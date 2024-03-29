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Эксперты рассказали, как изменится рынок печатных учебников с 1 апреля

Эксперты рассказали, как изменится рынок печатных учебников с 1 апреля - 29.03.2024, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, как изменится рынок печатных учебников с 1 апреля

Российский рынок печатных учебников с начала апреля ждут изменения - начинается эксперимент по маркировке этой продукции, а тем производителям, которые примут в | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T05:41+0300

2024-03-29T05:41+0300

2024-03-29T05:41+0300

экономика

учебники

"честный знак"

книги

образование

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Российский рынок печатных учебников с начала апреля ждут изменения - начинается эксперимент по маркировке этой продукции, а тем производителям, которые примут в нем участие, будет необходимо печатать и наносить на товары новые этикетки, а также отчитываться о нанесении на книги кодов и вводить произведенный товар в торговый оборот, рассказали РИА Новости эксперты сервиса "Контур.Маркировка". С 1 апреля 2024 года в России будет проводиться эксперимент, предусматривающий маркировку печатных учебников общеобразовательного назначения. Этот эксперимент закончится 31 августа 2025 года. Эксперимент в маркировке является этапом, позволяющим оператору системы "Честный знак" проверить готовность рынка, а производителям продукции - протестировать решения. Участие в данном эксперименте является добровольным. В первую очередь к маркировке будут присоединяться производители и импортеры, затем присоединяются розничные магазины, на этапе, когда становится обязательным вывод товара из оборота через кассу. На следующем этапе осуществляется обязательная передача сведений в систему "Честный знак", она проводится с помощью оператора ЭДО. На этой стадии участниками оборота маркируемых товаров становятся оптовые организации. Производителям нужно будет "заказывать коды Data Matrix, печатать и наносить этикетки на печатную продукцию, отчитываться о нанесении кодов и вводить товар в оборот". "Для этого им понадобится: электронная подпись. Она пригодится на каждом этапе: регистрация в "Честном знаке", описание товара в Нацкаталоге, выполнение базовых операций с кодами. Если уже имеется ЭП для отправки электронной отчетности, новая не понадобится", - отмечают эксперты. Также нужно будет наличие спецоборудования и сервиса, позволяющего работать с маркировкой. "Рекомендую производителям присоединиться к эксперименту: вы сможете заказывать коды бесплатно, распределить расходы на оборудование во времени и обучить персонал новым процессам", - сказала эксперт "Контур.Маркировки" Гульнара Бурханова. Аналитики системы сервисов "Контур.Маркет" провели работу по проверке данных нескольких тысяч торговых точек по России. По итогам работы они выяснили, что в текущем году средняя цена одного учебника - 1550 рублей, покупать их за год люди стали в 1,5 раза реже. "Говорить об изменении цен на учебники в контексте маркировки еще рано. Эксперимент завершится только в конце августа 2025 года. Стоит также учитывать, что на цену влияют и другие факторы: стоимость расходных материалов, обслуживания оборудования, спроса потребителей", - рассказала аналитик "Контур.Маркета" Дарья Жигалина.

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учебники, "честный знак", книги, образование