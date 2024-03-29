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Америка идет ва-банк: кому под горячую руку отключат газ

Америка идет ва-банк: кому под горячую руку отключат газ - 29.03.2024, ПРАЙМ

Америка идет ва-банк: кому под горячую руку отключат газ

Скандал с запретом на новые СПГ-контракты в США набирает обороты. Власти 16 штатов потребовали у администрации Джо Байдена немедленно отменить это решение и... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T04:04+0300

2024-03-29T04:04+0300

2024-03-29T04:04+0300

энергетика

эксклюзив

спг

поставки спг

экспорт спг

мировой рынок спг

новатэк

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МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ, Роман Серов. Скандал с запретом на новые СПГ-контракты в США набирает обороты. Власти 16 штатов потребовали у администрации Джо Байдена немедленно отменить это решение и подали иск в суд штата Луизиана. Зачем на самом деле ввели "газовое эмбарго" и чем оно обернется, читайте в материале "Прайм".С претензиями к Белому дому выступили генпрокуроры Луизианы, Алабамы, Аляски, Арканзаса, Флориды, Джорджии, Канзаса, Миссисипи, Монтаны, Небраски, Оклахомы, Южная Каролины, Техаса, Юты, Западной Вирджинии и Вайоминга. Генпрокурор Техаса Кен Пэкстон, разместивший у себя в соцсетях копию иска, заявляет, что указ Байдена попирает "юридический процесс, переворачивает нефтегазовую отрасль, подрывает экономику Техаса и конституционный порядок" США.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОзабоченность упомянутых штатов понятна: добыча и продажа нефти и газа является для них одним из основных источников дохода. Приостановка выдачи разрешений вызовет отток инвестиций в СПГ-проекты. В частности, под угрозой строительство огромного завода СПГ в Луизиане мощностью 20 миллионов тонн в год. Прибыли рухнут, хорошая жизнь уйдет в прошлое, а огромные кредиты, которые висят на энергокомпаниях, никуда не денутся – по ним придется платить.Вопросы экологииБайден и его команда объясняют запрет заботой о сохранении окружающей среды. На самом деле, праздновать победу могут "климатические лоббисты" из близкого окружения президента, пишет The Wall Street Journal. Они требовали остановить строительство СПГ-предприятий на побережье Мексиканского залива – дескать, сложные заводы потребуют громадных инвестиций и лишат рынок стимула к переходу на возобновляемые источники энергии.Экоактивисты говорят о необходимости поддержки возобновляемых источников энергии и чистой энергетики в рамках предвыборной программы действующего президента, отметила доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития Президентской Академии РАНХиГС Тамара Сафонова.Вероятно, Байден пытается приблизиться к целям объявленной ранее климатической программы в предвыборный период, считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. В числе прочих целей было заявлено о сокращении выбросов наполовину к 2030 году.Действительно, среди избирателей Байдена очень много тех, кто поддерживает климатическую повестку. Так что, возможно, на запрете он заработает больше очков, чем потеряет. Тем более, в текущем моменте рынку газа ничего не грозит: все действующие и запланированные предприятия будут работать. Запрет Байдена касается лишь новых проектов, которые могли быть инициированы и построены в перспективе 2030-х годов.Газ – двигатель экономикиНо есть и экономические обоснования, которые выглядят куда более реально, чем предвыборный популизм.Дело в том, что Соединенные Штаты активно наращивают производство и экспорт СПГ. Еще в 2000-х годах с помощью новых сланцевых технологий они вышли на самообеспечение и практически прекратили импортировать газ (за исключением взаимного обмена с Канадой и Мексикой). А в прошлом году стали мировым лидером, обогнав ведущих поставщиков – Австралию и Катар.Отрасль растет, в стране действует огромное количество предприятий. Сейчас США избыточны по производству газа, но мощностей по сжижению недостаточно, чтобы вывезти из страны все объемы, которые компании хотели бы экспортировать. Газ фактически заперт внутри страны. "Поэтому у них низкие цены, в том числе, на электричество и удобрения. Это конкурентное преимущество США, двигатель их экономики", - говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Если разрешить сколько угодно СПГ-заводов, то создастся ситуация экспортного нетбэка, то есть, компании получат возможность выбирать направление поставок – внутри страны или на внешний рынок. А это означает, что цена на внутреннем рынке будет такой же, как на внешних, и страна потеряет преимущество. "Думаю, и республиканцы рано или поздно до такого додумались бы", - добавил он.