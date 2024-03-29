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Лихачев заявил о росте портфеля заказов "Росатома" на плавучие АЭС
Лихачев заявил о росте портфеля заказов "Росатома" на плавучие АЭС - 29.03.2024, ПРАЙМ
Лихачев заявил о росте портфеля заказов "Росатома" на плавучие АЭС
Портфель заказов "Росатома" на плавучие АЭС по итогам недавнего международного форума "Атомэкспо-2024" вырос еще примерно на 15 энергоблоков, заявил генеральный | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T11:30+0300
2024-03-29T11:30+0300
2024-03-29T11:36+0300
энергетика
росатом
аэс
алексей лихачев
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Портфель заказов "Росатома" на плавучие АЭС по итогам недавнего международного форума "Атомэкспо-2024" вырос еще примерно на 15 энергоблоков, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Очередной "Атомэкспо" нам еще десятка полтора примерно заказов на плавучие атомные электростанции добавил", - сказал Лихачев на совещании "Развитие Северного морского пути: итоги 2023 года и планы до 2035 года" под руководством вице-премьера Александра Новака в координационном центре правительства РФ на выставке-форуме "Россия".Форум "Атомэкспо-2024" прошел 25-26 марта в Сириусе.
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росатом, аэс, алексей лихачев
Энергетика, Росатом, АЭС, Алексей Лихачев
Лихачев заявил о росте портфеля заказов "Росатома" на плавучие АЭС
Лихачев: "Росатом" получил заказы на еще примерно 15 плавучих АЭС по итогам "Атомэкспо"
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Портфель заказов "Росатома" на плавучие АЭС по итогам недавнего международного форума "Атомэкспо-2024" вырос еще примерно на 15 энергоблоков, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Очередной "Атомэкспо" нам еще десятка полтора примерно заказов на плавучие атомные электростанции добавил", - сказал Лихачев на совещании "Развитие Северного морского пути: итоги 2023 года и планы до 2035 года" под руководством вице-премьера Александра Новака в координационном центре правительства РФ на выставке-форуме "Россия".
Форум "Атомэкспо-2024" прошел 25-26 марта в Сириусе.