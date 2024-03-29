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Нефть стала основным транзитным грузом Севморпути, заявил Новак

Нефть стала основным транзитным грузом Севморпути, заявил Новак - 29.03.2024, ПРАЙМ

Нефть стала основным транзитным грузом Севморпути, заявил Новак

Нефть стала основным транзитным грузом на Северном морском пути (СМП) в прошлом году, сообщил вице-премьер России Александр Новак. | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T11:16+0300

2024-03-29T11:16+0300

2024-03-29T11:36+0300

энергетика

россия

севморпуть

александр новак

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Нефть стала основным транзитным грузом на Северном морском пути (СМП) в прошлом году, сообщил вице-премьер России Александр Новак. "В прошлом году зафиксирован рекордный грузопоток по Северному морскому пути, свыше 36 миллионов тонн", – отметил Новак на совещании "Развитие Северного морского пути: итоги 2023 года и планы до 2035 года", которое прошло на выставке-форуме "Россия". Перевозка транзитных грузов по СМП в прошлом году также достигла рекордных за всю историю маршрута значений, 2,1 миллиона тонн, уточнил он. "Основным транзитным грузом в прошлом году стала нефть", – сказал Новак. Дальнейшие перспективы увеличения грузопотока по СМП связаны с реализацией целого ряда крупных проектов в нефтегазовой отрасли, в сфере добычи цветных металлов, а также с развитием портовой инфраструктуры, добавил вице-премьер. "Кроме того, считаю необходимым синхронизировать развитие СМП с другими программами, так как зачастую грузовая база формируется в портах, не выходящих на сам СМП. Это порты Северо-Запада и Дальнего Востока. Поэтому важно их связать с Большой землей через железную дорогу", – также отметил Новак.

https://1prime.ru/20240322/novak-846590888.html

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россия, севморпуть, александр новак