https://1prime.ru/20240329/raketa-846851262.html

США откладывают испытания ракеты Sentinel на два года, пишет СМИ

США откладывают испытания ракеты Sentinel на два года, пишет СМИ - 29.03.2024, ПРАЙМ

США откладывают испытания ракеты Sentinel на два года, пишет СМИ

В США решили отложить первые испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel, пишет издание Defense One со ссылкой на документы американских... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T13:56+0300

2024-03-29T13:56+0300

2024-03-29T14:02+0300

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. В США решили отложить первые испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel, пишет издание Defense One со ссылкой на документы американских Военно-воздушных сил и представителя ведомства.Как уточняется, тесты отложат до февраля 2026 года. Причиной такого шага названы задержки в поставках комплектующих, а также рост издержек на реализацию данного проекта.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак уточняет издание, изначально планировалось, что первое испытание будет проведено в декабре 2023 года. Как пояснил неназванный представитель ВВС США, перенос связан с "увеличением сроков поставки комплектующих для электронной вычислительной машины наведения".Кроме того, инобороны Соединенных Штатов намерено провести переоценку программы по той причине, что издержки на ее выполнение превысили целевой показатель на 37%. Подсчитано, что на данный момент показатель составил почти 132 миллиарда долларов. Согласно отчетности Пентагона, в феврале ведомство заключило многомиллионный контракт с консалтинговой компанией McKinsey & Co. Это было нужно для того, чтобы оценить состояние промышленной базы программы создания ракет Sentinel, испытывающей сложности в реализации. Замруководителя генштаба американских вооруженных сил по вопросам планирования и программ Ричард Мур отметил, что федеральное правительство готово пойти на любые шаги, чтобы найти средства для продолжения реализации программы МБР Sentinel. Он добавил, что в Вашингтоне все еще считают данную программу ключевым элементом ядерной политики Соединенных Штатов. Официальный представитель минобороны Патрик Райдер заявил журналистам, что программа Sentinel существенно превысила первоначальные прогнозы затрат. Соответственно, для ее продолжения требуется новое финансирование. По словам Райдена, Пентагон уведомил конгресс об этой проблеме и запустил внутреннюю проверку. Ее цель - выяснить, что именно стало причиной такого серьезного роста первоначальной стоимости проекта по созданию ракеты.

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сша, пентагон, оружие