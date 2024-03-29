Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков оценил готовность Киева "пообщаться" - 29.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240329/peskov-846848913.html
Песков оценил готовность Киева "пообщаться"
Песков оценил готовность Киева "пообщаться" - 29.03.2024, ПРАЙМ
Песков оценил готовность Киева "пообщаться"
Заявление Киева о вероятости общения с Россией противоречит запрету президента страны Владимира Зеленского на проведение переговоров, заявил официальный... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T13:04+0300
2024-03-29T13:05+0300
спецоперация на украине
россия
украина
мирные переговоры
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846014162_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ee33872c1648b79559bd7705f14307d8.jpg
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Заявление Киева о вероятости общения с Россией противоречит запрету президента страны Владимира Зеленского на проведение переговоров, заявил официальный пердставитель Кремля Дмитрий Песков."Первое, конечно, такое заявление, оно абсолютно противоречит запрету кодифицированному для президента Украины вести переговоры с Россией - это первое. Во-вторых, для нас могут быть приемлемые какие-то правила, которым мы должны следовать и которые будут еще кем-то выработаны", - отметил пресс-секретарь президента России.Песков также добавил, что в дальнейшем подобные высказывание необходимо комментировать представителям МИД России.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.
https://1prime.ru/20240329/bomby-846848676.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846014162_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_7eb58bf5837c22eebd7801fbaf78927e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, мирные переговоры, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, мирные переговоры, Новости
13:04 29.03.2024 (обновлено: 13:05 29.03.2024)
 
Песков оценил готовность Киева "пообщаться"

Песков о заявлении Киева: это противоречит запрету Зеленского вести переговоры с РФ

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Заявление Киева о вероятости общения с Россией противоречит запрету президента страны Владимира Зеленского на проведение переговоров, заявил официальный пердставитель Кремля Дмитрий Песков.
"Первое, конечно, такое заявление, оно абсолютно противоречит запрету кодифицированному для президента Украины вести переговоры с Россией - это первое. Во-вторых, для нас могут быть приемлемые какие-то правила, которым мы должны следовать и которые будут еще кем-то выработаны", - отметил пресс-секретарь президента России.
Песков также добавил, что в дальнейшем подобные высказывание необходимо комментировать представителям МИД России.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
Украине предрекли потери территорий из-за нового российского оружия
12:54
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАмирные переговорыНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала