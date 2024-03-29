https://1prime.ru/20240329/lavrov-846835406.html

Лавров охарактеризовал план Китая по урегулированию украинского конфликта

Лавров охарактеризовал план Китая по урегулированию украинского конфликта - 29.03.2024, ПРАЙМ

Лавров охарактеризовал план Китая по урегулированию украинского конфликта

План по мирному урегулированию украинского конфликта, предложенный Пекином, опирался на анализ причин происходящего, и это отличает его от безумной "формулы... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T08:33+0300

2024-03-29T08:33+0300

2024-03-29T08:33+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. План по мирному урегулированию украинского конфликта, предложенный Пекином, опирался на анализ причин происходящего, и это отличает его от безумной "формулы мира", выдвинутой Владимиром Зеленским, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью "Известиям".По его словам, Москва позитивно отреагировала на план КНР. Лавров отметил, что этот документ "выстроен по логике "от общего к частному", там упоминается о непорядке в сфере безопасности как в Европе, так в мире. Также в плане Пекина изложена причина беспорядка — а именно невыполнение Устава ООН, добавил глава дипломатии."В китайском документе говорится, что односторонние санкции, которыми Запад стал пользоваться активно и задолго до украинской ситуации, — тоже раздражитель, который необходимо устранить", — указал Лавров.Министр отметил, что, основываясь именно на таких рассуждениях, и нужно договариваться относительно обеспечения равной безопасности для всех участников процесса.При этом Лавров отметил, что Киев в лице Зеленского фактически выдвигает ультиматум для начала переговоров, тем самым он вместе со своими хозяевами занимается продвижением собственной "формулы мира".Глава МИД подчеркнул, что можно садиться за стол переговоров только на "основе серьезного разбора проблем, которые сейчас существуют в области безопасности, при этом нужно принимать реалии на земле и исходить из гарантий законных интересов безопасности Москвы."Мы в ответ будем готовы гарантировать законные интересы других участников процесса", — заключил глава российского МИД.Так называемая "формула мира" Киева требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности. Также в формуле Зеленского говорится об учреждении спецтрибунала, на который будет возложено расследования приписываемых России "военных преступлений". В Москве такую "формулу" называют полностью оторванной от реальности. Встреча ней, в которой принимали участие 83 делегаций, состоялась перед началом форума в Давосе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ее разговором ради разговора, так как подобное обсуждение без участия Москвы оказывается лишенным всякого смысла.В феврале прошлого года Пекин изложил документ по вопросу урегулирования конфликта. В нем 12 пунктов, в частности, там содержатся призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех государств в сфере безопасности, а также по разрешению гуманитарного кризиса на Украине. В конце мая специальный представитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершил европейское турне. Во время поездки высокопоставленный чиновник посетил Украину, Польшу, Францию, ФРГ, Бельгию и Россию. Там он обсудил выдвинутую Китаем мирную инициативу.

https://1prime.ru/20240329/lavrov-846833304.html

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