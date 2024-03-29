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Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию ЗРК С-300 - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию ЗРК С-300
Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию ЗРК С-300 - 29.03.2024, ПРАЙМ
Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию ЗРК С-300
ВС России уничтожили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T14:36+0300
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вооружения
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донецк
сво
вооружение
ракетное вооружение
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. ВС России уничтожили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "Уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе", — говорится в сводке военного ведомства.Сообщается также, что ВСУ на донецком направлении ща сутки потеряли более 300 человек, танк, пять бронемашин, включая американскую БТР М113.Ранее МО РФ сообщило об уничтожении двух пусковых установок ЗРК С-300, радиолокационной станции П-18.
https://1prime.ru/20240329/udar-846853569.html
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украина, донецк, сво, вооружение, ракетное вооружение, зрк с-300
Вооружения, УКРАИНА, Донецк, СВО, вооружение, ракетное вооружение, ЗРК С-300
14:36 29.03.2024
 
Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию ЗРК С-300

Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию ЗРК С-300

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанк*Зенитно-ракетный комплекс С-300
*Зенитно-ракетный комплекс С-300 - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. ВС России уничтожили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе", — говорится в сводке военного ведомства.
Сообщается также, что ВСУ на донецком направлении ща сутки потеряли более 300 человек, танк, пять бронемашин, включая американскую БТР М113.
Ранее МО РФ сообщило об уничтожении двух пусковых установок ЗРК С-300, радиолокационной станции П-18.
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ВооруженияУКРАИНАДонецкСВОвооружениеракетное вооружениеЗРК С-300
 
 
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