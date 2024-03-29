https://1prime.ru/20240329/svo-846854004.html
Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию ЗРК С-300
Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию ЗРК С-300 - 29.03.2024, ПРАЙМ
Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию ЗРК С-300
ВС России уничтожили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T14:36+0300
2024-03-29T14:36+0300
2024-03-29T14:36+0300
вооружения
украина
донецк
сво
вооружение
ракетное вооружение
зрк с-300
https://cdnn.1prime.ru/img/82172/71/821727182_0:230:3147:2000_1920x0_80_0_0_40fbe4451008a9f0bb7640d5c08ff639.jpg
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. ВС России уничтожили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "Уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе", — говорится в сводке военного ведомства.Сообщается также, что ВСУ на донецком направлении ща сутки потеряли более 300 человек, танк, пять бронемашин, включая американскую БТР М113.Ранее МО РФ сообщило об уничтожении двух пусковых установок ЗРК С-300, радиолокационной станции П-18.
https://1prime.ru/20240329/udar-846853569.html
украина
донецк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82172/71/821727182_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_4c7d0130dbb127328822225a255f0a40.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецк, сво, вооружение, ракетное вооружение, зрк с-300
Вооружения, УКРАИНА, Донецк, СВО, вооружение, ракетное вооружение, ЗРК С-300
Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию ЗРК С-300
Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию ЗРК С-300
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. ВС России уничтожили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе", — говорится в сводке военного ведомства.
Сообщается также, что ВСУ на донецком направлении ща сутки потеряли более 300 человек, танк, пять бронемашин, включая американскую БТР М113.
Ранее МО РФ сообщило об уничтожении двух пусковых установок ЗРК С-300, радиолокационной станции П-18.
ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами по энергетическим объектам Украины