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Ситуация на поле боя сложная, заявил главком ВСУ - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Ситуация на поле боя сложная, заявил главком ВСУ
Ситуация на поле боя сложная, заявил главком ВСУ - 29.03.2024, ПРАЙМ
Ситуация на поле боя сложная, заявил главком ВСУ
Ситуация на поле боя для украинской стороны сложная, она требует максимального напряжения сил, заявил в интервью агентству Укринформ главком ВСУ Александр... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T12:25+0300
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спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Ситуация на поле боя для украинской стороны сложная, она требует максимального напряжения сил, заявил в интервью агентству Укринформ главком ВСУ Александр Сырский."Ситуация на фронте действительно сложная. Но на фронте она и не бывает другой. Безусловно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил", - сказал он.Ранее Владимир Зеленский в беседе с CBS News заявлял, что Украина не готова к обороне при российском наступлении.
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всу, александр сырский
Спецоперация на Украине, ВСУ, Александр Сырский
12:25 29.03.2024 (обновлено: 12:35 29.03.2024)
 
Ситуация на поле боя сложная, заявил главком ВСУ

Главком ВСУ Сырский: ситуация на поле боя сложная, требующая максимального напряжения сил

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Ситуация на поле боя для украинской стороны сложная, она требует максимального напряжения сил, заявил в интервью агентству Укринформ главком ВСУ Александр Сырский.
"Ситуация на фронте действительно сложная. Но на фронте она и не бывает другой. Безусловно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил", - сказал он.
Ранее Владимир Зеленский в беседе с CBS News заявлял, что Украина не готова к обороне при российском наступлении.
 
Спецоперация на УкраинеВСУАлександр Сырский
 
 
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