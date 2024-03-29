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Мишустин назначил нового главу Росморречфлота - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Мишустин назначил нового главу Росморречфлота
Мишустин назначил нового главу Росморречфлота - 29.03.2024, ПРАЙМ
Мишустин назначил нового главу Росморречфлота
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил экс-председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко главой Росморречфлота. Об этом сообщило правительство РФ. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T12:44+0300
2024-03-29T12:44+0300
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил экс-председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко главой Росморречфлота. Об этом сообщило правительство РФ. "Михаил Мишустин назначил Андрея Тарасенко главой Росморречфлота... В 2018-2020 годах был заместителем руководителя Росморречфлота. В 2020-2023 годах занимал должность председателя правительства Республики Саха (Якутия)", — сказано в сообщении в Telegram-канале правительства. Отмечается, что Захарий Джиоев был освобожден от должности главы ведомства по просьбе Мишустина.
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михаил мишустин, росморречфлот
Михаил Мишустин, Росморречфлот
12:44 29.03.2024
 
Мишустин назначил нового главу Росморречфлота

Мишустин назначил Андрея Тарасенко главой Росморречфлота

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк Андрей Тарасенко
 Андрей Тарасенко - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил экс-председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко главой Росморречфлота. Об этом сообщило правительство РФ.
"Михаил Мишустин назначил Андрея Тарасенко главой Росморречфлота... В 2018-2020 годах был заместителем руководителя Росморречфлота. В 2020-2023 годах занимал должность председателя правительства Республики Саха (Якутия)", — сказано в сообщении в Telegram-канале правительства.
Отмечается, что Захарий Джиоев был освобожден от должности главы ведомства по просьбе Мишустина.
 
Михаил МишустинРосморречфлот
 
 
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