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"Остановите его": в Британии осудили истерику Зеленского из-за России - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240329/zelenskiy-846841828.html
"Остановите его": в Британии осудили истерику Зеленского из-за России
"Остановите его": в Британии осудили истерику Зеленского из-за России - 29.03.2024, ПРАЙМ
"Остановите его": в Британии осудили истерику Зеленского из-за России
Владимир Зеленский вновь заговорил, что США жизненно необходимо выделить Киеву новый пакет помощи, читатели Daily Mail его осудили. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T11:16+0300
2024-03-29T11:16+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
сша
россия
британия
помощь украине
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский вновь заговорил, что США жизненно необходимо выделить Киеву новый пакет помощи, читатели Daily Mail его осудили."Сколько миллиардов мы уже передали? Давно пора сказать "хватит"!", - возмутился один из комментаторов. "Украина — это денежная яма. Ни одна сумма не изменит ход конфликта в ее пользу", - подчеркунл другой.Читатели также подчеркивали, что для Украины все кончено, никакая сумма ее не спасет ипризвали оставновить Зеленского.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://1prime.ru/20240328/zelenskiy-846831543.html
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владимир зеленский, украина, сша, россия, британия, помощь украине
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, США, РОССИЯ, БРИТАНИЯ, помощь Украине
11:16 29.03.2024
 
"Остановите его": в Британии осудили истерику Зеленского из-за России

Читатели Daily Mail поставили на место Зеленского после истерики из-за России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский вновь заговорил, что США жизненно необходимо выделить Киеву новый пакет помощи, читатели Daily Mail его осудили.
"Сколько миллиардов мы уже передали? Давно пора сказать "хватит"!", - возмутился один из комментаторов.
"Украина — это денежная яма. Ни одна сумма не изменит ход конфликта в ее пользу", - подчеркунл другой.
Читатели также подчеркивали, что для Украины все кончено, никакая сумма ее не спасет ипризвали оставновить Зеленского.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
СМИ: Зеленский пугает США и Европу российскими ракетами
Вчера, 22:15
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийУКРАИНАСШАРОССИЯБРИТАНИЯпомощь Украине
 
 
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