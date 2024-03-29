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"Мы все равно проиграем". В США признали, что зря лезут воевать с Россией - 29.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240329/usa-846848377.html
"Мы все равно проиграем". В США признали, что зря лезут воевать с Россией
"Мы все равно проиграем". В США признали, что зря лезут воевать с Россией - 29.03.2024, ПРАЙМ
"Мы все равно проиграем". В США признали, что зря лезут воевать с Россией
Американские политики и СМИ активно подталкивают Соединенные Штаты к войне с Россией, так как очевидно они забыли ошибки войн во Вьетнаме, Ираке и Афганистане,... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T12:51+0300
2024-03-29T13:00+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Американские политики и СМИ активно подталкивают Соединенные Штаты к войне с Россией, так как очевидно они забыли ошибки войн во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, пишет Эл Биненфельд в колонке издания American Thinker.Америка забыла об ошибках войн во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, сегодня все чаще слышны призывы к войне с Россией. Некоторые республиканцы, такие как сенатор Митч Макконнелл, поддерживают конфронтацию с Россией, отмечает автор публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Даже если США и выиграют такую войну на поле боя, мы все равно проиграем. Даже в лучшем случае победа окажется пирровой", - отмечает он.Кроме того, американский контингент уже есть на Украине, однако точное количество военнослужащих неизвестно. Джек Тейшейра, служащий нацгвардии, был приговорен к тюремному заключению за разглашение секретной информации о присутствии американских и британских спецназовцев на Украине. В случае гибели одного из этих солдат возникнет вопрос о том, будет ли это считаться "российским актом агрессии", которым будет начата Третья мировая война, задается вопросом Биненфельд.Автор публикации выразил надежду на победу республиканца Дональда Трампа на выборах в ноябре, так как считает, что это единственный способ возродить Америку.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что российская сторона не намерена атаковать страны НАТО. Тем не менее, лидеры ЕС обращаются к нарративу мнимой угрозы со стороны России, чтобы таким образом отвлечь внимание от внутренних проблем.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте с Россией, однако Кремль утверждает, что Россия не представляет угрозы, но будет реагировать на действия, опасные для ее интересов. Россия также выражает обеспокоенность наращиванием военной активности НАТО у своих западных границ и призывает к диалогу на равных основаниях.Полный текст читайте на ИноСМИ
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сша, россия, новости
США, РОССИЯ, Новости, Спецоперация на Украине
12:51 29.03.2024 (обновлено: 13:00 29.03.2024)
 
"Мы все равно проиграем". В США признали, что зря лезут воевать с Россией

AT: в США политики призывают к войне с Россией, но ее нельзя выиграть

© Фото : Public domain/ Staff Sgt. John YountzАмериканский солдат несет снаряд для гаубицы M777
Американский солдат несет снаряд для гаубицы M777 - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© Фото : Public domain/ Staff Sgt. John Yountz
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Американские политики и СМИ активно подталкивают Соединенные Штаты к войне с Россией, так как очевидно они забыли ошибки войн во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, пишет Эл Биненфельд в колонке издания American Thinker.
Америка забыла об ошибках войн во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, сегодня все чаще слышны призывы к войне с Россией. Некоторые республиканцы, такие как сенатор Митч Макконнелл, поддерживают конфронтацию с Россией, отмечает автор публикации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Даже если США и выиграют такую войну на поле боя, мы все равно проиграем. Даже в лучшем случае победа окажется пирровой", - отмечает он.
Кроме того, американский контингент уже есть на Украине, однако точное количество военнослужащих неизвестно. Джек Тейшейра, служащий нацгвардии, был приговорен к тюремному заключению за разглашение секретной информации о присутствии американских и британских спецназовцев на Украине. В случае гибели одного из этих солдат возникнет вопрос о том, будет ли это считаться "российским актом агрессии", которым будет начата Третья мировая война, задается вопросом Биненфельд.
Автор публикации выразил надежду на победу республиканца Дональда Трампа на выборах в ноябре, так как считает, что это единственный способ возродить Америку.
Украинский флаг
Стало известно, сколько США потратили на помощь Украине
10:07
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что российская сторона не намерена атаковать страны НАТО. Тем не менее, лидеры ЕС обращаются к нарративу мнимой угрозы со стороны России, чтобы таким образом отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте с Россией, однако Кремль утверждает, что Россия не представляет угрозы, но будет реагировать на действия, опасные для ее интересов. Россия также выражает обеспокоенность наращиванием военной активности НАТО у своих западных границ и призывает к диалогу на равных основаниях.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
Спецоперация на УкраинеСШАРОССИЯНовости
 
 
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