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"Хочешь жить — копай". На Украине готовятся к российскому наступлению - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Хочешь жить — копай". На Украине готовятся к российскому наступлению
"Хочешь жить — копай". На Украине готовятся к российскому наступлению - 29.03.2024, ПРАЙМ
"Хочешь жить — копай". На Украине готовятся к российскому наступлению
Ожидая новое российское наступление, Украина строит две тысячи километров укреплений, при этом Вооруженные силы РФ уверенно продвигаются вперед и добиваются... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T11:50+0300
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спецоперация на украине
украина
всу
линия обороны
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Ожидая новое российское наступление, Украина строит две тысячи километров укреплений, при этом Вооруженные силы РФ уверенно продвигаются вперед и добиваются уверенных успехов на юге и востоке страны. Об этом пишет Financial Times. Авторы материала отметили, что уже два года ВСУ живут, следуя поговорке "Хочешь жить — копай", так как чем глубже окопы, тем надежнее защита.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Это по-прежнему верно. Но теперь, чтобы не потерять еще больше нашей земли, мы должны копать, копать и еще раз копать", — подтвердил изданию этот афоризм украинский солдат.Ранее Владимир Зеленский в ходе посещения фронта на севере Сумской области пообещал, что к концу весны Киев построит новые укрепления, состоящие из трех линий обороны протяженностью две тысячи километров. Первую линию возводят закрепленные за каждым районом воинские части, а вторую и третью — Госагентство восстановления и инфраструктурного развития с помощью частных подрядчиков. Координацией строительства занимается новая рабочая группа при Минобороны Украины.FT напоминает, что Украина торопится возвести новые укрепления с ноября, считая, что это не позволит более крупному и лучше оснащенному противнику продвинуться еще дальше. Однако строительство начало набирать обороты только в феврале, в то же время, когда новый главком ВСУ генерал-полковник Александр Сырский объявил, что Киев перешел от наступательных действий к “активной обороне”.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что в текущем году на постройку выделено более 30 миллиардов гривен (около 800 миллионов долларов).Подробнее читайте в материале ИноСМИ&gt;&gt;
https://1prime.ru/20240329/drony-846836821.html
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украина, всу, линия обороны
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, линия обороны
11:50 29.03.2024 (обновлено: 12:04 29.03.2024)
 
"Хочешь жить — копай". На Украине готовятся к российскому наступлению

FT: российская армия продвигается вперед, а Зеленский съездил осмотреть траншеи

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Ожидая новое российское наступление, Украина строит две тысячи километров укреплений, при этом Вооруженные силы РФ уверенно продвигаются вперед и добиваются уверенных успехов на юге и востоке страны. Об этом пишет Financial Times.
Авторы материала отметили, что уже два года ВСУ живут, следуя поговорке "Хочешь жить — копай", так как чем глубже окопы, тем надежнее защита.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Это по-прежнему верно. Но теперь, чтобы не потерять еще больше нашей земли, мы должны копать, копать и еще раз копать", — подтвердил изданию этот афоризм украинский солдат.
Ранее Владимир Зеленский в ходе посещения фронта на севере Сумской области пообещал, что к концу весны Киев построит новые укрепления, состоящие из трех линий обороны протяженностью две тысячи километров. Первую линию возводят закрепленные за каждым районом воинские части, а вторую и третью — Госагентство восстановления и инфраструктурного развития с помощью частных подрядчиков. Координацией строительства занимается новая рабочая группа при Минобороны Украины.
FT напоминает, что Украина торопится возвести новые укрепления с ноября, считая, что это не позволит более крупному и лучше оснащенному противнику продвинуться еще дальше. Однако строительство начало набирать обороты только в феврале, в то же время, когда новый главком ВСУ генерал-полковник Александр Сырский объявил, что Киев перешел от наступательных действий к “активной обороне”.
Демонстрация возможностей квадрокоптера - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
Российский "Джокер" взял в плен роту ВСУ, рассказал разработчик
09:12
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что в текущем году на постройку выделено более 30 миллиардов гривен (около 800 миллионов долларов).
Подробнее читайте в материале ИноСМИ>>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУлиния обороны
 
 
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