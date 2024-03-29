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ВМС США испытывают гиперзвуковое оружие дальнего действия, пишут СМИ
ВМС США испытывают гиперзвуковое оружие дальнего действия, пишут СМИ - 29.03.2024, ПРАЙМ
ВМС США испытывают гиперзвуковое оружие дальнего действия, пишут СМИ
ВМС США проводят испытания гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW), которые помогут определить дальнейший путь развития совместной программы с армией... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T15:12+0300
2024-03-29T15:12+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. ВМС США проводят испытания гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW), которые помогут определить дальнейший путь развития совместной программы с армией США, передает издание Defense News со ссылкой на директора управления ускоренного развития и критических технологий (RCCTO) генерал-лейтенанта армии США Роберта Раша."ВМС США продвигаются в своих испытаниях, которые представляют не запуск наземного вспомогательного оборудования, а всего лишь стартовый запуск (ракеты оружия - ред.)", - приводит издание слова Раша.По его словам, проведение весенних испытаний гиперзвукового оружия сосредоточено на характеристиках ракеты и не включает наземное оборудование. Цель испытаний - убедиться, что ракета работает по задумке. Однако в последующих испытаниях планируется проверить работу ракеты и пусковой установки вместе, эти испытания будут проведены летом.Ранее ВВС США сообщали об успешных испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW, но не предоставили подробностей. В настоящее время гиперзвуковое оружие имеется у двух стран - России и Китая.Кроме того, один из приближенных к движению хуситов ("Ансар Аллах") также сообщил об успешных испытаниях гиперзвуовой ракеты, способной развить скорость до восьми Махов.
https://1prime.ru/20240322/raketa-846565387.html
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сша, оружие, гиперзвуковые ракеты, новости
Вооружения, США, оружие, гиперзвуковые ракеты, Новости
ВМС США испытывают гиперзвуковое оружие дальнего действия, пишут СМИ
Defense News: ВМС США испытывают гиперзвуковое оружие дальнего действия
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ.
ВМС США проводят испытания гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW), которые помогут определить дальнейший путь развития совместной программы с армией США, передает
издание Defense News со ссылкой на директора управления ускоренного развития и критических технологий (RCCTO) генерал-лейтенанта армии США Роберта Раша.
"ВМС США продвигаются в своих испытаниях, которые представляют не запуск наземного вспомогательного оборудования, а всего лишь стартовый запуск (ракеты оружия - ред.)", - приводит издание слова Раша.
По его словам, проведение весенних испытаний гиперзвукового оружия сосредоточено на характеристиках ракеты и не включает наземное оборудование. Цель испытаний - убедиться, что ракета работает по задумке. Однако в последующих испытаниях планируется проверить работу ракеты и пусковой установки вместе, эти испытания будут проведены летом.
Ранее ВВС США сообщали об успешных испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW, но не предоставили подробностей. В настоящее время гиперзвуковое оружие имеется у двух стран - России и Китая.
Кроме того, один из приближенных к движению хуситов ("Ансар Аллах") также сообщил об успешных испытаниях гиперзвуовой ракеты, способной развить скорость до восьми Махов.
"Неясно, попала ли в цель". США провели испытания гиперзвуковой ракеты