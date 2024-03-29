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Инвесторы пожаловались на "Лукойл" в ЦБ за нераскрытие финрезультатов - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Инвесторы пожаловались на "Лукойл" в ЦБ за нераскрытие финрезультатов
Инвесторы пожаловались на "Лукойл" в ЦБ за нераскрытие финрезультатов - 29.03.2024, ПРАЙМ
Инвесторы пожаловались на "Лукойл" в ЦБ за нераскрытие финрезультатов
Ассоциация владельцев облигаций направила в Банк России письмо с жалобой на нарушения компанией "Лукойл" правил раскрытия финансовой отчетности, копия... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T10:18+0300
2024-03-29T10:18+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Ассоциация владельцев облигаций направила в Банк России письмо с жалобой на нарушения компанией "Лукойл" правил раскрытия финансовой отчетности, копия соответствующего письма имеется в распоряжении РИА Новости. Ассоциация направила 24 марта письмо на имя директора департамента корпоративных отношений Банка России Екатерины Абашеевой с просьбой рассмотреть факт "существенного нарушения" компанией "Лукойл" норм закона о рынке ценных бумаг и закона о консолидированной финансовой отчетности и принять соответствующие меры надзорного реагирования. Компания 12 марта раскрыла консолидированную финансовую отчетность за прошлый год, указав в примечаниях, что отчетность подготовлена с изъятием определенных сведений и не содержит всей информации, раскрытие которой обязательно в соответствии с МСФО. "При этом, помимо изъятий информации, допускаемых постановлением правительства № 1102 (нераскрытие информации о лицах, входящих в состав органов управления, о сделках с контролирующими и подконтрольными лицами, информации о контрагентах и т.п.) опубликованная эмитентом отчетность содержит существенное количество изъятий, не предусмотренных нормативными правовыми актами и произведенных эмитентом в нарушение норм действующего законодательства", - говорится в письме. Ассоциация обратила внимание на отсутствие показателей отчетности за 2022 год. "При этом ни одним из нормативных правовых актов, допускающих нераскрытие информации, не предусмотрена возможность исключения эмитентом указанных показателей в отчетности за 2023 год", - говорится в письме. Также компания не раскрыла в отчете о движении денежных средств ни одного направления ни поступлений, ни расходов денежных средств ни по инвестиционной, ни по финансовой деятельности, указав лишь сальдо потоков по каждому виду деятельности, отмечают в ассоциации. "Отсутствие данной информации не позволяет инвесторам полноценно оценить изменения в финансовой структуре эмитента (включая ликвидность и платежеспособность), способность его адаптации к меняющимся обстоятельствам и возможностям, а также способность генерировать денежные средства", - считают в ассоциации, добавляя, что изъятие эмитентом информации о денежных потоках из отчета о движении денежных средств не позволяет инвесторам оценить величину предстоящих дивидендных выплат.
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россия, лукойл, новости
РОССИЯ, ЛУКОЙЛ, Новости
10:18 29.03.2024
 
Инвесторы пожаловались на "Лукойл" в ЦБ за нераскрытие финрезультатов

Инвесторы пожаловались в ЦБ на нарушения в раскрытии финансовой отчетности "Лукойла"

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Ассоциация владельцев облигаций направила в Банк России письмо с жалобой на нарушения компанией "Лукойл" правил раскрытия финансовой отчетности, копия соответствующего письма имеется в распоряжении РИА Новости.
Ассоциация направила 24 марта письмо на имя директора департамента корпоративных отношений Банка России Екатерины Абашеевой с просьбой рассмотреть факт "существенного нарушения" компанией "Лукойл" норм закона о рынке ценных бумаг и закона о консолидированной финансовой отчетности и принять соответствующие меры надзорного реагирования.
Компания 12 марта раскрыла консолидированную финансовую отчетность за прошлый год, указав в примечаниях, что отчетность подготовлена с изъятием определенных сведений и не содержит всей информации, раскрытие которой обязательно в соответствии с МСФО.
"При этом, помимо изъятий информации, допускаемых постановлением правительства № 1102 (нераскрытие информации о лицах, входящих в состав органов управления, о сделках с контролирующими и подконтрольными лицами, информации о контрагентах и т.п.) опубликованная эмитентом отчетность содержит существенное количество изъятий, не предусмотренных нормативными правовыми актами и произведенных эмитентом в нарушение норм действующего законодательства", - говорится в письме.
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Ассоциация обратила внимание на отсутствие показателей отчетности за 2022 год. "При этом ни одним из нормативных правовых актов, допускающих нераскрытие информации, не предусмотрена возможность исключения эмитентом указанных показателей в отчетности за 2023 год", - говорится в письме. Также компания не раскрыла в отчете о движении денежных средств ни одного направления ни поступлений, ни расходов денежных средств ни по инвестиционной, ни по финансовой деятельности, указав лишь сальдо потоков по каждому виду деятельности, отмечают в ассоциации.
"Отсутствие данной информации не позволяет инвесторам полноценно оценить изменения в финансовой структуре эмитента (включая ликвидность и платежеспособность), способность его адаптации к меняющимся обстоятельствам и возможностям, а также способность генерировать денежные средства", - считают в ассоциации, добавляя, что изъятие эмитентом информации о денежных потоках из отчета о движении денежных средств не позволяет инвесторам оценить величину предстоящих дивидендных выплат.
 
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