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В России выросло число жалоб на оформление микрозаймов мошенниками

В России выросло число жалоб на оформление микрозаймов мошенниками - 29.03.2024, ПРАЙМ

В России выросло число жалоб на оформление микрозаймов мошенниками

Банк России в 2023 году получил 45,1 тысячи жалоб на микрофинансовые организации (МФО), при этом наиболее острым был вопрос оформления займов мошенниками -... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T17:21+0300

2024-03-29T17:21+0300

2024-03-29T17:21+0300

банк россии

микрозаймы

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Банк России в 2023 году получил 45,1 тысячи жалоб на микрофинансовые организации (МФО), при этом наиболее острым был вопрос оформления займов мошенниками - число таких жалоб выросло почти на 44%, говорится в годовом отчете ЦБ. "В 2023 году в Банк России поступило 45,1 тысячи жалоб на МФО. Наиболее острым был вопрос оформления мошенниками займов от имени заявителей: за год количество таких жалоб выросло на 43,9%", - сказано в документе. В отчете говорится, что для борьбы с мошенничеством базовый стандарт для МФО был дополнен требованиями к проверке данных о клиенте при выдаче онлайн-займов. В результате число жалоб на кибермошенничество стало снижаться, и в четвертом квартале их было получено на 34,1% меньше, чем в первом квартале 2023 года. Регулятор отмечает, что по итогам поведенческого надзора в 2023 году из продуктовых линеек МФО исключены пять псевдопродуктов и услуг. Из государственного реестра за нарушения исключены шесть МФО.По данным ЦБ, кредиторы в РФ в 2023 году реструктурировали почти 870 тысяч кредитов и займов граждан на общую сумму 454 миллиарда рублей."Кредиторы продолжали реструктурировать задолженность и по своим собственным программам. Всего в 2023 году было реструктурировано почти 870 тысяч кредитов и займов граждан на общую сумму 454 миллиарда рублей, а также 17,4 тысячи кредитов субъектов МСП на общую сумму более 509 миллиардов рублей", - говорится в отчете.Банк России напомнил, что в 2023 году разработанный при его участии закон №132-ФЗ продлил предоставление кредитных каникул гражданам с сократившимися доходами и предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей.Также, в частности, ЦБ указал, что были приняты также разработанные при его участии федеральные законы по дополнительным мерам поддержки военнослужащих – участников СВО и членов их семей, предусматривающие в том числе приостановление или прекращение обязательств по кредитам в отдельных случаях, продление до 31 декабря 2024 года механизма кредитных каникул."За 2023 год кредитов военнослужащих и членов их семей было реструктурировано 110,4 тысячи на 45 миллиардов рублей", - говорится в документе.Банк России также отметил, что предоставил возможность кредитным организациям не ухудшать оценку по ссудам, прочим активам, условным обязательствам кредитного характера, возникшим из кредитных договоров с военнослужащими и членами их семей, осуществленную по состоянию на последнюю отчетную дату до призыва на военную службу по мобилизации/начала участия в СВО. Мера продлена до 31 января 2025 года.В течение 2023 года Банк России, как указано в отчете, контролировал предоставление кредитных каникул военнослужащим и членам их семей."При взаимодействии с 21 крупнейшим банком обеспечена возможность оформления каникул прошедшим числом, а также возврат денежных средств, поступивших в счет погашения долга после гибели военнослужащего или наступления инвалидности", - указал ЦБ.Отмечается, что в 18 банков были направлены надзорные указания об устранении неприемлемых практик, с некоторыми кредитными организациями проводилась адресная работа по изменению бизнес-процессов.

https://1prime.ru/20240316/refinansirovanie-846354069.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

микрозаймы