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Главком ВСУ заявил о шестикратном превосходстве российской армии над ВСУ - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Главком ВСУ заявил о шестикратном превосходстве российской армии над ВСУ
Главком ВСУ заявил о шестикратном превосходстве российской армии над ВСУ - 29.03.2024, ПРАЙМ
Главком ВСУ заявил о шестикратном превосходстве российской армии над ВСУ
Российская армия шестикратно превосходит Вооруженные силы Украины с точки зрения применяемых на поле боя боеприпасов, заявил главком ВСУ Александр Сырский в... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T12:32+0300
2024-03-29T12:32+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Российская армия шестикратно превосходит Вооруженные силы Украины с точки зрения применяемых на поле боя боеприпасов, заявил главком ВСУ Александр Сырский в беседе с агентством Укринформ."Враг ведет плотный артиллерийский и минометный огонь. Еще несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло соотношение около шести к одному", - отметил Сырский.Он также подчеркнул, что ВС России также превосходят украинскую сторону по числу личного состава. Кроме того, российская армия активно применяет авиацию с ипользованием управляемых авиабомб которые наносят серьезный ущерб украинским позициям.Президент Украины Владимир Зеленский ранее признал, что украинские вооруженные силы не готовы к обороне в случае крупного российского наступления.Директор ЦРУ Роберт Бернс предупредил, что без дополнительной военной помощи США Украина будет вынуждена вступить в мирные переговоры на условиях России в течение года. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточно финансовых ресурсов для военной победы в конфликте с Россией.Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала года Украина потеряла более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза выше, чем в прошлом году. Шойгу также отметил, что российская армия продолжает вытеснять противника с занятых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.Ранее СМИ отмечали, что украинские войска не смогут самостоятельно остановить продвижение ВС России. Сообщалось, что наибольших успехи российская армия достигла в Харьковской области. По словам британского аналитика Александра Меркуриса, Киеву стоит приготовиться к неминуемому разрушению оборонительных сооружений в Харьковской области.
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россия, украина, александр сырский, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Александр Сырский, Новости
12:32 29.03.2024
 
Главком ВСУ заявил о шестикратном превосходстве российской армии над ВСУ

Сырский: РФ имеет шестикратное преимущество в боеприпасах на поле боя по сравнению с ВСУ

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Российская армия шестикратно превосходит Вооруженные силы Украины с точки зрения применяемых на поле боя боеприпасов, заявил главком ВСУ Александр Сырский в беседе с агентством Укринформ.
"Враг ведет плотный артиллерийский и минометный огонь. Еще несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло соотношение около шести к одному", - отметил Сырский.
Он также подчеркнул, что ВС России также превосходят украинскую сторону по числу личного состава. Кроме того, российская армия активно применяет авиацию с ипользованием управляемых авиабомб которые наносят серьезный ущерб украинским позициям.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее признал, что украинские вооруженные силы не готовы к обороне в случае крупного российского наступления.
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Директор ЦРУ Роберт Бернс предупредил, что без дополнительной военной помощи США Украина будет вынуждена вступить в мирные переговоры на условиях России в течение года. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточно финансовых ресурсов для военной победы в конфликте с Россией.
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала года Украина потеряла более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза выше, чем в прошлом году. Шойгу также отметил, что российская армия продолжает вытеснять противника с занятых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
Ранее СМИ отмечали, что украинские войска не смогут самостоятельно остановить продвижение ВС России. Сообщалось, что наибольших успехи российская армия достигла в Харьковской области. По словам британского аналитика Александра Меркуриса, Киеву стоит приготовиться к неминуемому разрушению оборонительных сооружений в Харьковской области.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНААлександр СырскийНовости
 
 
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