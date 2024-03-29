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Аудитор Пентагона нашел у ВМС США перерасход средств на нужды Украины
Аудитор Пентагона нашел у ВМС США перерасход средств на нужды Украины - 29.03.2024, ПРАЙМ
Аудитор Пентагона нашел у ВМС США перерасход средств на нужды Украины
Офис генинспектора Пентагона заявил о перерасходе ВМС США в 2022 году выделенных для помощи Украине средств на 400 миллионов долларов, сообщает контрольная... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T23:11+0300
2024-03-29T23:11+0300
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ВАШИНГТОН, 29 мар — ПРАЙМ. Офис генинспектора Пентагона заявил о перерасходе ВМС США в 2022 году выделенных для помощи Украине средств на 400 миллионов долларов, сообщает контрольная структура. "В отчете было установлено, что ВМС перерасходовали средства трижды в 2022 финансовом году, всего на 398,9 миллиона долларов", — говорится в сообщении офиса генинспектора. Отмечается, что у ВМС были средства, позволившие покрыть перерасход, но "в будущем их может не оказаться, что потенциально может привести к нарушению закона о борьбе с дефицитом". Офис генинспектора рекомендовал ВМС оперативно принять меры по внедрению механизмов контроля за собственными расходами, чтобы избежать повторения таких ситуаций. В феврале генинспектор американского военного ведомства заявил, что минобороны США ведет десятки уголовных расследований из-за нарушений при поставках оружия Украине, в том числе в связи с мошенничеством при закупках, подменой продукции, кражей и коррупцией. Ранее структура заявила, что США отправили Украине бронетехнику и системы ПВО без каких-либо планов по их дальнейшему техобслуживанию и долгосрочной эксплуатации, предоставив Киеву лишь ограниченные запасы запчастей к ним, поэтому переданные вооружения становятся бесполезными.
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сша, пентагон, украина, расходы бюджета
Спецоперация на Украине, США, Пентагон, УКРАИНА, расходы бюджета
Аудитор Пентагона нашел у ВМС США перерасход средств на нужды Украины
Аудитор Пентагона нашел у ВМС США перерасход средств на нужды Украины
ВАШИНГТОН, 29 мар — ПРАЙМ. Офис генинспектора Пентагона заявил о перерасходе ВМС США в 2022 году выделенных для помощи Украине средств на 400 миллионов долларов, сообщает контрольная структура.
"В отчете было установлено, что ВМС перерасходовали средства трижды в 2022 финансовом году, всего на 398,9 миллиона долларов", — говорится в сообщении офиса генинспектора.
Отмечается, что у ВМС были средства, позволившие покрыть перерасход, но "в будущем их может не оказаться, что потенциально может привести к нарушению закона о борьбе с дефицитом".
Офис генинспектора рекомендовал ВМС оперативно принять меры по внедрению механизмов контроля за собственными расходами, чтобы избежать повторения таких ситуаций.
Киев готов изучить предложенный Трампом тип помощи от США, пишут СМИ
В феврале генинспектор американского военного ведомства заявил, что минобороны США ведет десятки уголовных расследований из-за нарушений при поставках оружия Украине, в том числе в связи с мошенничеством при закупках, подменой продукции, кражей и коррупцией.
Ранее структура заявила, что США отправили Украине бронетехнику и системы ПВО без каких-либо планов по их дальнейшему техобслуживанию и долгосрочной эксплуатации, предоставив Киеву лишь ограниченные запасы запчастей к ним, поэтому переданные вооружения становятся бесполезными.