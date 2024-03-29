https://1prime.ru/20240329/zelenskiy-846841828.html

"Остановите его": в Британии осудили истерику Зеленского из-за России

"Остановите его": в Британии осудили истерику Зеленского из-за России - 29.03.2024, ПРАЙМ

"Остановите его": в Британии осудили истерику Зеленского из-за России

Владимир Зеленский вновь заговорил, что США жизненно необходимо выделить Киеву новый пакет помощи, читатели Daily Mail его осудили. | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T11:16+0300

2024-03-29T11:16+0300

2024-03-29T11:16+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

украина

сша

россия

британия

помощь украине

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский вновь заговорил, что США жизненно необходимо выделить Киеву новый пакет помощи, читатели Daily Mail его осудили."Сколько миллиардов мы уже передали? Давно пора сказать "хватит"!", - возмутился один из комментаторов. "Украина — это денежная яма. Ни одна сумма не изменит ход конфликта в ее пользу", - подчеркунл другой.Читатели также подчеркивали, что для Украины все кончено, никакая сумма ее не спасет ипризвали оставновить Зеленского.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://1prime.ru/20240328/zelenskiy-846831543.html

украина

сша

британия

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владимир зеленский, украина, сша, россия, британия, помощь украине