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"Газпром нефть" изучит возможность увеличения поставок нефти по Севморпути

"Газпром нефть" изучит возможность увеличения поставок нефти по Севморпути - 29.03.2024, ПРАЙМ

"Газпром нефть" изучит возможность увеличения поставок нефти по Севморпути

"Газпром нефть" рассматривает возможность увеличения поставок нефти по Северному морскому пути (СМП), объем в 2024 году планируется на уровне 2023 года, сообщил | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T15:03+0300

2024-03-29T15:03+0300

2024-03-29T15:03+0300

энергетика

нефть

александр дюков

газпром нефть

северный морской путь

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. "Газпром нефть" рассматривает возможность увеличения поставок нефти по Северному морскому пути (СМП), объем в 2024 году планируется на уровне 2023 года, сообщил глава компании Александр Дюков. "На уровне прошлого года", – сказал он журналистам о том, какими будут поставки "Газпром нефти" по СМП в текущем году. Отвечая на вопрос о планах увеличения объемов перевозок по данному маршруту, Дюков отметил: "Рассматриваем такую возможность, детальнее пока рано комментировать". Установленные на сегодняшний день тарифы на перевозку по СМП позволяют компании получать положительный экономический эффект, добавил он. Отвечая на вопрос о возможности круглогодичной перевозки по СМП, Дюков отметил, что для этого в том числе нужны специальные танкера 7-го арктического класса. По итогам 2023 года объем грузоперевозок по Севморпути составил рекордные 36,25 миллиона тонн. В 2024 году показатель, по прогнозу, вырастет до порядка 40 миллионов тонн, учитывая отгрузки сжиженного природного газа с проекта "Арктик СПГ 2", сообщал вице-премьер Александр Новак. "Росатом" – инфраструктурный оператор СМП.

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нефть, александр дюков, газпром нефть, северный морской путь