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ВМС США испытывают гиперзвуковое оружие дальнего действия, пишут СМИ - 29.03.2024, ПРАЙМ
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ВМС США испытывают гиперзвуковое оружие дальнего действия, пишут СМИ
ВМС США испытывают гиперзвуковое оружие дальнего действия, пишут СМИ - 29.03.2024, ПРАЙМ
ВМС США испытывают гиперзвуковое оружие дальнего действия, пишут СМИ
ВМС США проводят испытания гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW), которые помогут определить дальнейший путь развития совместной программы с армией... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T15:12+0300
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вооружения
сша
оружие
гиперзвуковые ракеты
новости
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. ВМС США проводят испытания гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW), которые помогут определить дальнейший путь развития совместной программы с армией США, передает издание Defense News со ссылкой на директора управления ускоренного развития и критических технологий (RCCTO) генерал-лейтенанта армии США Роберта Раша."ВМС США продвигаются в своих испытаниях, которые представляют не запуск наземного вспомогательного оборудования, а всего лишь стартовый запуск (ракеты оружия - ред.)", - приводит издание слова Раша.По его словам, проведение весенних испытаний гиперзвукового оружия сосредоточено на характеристиках ракеты и не включает наземное оборудование. Цель испытаний - убедиться, что ракета работает по задумке. Однако в последующих испытаниях планируется проверить работу ракеты и пусковой установки вместе, эти испытания будут проведены летом.Ранее ВВС США сообщали об успешных испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW, но не предоставили подробностей. В настоящее время гиперзвуковое оружие имеется у двух стран - России и Китая.Кроме того, один из приближенных к движению хуситов ("Ансар Аллах") также сообщил об успешных испытаниях гиперзвуовой ракеты, способной развить скорость до восьми Махов.
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сша, оружие, гиперзвуковые ракеты, новости
Вооружения, США, оружие, гиперзвуковые ракеты, Новости
15:12 29.03.2024 (обновлено: 15:30 29.03.2024)
 
ВМС США испытывают гиперзвуковое оружие дальнего действия, пишут СМИ

Defense News: ВМС США испытывают гиперзвуковое оружие дальнего действия

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. ВМС США проводят испытания гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW), которые помогут определить дальнейший путь развития совместной программы с армией США, передает издание Defense News со ссылкой на директора управления ускоренного развития и критических технологий (RCCTO) генерал-лейтенанта армии США Роберта Раша.
"ВМС США продвигаются в своих испытаниях, которые представляют не запуск наземного вспомогательного оборудования, а всего лишь стартовый запуск (ракеты оружия - ред.)", - приводит издание слова Раша.
По его словам, проведение весенних испытаний гиперзвукового оружия сосредоточено на характеристиках ракеты и не включает наземное оборудование. Цель испытаний - убедиться, что ракета работает по задумке. Однако в последующих испытаниях планируется проверить работу ракеты и пусковой установки вместе, эти испытания будут проведены летом.
Ранее ВВС США сообщали об успешных испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW, но не предоставили подробностей. В настоящее время гиперзвуковое оружие имеется у двух стран - России и Китая.
Кроме того, один из приближенных к движению хуситов ("Ансар Аллах") также сообщил об успешных испытаниях гиперзвуовой ракеты, способной развить скорость до восьми Махов.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
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22 марта, 09:25
 
ВооруженияСШАоружиегиперзвуковые ракетыНовости
 
 
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