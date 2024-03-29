https://1prime.ru/20240329/weapons-846856567.html

ВМС США испытывают гиперзвуковое оружие дальнего действия, пишут СМИ

ВМС США испытывают гиперзвуковое оружие дальнего действия, пишут СМИ - 29.03.2024, ПРАЙМ

ВМС США испытывают гиперзвуковое оружие дальнего действия, пишут СМИ

ВМС США проводят испытания гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW), которые помогут определить дальнейший путь развития совместной программы с армией... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T15:12+0300

2024-03-29T15:12+0300

2024-03-29T15:30+0300

вооружения

сша

оружие

гиперзвуковые ракеты

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:30:6017:3414_1920x0_80_0_0_a73e92aa535163a27c82c275b02ed9e2.jpg

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. ВМС США проводят испытания гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW), которые помогут определить дальнейший путь развития совместной программы с армией США, передает издание Defense News со ссылкой на директора управления ускоренного развития и критических технологий (RCCTO) генерал-лейтенанта армии США Роберта Раша."ВМС США продвигаются в своих испытаниях, которые представляют не запуск наземного вспомогательного оборудования, а всего лишь стартовый запуск (ракеты оружия - ред.)", - приводит издание слова Раша.По его словам, проведение весенних испытаний гиперзвукового оружия сосредоточено на характеристиках ракеты и не включает наземное оборудование. Цель испытаний - убедиться, что ракета работает по задумке. Однако в последующих испытаниях планируется проверить работу ракеты и пусковой установки вместе, эти испытания будут проведены летом.Ранее ВВС США сообщали об успешных испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW, но не предоставили подробностей. В настоящее время гиперзвуковое оружие имеется у двух стран - России и Китая.Кроме того, один из приближенных к движению хуситов ("Ансар Аллах") также сообщил об успешных испытаниях гиперзвуовой ракеты, способной развить скорость до восьми Махов.

https://1prime.ru/20240322/raketa-846565387.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, оружие, гиперзвуковые ракеты, новости