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Ситуация на поле боя сложная, заявил главком ВСУ

Ситуация на поле боя сложная, заявил главком ВСУ - 29.03.2024, ПРАЙМ

Ситуация на поле боя сложная, заявил главком ВСУ

Ситуация на поле боя для украинской стороны сложная, она требует максимального напряжения сил, заявил в интервью агентству Укринформ главком ВСУ Александр... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T12:25+0300

2024-03-29T12:25+0300

2024-03-29T12:35+0300

спецоперация на украине

всу

александр сырский

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Ситуация на поле боя для украинской стороны сложная, она требует максимального напряжения сил, заявил в интервью агентству Укринформ главком ВСУ Александр Сырский."Ситуация на фронте действительно сложная. Но на фронте она и не бывает другой. Безусловно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил", - сказал он.Ранее Владимир Зеленский в беседе с CBS News заявлял, что Украина не готова к обороне при российском наступлении.

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всу, александр сырский