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Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию ЗРК С-300

Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию ЗРК С-300 - 29.03.2024, ПРАЙМ

Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию ЗРК С-300

ВС России уничтожили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T14:36+0300

2024-03-29T14:36+0300

2024-03-29T14:36+0300

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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. ВС России уничтожили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "Уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе", — говорится в сводке военного ведомства.Сообщается также, что ВСУ на донецком направлении ща сутки потеряли более 300 человек, танк, пять бронемашин, включая американскую БТР М113.Ранее МО РФ сообщило об уничтожении двух пусковых установок ЗРК С-300, радиолокационной станции П-18.

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украина, донецк, сво, вооружение, ракетное вооружение, зрк с-300