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Главком ВСУ пожаловался на нехватку западного оружия - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Главком ВСУ пожаловался на нехватку западного оружия
Главком ВСУ пожаловался на нехватку западного оружия - 29.03.2024, ПРАЙМ
Главком ВСУ пожаловался на нехватку западного оружия
Киеву не хватает западных вооружений и поэтому украинская армия перешла к стратегической обороне, заявил в интервью агентству Укринформ главнокомандующий ВСУ... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T12:39+0300
2024-03-29T12:39+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Киеву не хватает западных вооружений и поэтому украинская армия перешла к стратегической обороне, заявил в интервью агентству Укринформ главнокомандующий ВСУ Александр Сырский."Нам не хватает оружия, все остальное мы способны сделать сами. Мы благодарны нашим партнерам за каждый снаряд, за каждую тонну горючего. Но для эффективного планирования операций нам нужна предсказуемость таких поставок", — сказал он. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн также отметил, что в условиях недостатка боеприпасов и оружия "переход к стратегической обороне является логичным решением". По его словам, Киев был бы еще более благодарен, "если бы эта помощь поступала быстрее и в достаточном количестве. "Стоит признать: мы не смогли достичь большего успеха во время харьковского наступления, потому что нам не хватило ресурсов. Отсутствие ресурсов и необходимого количества боеприпасов позволило россиянам глубоко закопаться в землю на юге Украины, в Запорожской области", — считает Сырский. По его словам, попытки штурма этих позиций российской армии без поддержки с воздуха стоит украинским войскам "человеческих потерь и потерь техники". Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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всу, александр сырский
Спецоперация на Украине, ВСУ, Александр Сырский
12:39 29.03.2024
 
Главком ВСУ пожаловался на нехватку западного оружия

Сырский: Киеву не хватает западного оружия и поэтому украинская армия перешла к обороне

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Киеву не хватает западных вооружений и поэтому украинская армия перешла к стратегической обороне, заявил в интервью агентству Укринформ главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Нам не хватает оружия, все остальное мы способны сделать сами. Мы благодарны нашим партнерам за каждый снаряд, за каждую тонну горючего. Но для эффективного планирования операций нам нужна предсказуемость таких поставок", — сказал он.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Он также отметил, что в условиях недостатка боеприпасов и оружия "переход к стратегической обороне является логичным решением".
По его словам, Киев был бы еще более благодарен, "если бы эта помощь поступала быстрее и в достаточном количестве.
"Стоит признать: мы не смогли достичь большего успеха во время харьковского наступления, потому что нам не хватило ресурсов. Отсутствие ресурсов и необходимого количества боеприпасов позволило россиянам глубоко закопаться в землю на юге Украины, в Запорожской области", — считает Сырский.
По его словам, попытки штурма этих позиций российской армии без поддержки с воздуха стоит украинским войскам "человеческих потерь и потерь техники".
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
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12:28
 
Спецоперация на УкраинеВСУАлександр Сырский
 
 
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