Наказать мятежный ТехасАналитики упоминают и о внутриполитических причинах запрета - тему раздувают в качестве предвыборной пропагандистской риторики. "На чаше весов балансируют, с одной стороны, интересы инвесторов альтернативной энергетики, которые продвигают тиражирование "зеленой" инфраструктуры в США, с другой стороны - инвесторов в традиционные энергетические проекты, включая СПГ", - рассуждает Сафронова.Есть и другая версия: Байден пытается приструнить Техас. Напомним, что штат взбунтовался против политики Белого дома в миграционной сфере и вынудил президента пойти на ряд жестких мер. Теперь тот пытается отыграть поражение и показать техасцам (и сочувствующим), что может лишить их главного источника дохода.Эта месть принесет далеко идущие последствия, если обиженные сплотятся вокруг Республиканской партии и ее кандидата Дональда Трампа. Но это уже дело самих Штатов. Мы же вернемся к теме СПГ, а именно к его потребителям.Европа обескуражена: при СССР было лучшеРынок сжиженного газа мобильный и диверсифицированный – танкеры могут изменить направление в любой момент, если найдется более щедрый покупатель. Так уже было в период энергокризиса 2021 года – Азия перекупала газ у европейцев, а тем приходилось развязывать кошельки и экономить.После отказа Европы от дешевого российского природного газа Америка пообещала подстраховать: стабильно и недорого обеспечивать Старый Свет сжиженным топливом. На данный момент в Европу уходит около 70 процентов американского СПГ-экспорта – такие данные озвучили в Конгрессе.Каждый десятый кубометр газа, использованный Евросоюзом в 2023 году, поступил из США, подсчитали в РИА Новости. Сильнее других зависит от него Литва, а быстрее всех "подсела" Финляндия. Если два года назад страна вовсе не использовала американский газ, то сейчас на него приходится более 60 процентов рынка,Теперь европейцы, понадеявшиеся на обязательность заокеанского партнера, обескуражены: в Германии заговорили о ненадежности США как поставщика СПГ. В немецком парламенте напомнили, что сделки по поставкам трубопроводного газа из СССР были стабильны даже во время холодной войны."Пришлось задуматься – а что же дальше? Сегодня Байден запретил будущие СПГ-проекты, завтра отзовет разрешение у тех, кто еще не построился, а послезавтра вовсе запретит экспорт"? – комментирует Юшков.Но даже если действующие контракты будут исполнены в полном объеме, конъюнктура рынка не на стороне европейцев. Главный поставщик СПГ для региона – Катар, а он задерживает поставки из-за ситуации в Красном море. С учетом прогнозируемого роста потребления в Азии цены в перспективе могут вырасти на 5-10 процентов.Карт-бланш для РоссииДать разрешение на новые сделки в Белом доме обещают лишь в виде исключения, если возникнут непредвиденные обстоятельства. "Запрет может быть отменен под давлением бизнеса, общественных организаций, а также на основании судебных решений и результатов исследований влияния производства СПГ на климат и национальную безопасность Штатов", - говорит Сафонова.Республиканцы уже назвали поступок Байдена подарком российскому лидеру Владимиру Путину. Попытка ограничить присутствие США на мировом рынке СПГ – шанс для российских компаний, прежде всего, "Новатэка", нарастить поставки.В 2023 году Россия продала Европе около 16 миллиардов кубов СПГ, за год поставки выросли на 3%. Это примерно половина произведенного в стране объема. Основные покупатели - Испания, Бельгия и Нидерланды. И даже Великобритания, публично отказавшаяся от российского газа, втихую покупает его у фирмы посредника. Цена недавно заключенной сделки, по данным Politico, 8 миллиардов фунтов стерлингов.Иными словами, энергобаланс Европы таков, что без импорта энергоносителей не обойтись. И если США, взявшиеся заменить российскую трубу, пойдут на попятный, планы России занять 20% мирового рынка СПГ к 2030 году сбудутся намного быстрее.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

эксклюзив, спг, поставки спг, экспорт спг, мировой рынок спг, новатэк