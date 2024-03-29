https://1prime.ru/20240329/polsha-846840756.html

В Польше вернули на аэродромы поднятую из-за "активности России" авиацию

В Польше вернули на аэродромы поднятую из-за "активности России" авиацию - 29.03.2024, ПРАЙМ

В Польше вернули на аэродромы поднятую из-за "активности России" авиацию

Поднятые ранее в небо из-за "активности России" на Украине ВВС Польши и союзную авиацию вернули на аэродромы. Об этом сообщило оперативное командование... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T10:54+0300

2024-03-29T10:54+0300

2024-03-29T10:54+0300

спецоперация на украине

польша

вкс россии

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ВАРШАВА, 29 мар - ПРАЙМ. Поднятые ранее в небо из-за "активности России" на Украине ВВС Польши и союзную авиацию вернули на аэродромы. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил Польши. Этой ночью командование сообщило о поднятии в небо самолетов Польши и союзных стран из-за якобы "интенсивной активности дальней авиации РФ связанной с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины". "Информируем, что в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации по территории Украины, действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве были окончены, а привлекавшиеся силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности", — сказано в сообщении. Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины с 6.00 по московскому времени.

https://1prime.ru/20240329/poland-846836267.html

польша

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польша, вкс россии