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РЖД начали реализацию третьего этапа Восточного полигона

РЖД начали реализацию третьего этапа Восточного полигона - 29.03.2024, ПРАЙМ

РЖД начали реализацию третьего этапа Восточного полигона

РЖД начинают реализацию третьего этапа Восточного полигона, компания заключила договоры генподряда с ГК "Бамтоннельстрой-Мост" ("БТС-Мост") о строительстве на... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T15:36+0300

2024-03-29T15:36+0300

2024-03-29T15:36+0300

восточный полигон

бам

железные дороги

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. РЖД начинают реализацию третьего этапа Восточного полигона, компания заключила договоры генподряда с ГК "Бамтоннельстрой-Мост" ("БТС-Мост") о строительстве на БАМе трех тоннелей и моста, сообщила железнодорожная монополия. РЖД в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, стоимостью 1,1 триллиона рублей. По данным компании, он находится в завершающей стадии. Второй этап предусматривает увеличение провозной способности по итогам 2024 года до 180 миллионов тонн (в 2023 году - 173 миллиона тонн). РЖД сообщали, что ведут предпроектные работы и по третьему этапу. "ОАО "РЖД" приступает к реализации третьего этапа развития Восточного полигона. 29 марта в Москве ОАО "РЖД" и ГК "Бамтоннельстрой-Мост" заключили договоры генерального подряда на строительство на БАМе второго Северомуйского, второго Кодарского и второго Кузнецовского тоннелей, а также нового железнодорожного моста через реку Амур в Комсомольске-на-Амуре", - говорится в сообщении. Отмечается, что это наиболее крупные и сложные объекты, возведение которых займет больше всего времени, поэтому для достижения целевых параметров провозной способности Восточного полигона их строительство необходимо начинать в первую очередь. "Договоры генерального подряда заключаются с условием рассрочки платежа на проектирование и строительство. Генеральный подрядчик самостоятельно привлекает финансирование, для чего будет подписано соглашение о взаимодействии ОАО "РЖД", подрядчика и кредитора. ОАО "РЖД" обязуется рассчитаться с подрядчиком в течение 10 лет после ввода объектов в эксплуатацию", - поясняется в сообщении. Кодарский тоннель на БАМе планируется построить к концу 2030 года, мост через Амур, вторые Северомуйский и Кузнецовский тоннели – до конца 2032 года, говорится в сообщении РЖД."Завершить строительство Кодарского тоннеля планируется к концу 2030 года, строительство вторых Северомуйского и Кузнецовского тоннелей, а также моста через р. Амур – до конца 2032 года", - говорится в сообщении РЖД.Предварительная стоимость проектирования и создания трех тоннелей на БАМе и моста, которые построит ГК "Бамтоннельстрой-Мост" ("БТС-Мост"), составляет 498,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении РЖД.Ввод в эксплуатацию новых искусственных сооружений в совокупности с другими мероприятиями по развитию инфраструктуры, в том числе строительство сплошных вторых путей, станций и разъездов, позволит увеличить провозную способность БАМа и Транссиба до 270 миллионов тонн по итогам 2032 года. Стоимость всего третьего этапа развития Восточного полигона предварительно оценивается в 3,7 триллиона рублей с учетом увеличения провозной способности до 270 миллионов тонн, сообщал замминистра транспорта РФ Валентин Иванов.

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восточный полигон, бам, железные дороги