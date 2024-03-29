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Постпред Эстонии при НАТО призвал пойти на радикальный шаг на Украине
Постпред Эстонии при НАТО призвал пойти на радикальный шаг на Украине - 29.03.2024, ПРАЙМ
Постпред Эстонии при НАТО призвал пойти на радикальный шаг на Украине
Западу следует идти на эскалацию украинского конфликта, но при этом не заходить очень далеко, считает постпред Эстонии при НАТО Юри Луйк. Об этом сообщает ERR. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T09:52+0300
2024-03-29T09:52+0300
2024-03-29T09:58+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. Западу следует идти на эскалацию украинского конфликта, но при этом не заходить очень далеко, считает постпред Эстонии при НАТО Юри Луйк. Об этом сообщает ERR.По его мнению, "на самом деле не следует все время подчеркивать", что Запад хочет обострения конфликта. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Любой военный конфликт, кризис — это взаимная эскалация с обеих сторон <…> Я думаю, нам нужно пойти на такой шаг, но так, чтобы это было уместно, конечно", — отметил он и добавил, что следует оценить, как далеко все может зайти. Луйк считает, что сторона теряет инициативу, если отказывается обострять военные действия.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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нато, украина, эскалация
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА, эскалация
Постпред Эстонии при НАТО призвал пойти на радикальный шаг на Украине
Постпред Эстонии при НАТО: надо обострить ситуацию в зоне СВО, чтобы не терять инициативу
МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ.
Западу следует идти на эскалацию украинского конфликта, но при этом не заходить очень далеко, считает постпред Эстонии при НАТО Юри Луйк. Об этом сообщает ERR
.
По его мнению, "на самом деле не следует все время подчеркивать", что Запад хочет обострения конфликта.
"Любой военный конфликт, кризис — это взаимная эскалация с обеих сторон <…> Я думаю, нам нужно пойти на такой шаг, но так, чтобы это было уместно, конечно", — отметил он и добавил, что следует оценить, как далеко все может зайти.
Луйк считает, что сторона теряет инициативу, если отказывается обострять военные действия.
МИД прокомментировал активность НАТО в Восточной Европе
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.