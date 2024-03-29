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В Польше вернули на аэродромы поднятую из-за "активности России" авиацию - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240329/polsha-846840756.html
В Польше вернули на аэродромы поднятую из-за "активности России" авиацию
В Польше вернули на аэродромы поднятую из-за "активности России" авиацию - 29.03.2024, ПРАЙМ
В Польше вернули на аэродромы поднятую из-за "активности России" авиацию
Поднятые ранее в небо из-за "активности России" на Украине ВВС Польши и союзную авиацию вернули на аэродромы. Об этом сообщило оперативное командование... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T10:54+0300
2024-03-29T10:54+0300
спецоперация на украине
польша
вкс россии
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ВАРШАВА, 29 мар - ПРАЙМ. Поднятые ранее в небо из-за "активности России" на Украине ВВС Польши и союзную авиацию вернули на аэродромы. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил Польши. Этой ночью командование сообщило о поднятии в небо самолетов Польши и союзных стран из-за якобы "интенсивной активности дальней авиации РФ связанной с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины". "Информируем, что в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации по территории Украины, действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве были окончены, а привлекавшиеся силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности", — сказано в сообщении. Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины с 6.00 по московскому времени.
https://1prime.ru/20240329/poland-846836267.html
польша
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польша, вкс россии
Спецоперация на Украине, ПОЛЬША, ВКС России
10:54 29.03.2024
 
В Польше вернули на аэродромы поднятую из-за "активности России" авиацию

Польскую и союзную авиацию, поднятую из-за "активности России", вернули на аэродромы

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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ВАРШАВА, 29 мар - ПРАЙМ. Поднятые ранее в небо из-за "активности России" на Украине ВВС Польши и союзную авиацию вернули на аэродромы. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил Польши.
Этой ночью командование сообщило о поднятии в небо самолетов Польши и союзных стран из-за якобы "интенсивной активности дальней авиации РФ связанной с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины".
"Информируем, что в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации по территории Украины, действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве были окончены, а привлекавшиеся силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности", — сказано в сообщении.
Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины с 6.00 по московскому времени.
Истребитель МиГ-29 во время командно-штабных учений Кавказ-2020 - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
В Польше подняли в небо авиацию из-за "активности России"
09:05
 
Спецоперация на УкраинеПОЛЬШАВКС России
 
 
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