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Новак высказался о восстановлении оборудования на НПЗ "Лукойла"

Новак высказался о восстановлении оборудования на НПЗ "Лукойла" - 29.03.2024, ПРАЙМ

Новак высказался о восстановлении оборудования на НПЗ "Лукойла"

Правительство РФ надеется, что поврежденное оборудование на Нижегородском НПЗ, принадлежащем "Лукойлу", восстановят в России в течение месяца-двух, сообщил... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T14:06+0300

2024-03-29T14:06+0300

2024-03-29T14:06+0300

энергетика

лукойл

нпз

александр новак

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ надеется, что поврежденное оборудование на Нижегородском НПЗ, принадлежащем "Лукойлу", восстановят в России в течение месяца-двух, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Работа идет, соответствующее оборудование производится", - ответил он на вопрос журналистов, как продвигается восстановление работы Нижегородского НПЗ. Он отметил, что в ближайшее время "Лукойл" восстановит работу этого оборудования. Отвечая на вопрос, когда это произойдет, Новак заявил, что есть разные прогнозы. "Мы надеемся, что в течение одного-двух месяцев уже будет восстановлено. Имеется в виду то оборудование, которое повредилось", - добавил он, уточнив, что восстановление происходит в России.

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лукойл, нпз, александр новак