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Российские войска ударили по аэродрому в Николаевской области, сообщили СМИ - 30.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240330/aerodrom-846887110.html
Российские войска ударили по аэродрому в Николаевской области, сообщили СМИ
Российские войска ударили по аэродрому в Николаевской области, сообщили СМИ - 30.03.2024, ПРАЙМ
Российские войска ударили по аэродрому в Николаевской области, сообщили СМИ
Вооруженные силы РФ ударили по Мартыновскому аэродрому и военной части в Николаевской области Украины, уничтожению подверглась западная военная техника. Об... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T15:39+0300
2024-03-30T16:25+0300
спецоперация на украине
вс рф
ракетные удары
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ДОНЕЦК, 30 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ ударили по Мартыновскому аэродрому и военной части в Николаевской области Украины, уничтожению подверглась западная военная техника. Об сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева. "В 13.50 были нанесены удары по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области. Сегодня у аэродрома фиксировалась активность авиации, взлетал самолет, садился, опять взлетал. Сделал залп одной ракетой, сел, после чего прилетело. Точных данный о повреждении самолета нет, но после удара его не слышно, дым до сих пор идет с аэродрома", — заявил он агентству. Отмечается, что удар также был нанесен в 12.20 по военной части, расположенной в стороне Бугских высот. По словам Лебедева было "прилета три, предварительно в районе Бугских под Вознесенском", "в трех местах поднимается суровый темный дым". "Под удар попал личный состав, скорые с сиренами понеслись в том направлении. Также уничтожена тяжелая техника, по некоторым данным, западные образцы", также сообщил подпольщик.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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4.7
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вс рф, ракетные удары
Спецоперация на Украине, ВС РФ, ракетные удары
15:39 30.03.2024 (обновлено: 16:25 30.03.2024)
 
Российские войска ударили по аэродрому в Николаевской области, сообщили СМИ

РИА Новости: ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ, где находилась западная техника

© РИА Новости . Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Валентин Капустин
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ДОНЕЦК, 30 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ ударили по Мартыновскому аэродрому и военной части в Николаевской области Украины, уничтожению подверглась западная военная техника. Об сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
"В 13.50 были нанесены удары по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области. Сегодня у аэродрома фиксировалась активность авиации, взлетал самолет, садился, опять взлетал. Сделал залп одной ракетой, сел, после чего прилетело. Точных данный о повреждении самолета нет, но после удара его не слышно, дым до сих пор идет с аэродрома", — заявил он агентству.
Отмечается, что удар также был нанесен в 12.20 по военной части, расположенной в стороне Бугских высот. По словам Лебедева было "прилета три, предварительно в районе Бугских под Вознесенском", "в трех местах поднимается суровый темный дым".
"Под удар попал личный состав, скорые с сиренами понеслись в том направлении. Также уничтожена тяжелая техника, по некоторым данным, западные образцы", также сообщил подпольщик.
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
Главком ВСУ пожаловался на нехватку западного оружия
Вчера, 12:39
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
Спецоперация на УкраинеВС РФракетные удары
 
 
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