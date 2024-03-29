https://1prime.ru/20240329/peskov-846848913.html

Песков оценил готовность Киева "пообщаться"

Песков оценил готовность Киева "пообщаться" - 29.03.2024, ПРАЙМ

Песков оценил готовность Киева "пообщаться"

Заявление Киева о вероятости общения с Россией противоречит запрету президента страны Владимира Зеленского на проведение переговоров, заявил официальный... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T13:04+0300

2024-03-29T13:04+0300

2024-03-29T13:05+0300

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Заявление Киева о вероятости общения с Россией противоречит запрету президента страны Владимира Зеленского на проведение переговоров, заявил официальный пердставитель Кремля Дмитрий Песков."Первое, конечно, такое заявление, оно абсолютно противоречит запрету кодифицированному для президента Украины вести переговоры с Россией - это первое. Во-вторых, для нас могут быть приемлемые какие-то правила, которым мы должны следовать и которые будут еще кем-то выработаны", - отметил пресс-секретарь президента России.Песков также добавил, что в дальнейшем подобные высказывание необходимо комментировать представителям МИД России.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.

https://1prime.ru/20240329/bomby-846848676.html

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россия, украина, мирные переговоры, новости