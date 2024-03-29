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Новак высказался о восстановлении оборудования на НПЗ "Лукойла"
Новак высказался о восстановлении оборудования на НПЗ "Лукойла" - 29.03.2024, ПРАЙМ
Новак высказался о восстановлении оборудования на НПЗ "Лукойла"
Правительство РФ надеется, что поврежденное оборудование на Нижегородском НПЗ, принадлежащем "Лукойлу", восстановят в России в течение месяца-двух, сообщил... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T14:06+0300
2024-03-29T14:06+0300
2024-03-29T14:06+0300
энергетика
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ надеется, что поврежденное оборудование на Нижегородском НПЗ, принадлежащем "Лукойлу", восстановят в России в течение месяца-двух, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Работа идет, соответствующее оборудование производится", - ответил он на вопрос журналистов, как продвигается восстановление работы Нижегородского НПЗ. Он отметил, что в ближайшее время "Лукойл" восстановит работу этого оборудования. Отвечая на вопрос, когда это произойдет, Новак заявил, что есть разные прогнозы. "Мы надеемся, что в течение одного-двух месяцев уже будет восстановлено. Имеется в виду то оборудование, которое повредилось", - добавил он, уточнив, что восстановление происходит в России.
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лукойл, нпз, александр новак
Энергетика, Лукойл, НПЗ, Александр Новак
Новак высказался о восстановлении оборудования на НПЗ "Лукойла"
Новак: власти надеются на восстановление оборудования НПЗ "Лукойла" в течение 1-2 месяцев
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ надеется, что поврежденное оборудование на Нижегородском НПЗ, принадлежащем "Лукойлу", восстановят в России в течение месяца-двух, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Работа идет, соответствующее оборудование производится", - ответил он на вопрос журналистов, как продвигается восстановление работы Нижегородского НПЗ. Он отметил, что в ближайшее время "Лукойл" восстановит работу этого оборудования.
Отвечая на вопрос, когда это произойдет, Новак заявил, что есть разные прогнозы. "Мы надеемся, что в течение одного-двух месяцев уже будет восстановлено. Имеется в виду то оборудование, которое повредилось", - добавил он, уточнив, что восстановление происходит в России.