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Зеленский способен "уболтать" Трампа ради помощи Киеву, заявил Подоляк - 29.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240329/tramp-846852557.html
Зеленский способен "уболтать" Трампа ради помощи Киеву, заявил Подоляк
Зеленский способен "уболтать" Трампа ради помощи Киеву, заявил Подоляк - 29.03.2024, ПРАЙМ
Зеленский способен "уболтать" Трампа ради помощи Киеву, заявил Подоляк
"Дар убалтывания", присущий Владимиру Зеленскому, сможет помочь убедить бывшего американского президента Дональда Трампа продолжать помогать Киеву, если он... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T14:13+0300
2024-03-29T14:20+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. "Дар убалтывания", присущий Владимиру Зеленскому, сможет помочь убедить бывшего американского президента Дональда Трампа продолжать помогать Киеву, если он вновь победит на выборах 2024 года - такую надежду выразил в интервью изданию Politico советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.По мнению советника, для военно-промышленного комплекса США есть очевидная "коммерческая выгода" в поставках Киеву вооружения и боеприпасов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, считает Подоляк, инвестиции в Украину являются "инвестициями в репутацию Америки, в ее доминирование, в ее право устанавливать глобальные правила и следить за тем, чтобы они не нарушались". В статье отмечается, что в случае если данный подход не даст результата, Подоляк считает, что помогут коммуникативные навыки, которыми обладает Зеленский, а именно его "дар убалтывания". Трамп ранее заявил, что Вашингтону нужно перестать безвозмездно раздавать деньги зарубежным странам и перевести всю свою помощь иностранным партнерам в формат займов. Зеленский подчеркивал, что без американской помощи Украина потеряет много людей и территории. Комментируя возможное возвращение Трампа к власти в случае победы Зеленский выразил надежду, что американская политика в отношении Киева не претерпит изменений. Конгресс на данный момент не может согласовать новый запрос американской администрации о помощи Киеву, Белый дом заявлял, что возможности по передаче военных средств исчерпаны еще в декабре 2023 года. На этой неделе власти США сообщили, что изыскана возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, однако этой помощи ВСУ хватит "на пару недель". Россия полагает, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, ФРГ, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
14:13 29.03.2024 (обновлено: 14:20 29.03.2024)
 
Зеленский способен "уболтать" Трампа ради помощи Киеву, заявил Подоляк

Подоляк: "дар убалтывания" Зеленского поможет убедить Трампа помочь Киеву

© Фото : Public domainДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© Фото : Public domain
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. "Дар убалтывания", присущий Владимиру Зеленскому, сможет помочь убедить бывшего американского президента Дональда Трампа продолжать помогать Киеву, если он вновь победит на выборах 2024 года - такую надежду выразил в интервью изданию Politico советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
По мнению советника, для военно-промышленного комплекса США есть очевидная "коммерческая выгода" в поставках Киеву вооружения и боеприпасов.
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Кроме того, считает Подоляк, инвестиции в Украину являются "инвестициями в репутацию Америки, в ее доминирование, в ее право устанавливать глобальные правила и следить за тем, чтобы они не нарушались".
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
Главком ВСУ пожаловался на нехватку западного оружия
12:39
В статье отмечается, что в случае если данный подход не даст результата, Подоляк считает, что помогут коммуникативные навыки, которыми обладает Зеленский, а именно его "дар убалтывания".
Трамп ранее заявил, что Вашингтону нужно перестать безвозмездно раздавать деньги зарубежным странам и перевести всю свою помощь иностранным партнерам в формат займов.
Зеленский подчеркивал, что без американской помощи Украина потеряет много людей и территории. Комментируя возможное возвращение Трампа к власти в случае победы Зеленский выразил надежду, что американская политика в отношении Киева не претерпит изменений.
Конгресс на данный момент не может согласовать новый запрос американской администрации о помощи Киеву, Белый дом заявлял, что возможности по передаче военных средств исчерпаны еще в декабре 2023 года. На этой неделе власти США сообщили, что изыскана возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, однако этой помощи ВСУ хватит "на пару недель".
Россия полагает, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, ФРГ, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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