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"Мы все равно проиграем". В США признали, что зря лезут воевать с Россией
"Мы все равно проиграем". В США признали, что зря лезут воевать с Россией - 29.03.2024, ПРАЙМ
"Мы все равно проиграем". В США признали, что зря лезут воевать с Россией
Американские политики и СМИ активно подталкивают Соединенные Штаты к войне с Россией, так как очевидно они забыли ошибки войн во Вьетнаме, Ираке и Афганистане,... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T12:51+0300
2024-03-29T12:51+0300
2024-03-29T13:00+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Американские политики и СМИ активно подталкивают Соединенные Штаты к войне с Россией, так как очевидно они забыли ошибки войн во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, пишет Эл Биненфельд в колонке издания American Thinker.Америка забыла об ошибках войн во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, сегодня все чаще слышны призывы к войне с Россией. Некоторые республиканцы, такие как сенатор Митч Макконнелл, поддерживают конфронтацию с Россией, отмечает автор публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Даже если США и выиграют такую войну на поле боя, мы все равно проиграем. Даже в лучшем случае победа окажется пирровой", - отмечает он.Кроме того, американский контингент уже есть на Украине, однако точное количество военнослужащих неизвестно. Джек Тейшейра, служащий нацгвардии, был приговорен к тюремному заключению за разглашение секретной информации о присутствии американских и британских спецназовцев на Украине. В случае гибели одного из этих солдат возникнет вопрос о том, будет ли это считаться "российским актом агрессии", которым будет начата Третья мировая война, задается вопросом Биненфельд.Автор публикации выразил надежду на победу республиканца Дональда Трампа на выборах в ноябре, так как считает, что это единственный способ возродить Америку.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что российская сторона не намерена атаковать страны НАТО. Тем не менее, лидеры ЕС обращаются к нарративу мнимой угрозы со стороны России, чтобы таким образом отвлечь внимание от внутренних проблем.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте с Россией, однако Кремль утверждает, что Россия не представляет угрозы, но будет реагировать на действия, опасные для ее интересов. Россия также выражает обеспокоенность наращиванием военной активности НАТО у своих западных границ и призывает к диалогу на равных основаниях.Полный текст читайте на ИноСМИ
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сша, россия, новости
США, РОССИЯ, Новости, Спецоперация на Украине
"Мы все равно проиграем". В США признали, что зря лезут воевать с Россией
AT: в США политики призывают к войне с Россией, но ее нельзя выиграть
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ.
Американские политики и СМИ активно подталкивают Соединенные Штаты к войне с Россией, так как очевидно они забыли ошибки войн во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, пишет
Эл Биненфельд в колонке издания American Thinker.
Америка забыла об ошибках войн во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, сегодня все чаще слышны призывы к войне с Россией. Некоторые республиканцы, такие как сенатор Митч Макконнелл, поддерживают конфронтацию с Россией, отмечает автор публикации.
"Даже если США и выиграют такую войну на поле боя, мы все равно проиграем. Даже в лучшем случае победа окажется пирровой", - отмечает он.
Кроме того, американский контингент уже есть на Украине, однако точное количество военнослужащих неизвестно. Джек Тейшейра, служащий нацгвардии, был приговорен к тюремному заключению за разглашение секретной информации о присутствии американских и британских спецназовцев на Украине. В случае гибели одного из этих солдат возникнет вопрос о том, будет ли это считаться "российским актом агрессии", которым будет начата Третья мировая война, задается вопросом Биненфельд.
Автор публикации выразил надежду на победу республиканца Дональда Трампа на выборах в ноябре, так как считает, что это единственный способ возродить Америку.
Стало известно, сколько США потратили на помощь Украине
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что российская сторона не намерена атаковать страны НАТО. Тем не менее, лидеры ЕС обращаются к нарративу мнимой угрозы со стороны России, чтобы таким образом отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте с Россией, однако Кремль утверждает, что Россия не представляет угрозы, но будет реагировать на действия, опасные для ее интересов. Россия также выражает обеспокоенность наращиванием военной активности НАТО у своих западных границ и призывает к диалогу на равных основаниях.
Полный текст читайте
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