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Начнется хаос. Зеленский получил ужасающее предупреждение о будущем Украины - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240329/ukraine-846859656.html
Начнется хаос. Зеленский получил ужасающее предупреждение о будущем Украины
Начнется хаос. Зеленский получил ужасающее предупреждение о будущем Украины - 29.03.2024, ПРАЙМ
Начнется хаос. Зеленский получил ужасающее предупреждение о будущем Украины
Украине грозит исчезновение, если она продолжит борьбу с Россией, пишет японское издание Shūkan Gendai. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T15:32+0300
2024-03-29T15:34+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Украине грозит исчезновение, если она продолжит борьбу с Россией, пишет японское издание Shūkan Gendai."Если военный конфликт будет продолжаться так, как он идет сейчас, то Украина не только не сможет перейти в контрнаступление, но также возникнет реальный риск, что она перестанет существовать как государство", — сказано в публикации.Кроме того, если союзники не поспешат с помощью в виде вооружения, украинское государства просто не сможет выполнять свои функции. По мнению авторов статьи, уже наблюдаются различные варианты будущего Украины. "Когда люди начинают сомневаться в необходимости продолжать конфликт, в котором, как все знают, невозможно выиграть, возникает серьезный риск того, что на Украине начнется хаос. В худшем случае возможен раскол страны и перенос ее политического центра на Западную Украину", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, Киев уже сейчас сталкивается вероятным финансовым крахом. ВВП Украины сократился на почти 30 процентов после начала конфликта. Без финансовой поддержки Запада и поставок оружия, Украина не может поддерживать государственные функции, предоставлять услуги и выплачивать пенсии и зарплаты.Тем не менее, даже если союзники продолжат оказывать поддержку, неизвестно, сможет ли Украина восстановить силы и продержаться еще год, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, россия, сво, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, СВО, Новости
15:32 29.03.2024 (обновлено: 15:34 29.03.2024)
 
Начнется хаос. Зеленский получил ужасающее предупреждение о будущем Украины

Shūkan Gendai: Украина перестанет существовать, если продолжит борьбу с Россией

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Украине грозит исчезновение, если она продолжит борьбу с Россией, пишет японское издание Shūkan Gendai.
"Если военный конфликт будет продолжаться так, как он идет сейчас, то Украина не только не сможет перейти в контрнаступление, но также возникнет реальный риск, что она перестанет существовать как государство", — сказано в публикации.
Кроме того, если союзники не поспешат с помощью в виде вооружения, украинское государства просто не сможет выполнять свои функции. По мнению авторов статьи, уже наблюдаются различные варианты будущего Украины.
"Когда люди начинают сомневаться в необходимости продолжать конфликт, в котором, как все знают, невозможно выиграть, возникает серьезный риск того, что на Украине начнется хаос. В худшем случае возможен раскол страны и перенос ее политического центра на Западную Украину", — говорится в публикации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Кроме того, Киев уже сейчас сталкивается вероятным финансовым крахом. ВВП Украины сократился на почти 30 процентов после начала конфликта. Без финансовой поддержки Запада и поставок оружия, Украина не может поддерживать государственные функции, предоставлять услуги и выплачивать пенсии и зарплаты.
Тем не менее, даже если союзники продолжат оказывать поддержку, неизвестно, сможет ли Украина восстановить силы и продержаться еще год, заключили в издании.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
Западу приготовиться. Зеленскому сообщили неожиданные новости о Харькове
19 марта, 15:58
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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