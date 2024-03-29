Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД начали реализацию третьего этапа Восточного полигона - 29.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240329/transssib-846859949.html
РЖД начали реализацию третьего этапа Восточного полигона
РЖД начали реализацию третьего этапа Восточного полигона - 29.03.2024, ПРАЙМ
РЖД начали реализацию третьего этапа Восточного полигона
РЖД начинают реализацию третьего этапа Восточного полигона, компания заключила договоры генподряда с ГК "Бамтоннельстрой-Мост" ("БТС-Мост") о строительстве на... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T15:36+0300
2024-03-29T15:36+0300
восточный полигон
бам
железные дороги
https://cdnn.1prime.ru/img/83932/58/839325835_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_6697a5a75df742b387959c0141dbcad1.jpg
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. РЖД начинают реализацию третьего этапа Восточного полигона, компания заключила договоры генподряда с ГК "Бамтоннельстрой-Мост" ("БТС-Мост") о строительстве на БАМе трех тоннелей и моста, сообщила железнодорожная монополия. РЖД в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, стоимостью 1,1 триллиона рублей. По данным компании, он находится в завершающей стадии. Второй этап предусматривает увеличение провозной способности по итогам 2024 года до 180 миллионов тонн (в 2023 году - 173 миллиона тонн). РЖД сообщали, что ведут предпроектные работы и по третьему этапу. "ОАО "РЖД" приступает к реализации третьего этапа развития Восточного полигона. 29 марта в Москве ОАО "РЖД" и ГК "Бамтоннельстрой-Мост" заключили договоры генерального подряда на строительство на БАМе второго Северомуйского, второго Кодарского и второго Кузнецовского тоннелей, а также нового железнодорожного моста через реку Амур в Комсомольске-на-Амуре", - говорится в сообщении. Отмечается, что это наиболее крупные и сложные объекты, возведение которых займет больше всего времени, поэтому для достижения целевых параметров провозной способности Восточного полигона их строительство необходимо начинать в первую очередь. "Договоры генерального подряда заключаются с условием рассрочки платежа на проектирование и строительство. Генеральный подрядчик самостоятельно привлекает финансирование, для чего будет подписано соглашение о взаимодействии ОАО "РЖД", подрядчика и кредитора. ОАО "РЖД" обязуется рассчитаться с подрядчиком в течение 10 лет после ввода объектов в эксплуатацию", - поясняется в сообщении. Кодарский тоннель на БАМе планируется построить к концу 2030 года, мост через Амур, вторые Северомуйский и Кузнецовский тоннели – до конца 2032 года, говорится в сообщении РЖД."Завершить строительство Кодарского тоннеля планируется к концу 2030 года, строительство вторых Северомуйского и Кузнецовского тоннелей, а также моста через р. Амур – до конца 2032 года", - говорится в сообщении РЖД.Предварительная стоимость проектирования и создания трех тоннелей на БАМе и моста, которые построит ГК "Бамтоннельстрой-Мост" ("БТС-Мост"), составляет 498,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении РЖД.Ввод в эксплуатацию новых искусственных сооружений в совокупности с другими мероприятиями по развитию инфраструктуры, в том числе строительство сплошных вторых путей, станций и разъездов, позволит увеличить провозную способность БАМа и Транссиба до 270 миллионов тонн по итогам 2032 года. Стоимость всего третьего этапа развития Восточного полигона предварительно оценивается в 3,7 триллиона рублей с учетом увеличения провозной способности до 270 миллионов тонн, сообщал замминистра транспорта РФ Валентин Иванов.
https://1prime.ru/20240314/vsm-846311131.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83932/58/839325835_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_fff5c335d65766b2c69f1a695b8ca911.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
восточный полигон, бам, железные дороги
Восточный полигон, БАМ, железные дороги
15:36 29.03.2024
 
РЖД начали реализацию третьего этапа Восточного полигона

РЖД начали третий этап Восточного полигона и заключили договоры генподряда на три тоннеля

© РИА Новости . Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанкБАМ
БАМ - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Виталий Арутюнов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. РЖД начинают реализацию третьего этапа Восточного полигона, компания заключила договоры генподряда с ГК "Бамтоннельстрой-Мост" ("БТС-Мост") о строительстве на БАМе трех тоннелей и моста, сообщила железнодорожная монополия.
РЖД в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, стоимостью 1,1 триллиона рублей. По данным компании, он находится в завершающей стадии. Второй этап предусматривает увеличение провозной способности по итогам 2024 года до 180 миллионов тонн (в 2023 году - 173 миллиона тонн). РЖД сообщали, что ведут предпроектные работы и по третьему этапу.
"ОАО "РЖД" приступает к реализации третьего этапа развития Восточного полигона. 29 марта в Москве ОАО "РЖД" и ГК "Бамтоннельстрой-Мост" заключили договоры генерального подряда на строительство на БАМе второго Северомуйского, второго Кодарского и второго Кузнецовского тоннелей, а также нового железнодорожного моста через реку Амур в Комсомольске-на-Амуре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это наиболее крупные и сложные объекты, возведение которых займет больше всего времени, поэтому для достижения целевых параметров провозной способности Восточного полигона их строительство необходимо начинать в первую очередь.
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
Мантуров рассказал о строительстве поездов для ВСМ
14 марта, 15:45
"Договоры генерального подряда заключаются с условием рассрочки платежа на проектирование и строительство. Генеральный подрядчик самостоятельно привлекает финансирование, для чего будет подписано соглашение о взаимодействии ОАО "РЖД", подрядчика и кредитора. ОАО "РЖД" обязуется рассчитаться с подрядчиком в течение 10 лет после ввода объектов в эксплуатацию", - поясняется в сообщении.
Кодарский тоннель на БАМе планируется построить к концу 2030 года, мост через Амур, вторые Северомуйский и Кузнецовский тоннели – до конца 2032 года, говорится в сообщении РЖД.
"Завершить строительство Кодарского тоннеля планируется к концу 2030 года, строительство вторых Северомуйского и Кузнецовского тоннелей, а также моста через р. Амур – до конца 2032 года", - говорится в сообщении РЖД.
Предварительная стоимость проектирования и создания трех тоннелей на БАМе и моста, которые построит ГК "Бамтоннельстрой-Мост" ("БТС-Мост"), составляет 498,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении РЖД.
Ввод в эксплуатацию новых искусственных сооружений в совокупности с другими мероприятиями по развитию инфраструктуры, в том числе строительство сплошных вторых путей, станций и разъездов, позволит увеличить провозную способность БАМа и Транссиба до 270 миллионов тонн по итогам 2032 года.
Стоимость всего третьего этапа развития Восточного полигона предварительно оценивается в 3,7 триллиона рублей с учетом увеличения провозной способности до 270 миллионов тонн, сообщал замминистра транспорта РФ Валентин Иванов.
 
Восточный полигонБАМжелезные дороги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала