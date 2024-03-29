https://1prime.ru/20240329/linija-846842871.html

"Хочешь жить — копай". На Украине готовятся к российскому наступлению

"Хочешь жить — копай". На Украине готовятся к российскому наступлению - 29.03.2024, ПРАЙМ

"Хочешь жить — копай". На Украине готовятся к российскому наступлению

Ожидая новое российское наступление, Украина строит две тысячи километров укреплений, при этом Вооруженные силы РФ уверенно продвигаются вперед и добиваются... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T11:50+0300

2024-03-29T11:50+0300

2024-03-29T12:04+0300

спецоперация на украине

украина

всу

линия обороны

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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Ожидая новое российское наступление, Украина строит две тысячи километров укреплений, при этом Вооруженные силы РФ уверенно продвигаются вперед и добиваются уверенных успехов на юге и востоке страны. Об этом пишет Financial Times. Авторы материала отметили, что уже два года ВСУ живут, следуя поговорке "Хочешь жить — копай", так как чем глубже окопы, тем надежнее защита.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Это по-прежнему верно. Но теперь, чтобы не потерять еще больше нашей земли, мы должны копать, копать и еще раз копать", — подтвердил изданию этот афоризм украинский солдат.Ранее Владимир Зеленский в ходе посещения фронта на севере Сумской области пообещал, что к концу весны Киев построит новые укрепления, состоящие из трех линий обороны протяженностью две тысячи километров. Первую линию возводят закрепленные за каждым районом воинские части, а вторую и третью — Госагентство восстановления и инфраструктурного развития с помощью частных подрядчиков. Координацией строительства занимается новая рабочая группа при Минобороны Украины.FT напоминает, что Украина торопится возвести новые укрепления с ноября, считая, что это не позволит более крупному и лучше оснащенному противнику продвинуться еще дальше. Однако строительство начало набирать обороты только в феврале, в то же время, когда новый главком ВСУ генерал-полковник Александр Сырский объявил, что Киев перешел от наступательных действий к “активной обороне”.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что в текущем году на постройку выделено более 30 миллиардов гривен (около 800 миллионов долларов).Подробнее читайте в материале ИноСМИ>>

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украина, всу, линия обороны