https://1prime.ru/20240329/shmygal-846876364.html
Шмыгаль назвал сложной ситуацию с энергоснабжением в ряде областей Украины
Шмыгаль назвал сложной ситуацию с энергоснабжением в ряде областей Украины - 29.03.2024, ПРАЙМ
Шмыгаль назвал сложной ситуацию с энергоснабжением в ряде областей Украины
Ситуация с энергоснабжением на Украине после полученных повреждений на энергетических объектах в ряде регионов остается сложной, заявил глава кабмина Денис... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T19:53+0300
2024-03-29T19:53+0300
2024-03-29T19:53+0300
спецоперация на украине
электроэнергия
украина
денис шмыгаль
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Ситуация с энергоснабжением на Украине после полученных повреждений на энергетических объектах в ряде регионов остается сложной, заявил глава кабмина Денис Шмыгаль на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Премьер-министр также призвал население сократить потребление электроэнергии. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНа территории Украины минувшей ночью была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде областей - Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил о новой массированной атаке по энергетике страны. По его словам, были атакованы объекты генерации. В "Укрэнерго" сообщили о повреждении тепловых и гидроэлектростанций, расположенных в центре и на западе страны. Владимир Зеленский заявил что под удары российских Вооруженных сил попали Каневская и Днестровская ГЭС. "Сегодня ночью снова атаковали наши объекты генерации электроэнергии. Удар выдержали. Энергосистема цельная, но ситуация очень непростая. Есть проблемы с электроснабжением в ряде регионов. Решаем этот вопрос. Импортируем электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдавии, чтобы система работала стабильно", - заявил Шмыгаль. Глава правительства уточнил, что нанесенный в пятницу удар вновь "довольно сильно" повредил оборудование на объектах генерации электроэнергии и системе ее распределения. "Очень важно сейчас снизить потребление электроэнергии. Это касается особенно вечерних часов", - заявил Шмыгаль, обращаясь к населению. Вооруженные силы России начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года, спустя двое суток после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Эти удары наносятся по всей стране, их целями являются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушная тревога в украинских регионах с тех пор объявляется ежедневно, иногда - по всей стране.
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электроэнергия, украина, денис шмыгаль
Спецоперация на Украине, электроэнергия, УКРАИНА, Денис Шмыгаль
Шмыгаль назвал сложной ситуацию с энергоснабжением в ряде областей Украины
Премьер Украины: ситуация с энергоснабжением в ряде областей страны остается сложной
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Ситуация с энергоснабжением на Украине после полученных повреждений на энергетических объектах в ряде регионов остается сложной, заявил глава кабмина Денис Шмыгаль на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Премьер-министр также призвал население сократить потребление электроэнергии.
На территории Украины минувшей ночью была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде областей - Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил о новой массированной атаке по энергетике страны. По его словам, были атакованы объекты генерации. В "Укрэнерго" сообщили о повреждении тепловых и гидроэлектростанций, расположенных в центре и на западе страны. Владимир Зеленский заявил что под удары российских Вооруженных сил попали Каневская и Днестровская ГЭС.
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"Сегодня ночью снова атаковали наши объекты генерации электроэнергии. Удар выдержали. Энергосистема цельная, но ситуация очень непростая. Есть проблемы с электроснабжением в ряде регионов. Решаем этот вопрос. Импортируем электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдавии, чтобы система работала стабильно", - заявил Шмыгаль.
Глава правительства уточнил, что нанесенный в пятницу удар вновь "довольно сильно" повредил оборудование на объектах генерации электроэнергии и системе ее распределения.
"Очень важно сейчас снизить потребление электроэнергии. Это касается особенно вечерних часов", - заявил Шмыгаль, обращаясь к населению.
Вооруженные силы России начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года, спустя двое суток после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Эти удары наносятся по всей стране, их целями являются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушная тревога в украинских регионах с тех пор объявляется ежедневно, иногда - по всей стране.