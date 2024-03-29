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ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами по энергетическим объектам Украины
ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами по энергетическим объектам Украины - 29.03.2024, ПРАЙМ
ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами по энергетическим объектам Украины
Российская армия нанесла удар, в том числе и гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по энергетическим объектам и системам ПВО Украины. Об этом сообщили в Минобороны... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T14:31+0300
2024-03-29T14:31+0300
2024-03-29T14:51+0300
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МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. Российская армия нанесла удар, в том числе и гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по энергетическим объектам и системам ПВО Украины. Об этом сообщили в Минобороны России. "Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ", — говорится в сообщении. Отмечается, что "цели удара достигнуты, все объекты поражены".В России гиперзвуковое оружие создали несколько лет назад. Президент Владимир Путин в послании Федсобранию 2024 года заявлял, что в ходе боевых действий российские войска уже применяли ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", а также в скором времени будет продемонстрированая работа комплекса "Сармат", который уже поставлен на вооружение российской армии.
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всу, ракетные удары, россия
Спецоперация на Украине, ВСУ, ракетные удары, РОССИЯ
ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами по энергетическим объектам Украины
Минобороны: ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами по энергообъектам и системам ПВО Украины
МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. Российская армия нанесла удар, в том числе и гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по энергетическим объектам и системам ПВО Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что "цели удара достигнуты, все объекты поражены".
В России гиперзвуковое оружие создали несколько лет назад. Президент Владимир Путин в послании Федсобранию 2024 года заявлял, что в ходе боевых действий российские войска уже применяли ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", а также в скором времени будет продемонстрированая работа комплекса "Сармат", который уже поставлен на вооружение российской армии.
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