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Главком ВСУ пожаловался на нехватку западного оружия

Главком ВСУ пожаловался на нехватку западного оружия - 29.03.2024, ПРАЙМ

Главком ВСУ пожаловался на нехватку западного оружия

Киеву не хватает западных вооружений и поэтому украинская армия перешла к стратегической обороне, заявил в интервью агентству Укринформ главнокомандующий ВСУ... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T12:39+0300

2024-03-29T12:39+0300

2024-03-29T12:39+0300

спецоперация на украине

всу

александр сырский

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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Киеву не хватает западных вооружений и поэтому украинская армия перешла к стратегической обороне, заявил в интервью агентству Укринформ главнокомандующий ВСУ Александр Сырский."Нам не хватает оружия, все остальное мы способны сделать сами. Мы благодарны нашим партнерам за каждый снаряд, за каждую тонну горючего. Но для эффективного планирования операций нам нужна предсказуемость таких поставок", — сказал он. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн также отметил, что в условиях недостатка боеприпасов и оружия "переход к стратегической обороне является логичным решением". По его словам, Киев был бы еще более благодарен, "если бы эта помощь поступала быстрее и в достаточном количестве. "Стоит признать: мы не смогли достичь большего успеха во время харьковского наступления, потому что нам не хватило ресурсов. Отсутствие ресурсов и необходимого количества боеприпасов позволило россиянам глубоко закопаться в землю на юге Украины, в Запорожской области", — считает Сырский. По его словам, попытки штурма этих позиций российской армии без поддержки с воздуха стоит украинским войскам "человеческих потерь и потерь техники". Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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всу, александр сырский