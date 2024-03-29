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Начнется хаос. Зеленский получил ужасающее предупреждение о будущем Украины
Начнется хаос. Зеленский получил ужасающее предупреждение о будущем Украины - 29.03.2024, ПРАЙМ
Начнется хаос. Зеленский получил ужасающее предупреждение о будущем Украины
Украине грозит исчезновение, если она продолжит борьбу с Россией, пишет японское издание Shūkan Gendai. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T15:32+0300
2024-03-29T15:32+0300
2024-03-29T15:34+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Украине грозит исчезновение, если она продолжит борьбу с Россией, пишет японское издание Shūkan Gendai."Если военный конфликт будет продолжаться так, как он идет сейчас, то Украина не только не сможет перейти в контрнаступление, но также возникнет реальный риск, что она перестанет существовать как государство", — сказано в публикации.Кроме того, если союзники не поспешат с помощью в виде вооружения, украинское государства просто не сможет выполнять свои функции. По мнению авторов статьи, уже наблюдаются различные варианты будущего Украины. "Когда люди начинают сомневаться в необходимости продолжать конфликт, в котором, как все знают, невозможно выиграть, возникает серьезный риск того, что на Украине начнется хаос. В худшем случае возможен раскол страны и перенос ее политического центра на Западную Украину", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, Киев уже сейчас сталкивается вероятным финансовым крахом. ВВП Украины сократился на почти 30 процентов после начала конфликта. Без финансовой поддержки Запада и поставок оружия, Украина не может поддерживать государственные функции, предоставлять услуги и выплачивать пенсии и зарплаты.Тем не менее, даже если союзники продолжат оказывать поддержку, неизвестно, сможет ли Украина восстановить силы и продержаться еще год, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, СВО, Новости
Начнется хаос. Зеленский получил ужасающее предупреждение о будущем Украины
Shūkan Gendai: Украина перестанет существовать, если продолжит борьбу с Россией
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ.
Украине грозит исчезновение, если она продолжит борьбу с Россией, пишет
японское издание Shūkan Gendai.
"Если военный конфликт будет продолжаться так, как он идет сейчас, то Украина не только не сможет перейти в контрнаступление, но также возникнет реальный риск, что она перестанет существовать как государство", — сказано в публикации.
Кроме того, если союзники не поспешат с помощью в виде вооружения, украинское государства просто не сможет выполнять свои функции. По мнению авторов статьи, уже наблюдаются различные варианты будущего Украины.
"Когда люди начинают сомневаться в необходимости продолжать конфликт, в котором, как все знают, невозможно выиграть, возникает серьезный риск того, что на Украине начнется хаос. В худшем случае возможен раскол страны и перенос ее политического центра на Западную Украину", — говорится в публикации.
Кроме того, Киев уже сейчас сталкивается вероятным финансовым крахом. ВВП Украины сократился на почти 30 процентов после начала конфликта. Без финансовой поддержки Запада и поставок оружия, Украина не может поддерживать государственные функции, предоставлять услуги и выплачивать пенсии и зарплаты.
Тем не менее, даже если союзники продолжат оказывать поддержку, неизвестно, сможет ли Украина восстановить силы и продержаться еще год, заключили в издании.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>