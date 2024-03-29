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Стало известно, сколько США потратили на помощь Украине - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, сколько США потратили на помощь Украине
Стало известно, сколько США потратили на помощь Украине - 29.03.2024, ПРАЙМ
Стало известно, сколько США потратили на помощь Украине
Правительство США потратило более 113 миллиардов долларов на помощь Украине в конфликте, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на письмо главы... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T10:07+0300
2024-03-29T10:07+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Правительство США потратило более 113 миллиардов долларов на помощь Украине в конфликте, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сенатору Джей Ди Вэнсу. "По оценкам Пентагона, правительство США потратило не менее 113 миллиардов долларов на войну на Украине, но эту сумму можно считать гораздо большей из-за стоимости замены оружия и боеприпасов, отправленных Киеву", - сообщает телеканал. Как отмечается, в общую сумму также входит финансирование, "которое не пошло непосредственно на Украину, но используется для поддержки Украины". Также отмечается, что вместе с пакетами помощи США предоставили Украине 145 миллионов долларов и 189 миллионов долларов в 2022 и 2023 финансовых годах соответственно на базовые расходы, такие как глобальное здравоохранение и финансирование работы посольств. "Министерства и ведомства сделали всё возможное, используя свои ограниченные ресурсы, чтобы продолжать поддерживать Украину в отсутствие дополнительного финансирования, но этих ограниченных ресурсов будет недостаточно для удовлетворения важнейших потребностей Украины в 2024 финансовом году, и, если их оставить без изменений, это даст преимущество для российских войск", - заявила Янг в письме. Она также отметила, что постоянная поддержка США "абсолютно необходима" для европейской безопасности. Ранее в сентябре Белый дом признал, что США потратили на украинский конфликт почти 111 миллиардов долларов. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". -0-
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сша, украина, финансы, новости
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Финансы, Новости
10:07 29.03.2024
 
Стало известно, сколько США потратили на помощь Украине

Fox News: США потратили более 113 миллиардов долларов на помощь Украине

© Unsplash/Anastasiia KrutotaУкраинский флаг
Украинский флаг
© Unsplash/Anastasiia Krutota
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Правительство США потратило более 113 миллиардов долларов на помощь Украине в конфликте, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сенатору Джей Ди Вэнсу.
"По оценкам Пентагона, правительство США потратило не менее 113 миллиардов долларов на войну на Украине, но эту сумму можно считать гораздо большей из-за стоимости замены оружия и боеприпасов, отправленных Киеву", - сообщает телеканал.
Как отмечается, в общую сумму также входит финансирование, "которое не пошло непосредственно на Украину, но используется для поддержки Украины". Также отмечается, что вместе с пакетами помощи США предоставили Украине 145 миллионов долларов и 189 миллионов долларов в 2022 и 2023 финансовых годах соответственно на базовые расходы, такие как глобальное здравоохранение и финансирование работы посольств.
"Министерства и ведомства сделали всё возможное, используя свои ограниченные ресурсы, чтобы продолжать поддерживать Украину в отсутствие дополнительного финансирования, но этих ограниченных ресурсов будет недостаточно для удовлетворения важнейших потребностей Украины в 2024 финансовом году, и, если их оставить без изменений, это даст преимущество для российских войск", - заявила Янг в письме.
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26 марта, 16:20
Она также отметила, что постоянная поддержка США "абсолютно необходима" для европейской безопасности.
Ранее в сентябре Белый дом признал, что США потратили на украинский конфликт почти 111 миллиардов долларов.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". -0-
 
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