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Начнется хаос. Зеленский получил ужасающее предупреждение о будущем Украины

Начнется хаос. Зеленский получил ужасающее предупреждение о будущем Украины - 29.03.2024, ПРАЙМ

Начнется хаос. Зеленский получил ужасающее предупреждение о будущем Украины

Украине грозит исчезновение, если она продолжит борьбу с Россией, пишет японское издание Shūkan Gendai. | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T15:32+0300

2024-03-29T15:32+0300

2024-03-29T15:34+0300

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Украине грозит исчезновение, если она продолжит борьбу с Россией, пишет японское издание Shūkan Gendai."Если военный конфликт будет продолжаться так, как он идет сейчас, то Украина не только не сможет перейти в контрнаступление, но также возникнет реальный риск, что она перестанет существовать как государство", — сказано в публикации.Кроме того, если союзники не поспешат с помощью в виде вооружения, украинское государства просто не сможет выполнять свои функции. По мнению авторов статьи, уже наблюдаются различные варианты будущего Украины. "Когда люди начинают сомневаться в необходимости продолжать конфликт, в котором, как все знают, невозможно выиграть, возникает серьезный риск того, что на Украине начнется хаос. В худшем случае возможен раскол страны и перенос ее политического центра на Западную Украину", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, Киев уже сейчас сталкивается вероятным финансовым крахом. ВВП Украины сократился на почти 30 процентов после начала конфликта. Без финансовой поддержки Запада и поставок оружия, Украина не может поддерживать государственные функции, предоставлять услуги и выплачивать пенсии и зарплаты.Тем не менее, даже если союзники продолжат оказывать поддержку, неизвестно, сможет ли Украина восстановить силы и продержаться еще год, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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