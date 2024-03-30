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Армения запретила карту "Мир". На что теперь ее заменить

Армения запретила карту "Мир". На что теперь ее заменить - 30.03.2024, ПРАЙМ

Армения запретила карту "Мир". На что теперь ее заменить

Решение Армении отказаться от приема и обслуживания карт "Мир" станет неприятной новостью для россиян – как туристов, так и для тех, кто ведет бизнес в этой... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T06:06+0300

2024-03-30T06:06+0300

2024-03-30T06:06+0300

карта "мир"

армения

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МОСКВА, 30 мар – ПРАЙМ, Роман Серов. Решение Армении отказаться от приема и обслуживания карт "Мир" станет неприятной новостью для россиян – как туристов, так и для тех, кто ведет бизнес в этой стране. Однако варианты взаимодействия всегда возможны. Другой вопрос – будут ли они целесообразны и выгодны?С 30 марта 2024 году большинство банков Армении прекратит прием и обслуживание карт "Мир". Это означает, что владельцы карты не только не смогут расплачиваться картой в местах, где есть POS терминалы этих банков, но и снимать армянские драмы в банкоматах со своих карточных счетов, открытых в российских банках.Особняком стоит банк "ВТБ Армения", который продолжит обслуживать карты "Мир", используя возможности своей инфраструктуры. Российским пользователям будут доступны снятие наличных в банкоматах филиала российского банка, онлайн-оплата услуг и товаров, если сервис будет доступен.В качестве причин аналитики называют две – риск санкций и политическую подоплеку. В первом случае местные банки опасаются попасть под вторичные американские санкции. Этот риск они оценивают крайне высоко, ведь после выхода указа президента США Джо Байдена в декабре прошлого года процедура включения в "черные списки" упростилась."Но основная причина, безусловно, это политика. Власти Армении, запретив своим банкам обслуживать карты российской платежной системы, одновременно и показывают свое недовольство действиями России в рамках Карабахского конфликта и лояльность по отношению США и ЕС, прежде всего Франции, на поддержку которой руководство Армении очень рассчитывает", - указал доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Ильяс Зарипов.Не на ту картуЭксперты сомневаются, что этот политический маневр принесет дивиденды. С одной стороны, между Арменией и Францией действительно давние тесные связи. Во Франции находится третья по величине армянская диаспора: здесь проживают около полумиллиона армян. С другой – Париж уже направил Еревану в рамках договора некоторое количество военной техники, но вряд ли будет педалировать это сотрудничество из-за геополитических рисков в регионе.Как заявили в российском МИД, " Евросоюзу и НАТО до реальных потребностей Армении и ее граждан нет никакого дела". Армения даже не получит денег из "Европейского фонда мира" – все их давно прибрала к рукам Украина.Глобально же от отмены карт "Мир" страна проиграет. Кроме того, экономические связи между Россией и Арменией достаточно давние и сильные, выгодные обоим государствам. Армения для россиян – и место отдыха, и транзитный пункт, и территория для бизнеса.Во- первых, можно ожидать снижение туристического потока в Армению, ведь на любые неудобства с платежами наши люди реагируют быстро и целенаправленно - ищут другие страны, где таких проблем не возникнет.Во-вторых, в минусе окажутся рядовые жители страны, которые получают переводы от родственников из России. Только в 2023 году из России в Армению было перечислено 3,9 миллиарда долларов, из них 3,1 миллиарда - в коммерческих целях. Немалая часть была переведена как раз по картам "Мир".Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян считает, что разрывать такие связи с подачи третьих стран неправильно. "Экономические связи с Россией для Армении очень важны, нельзя, чтобы они разрубались. В том числе, психологически – если сегодня армянские банки запретят одно, другое, третье, клиентуру не будут обслуживать, их роль на рынке серьезно пострадает", - уверен он.Армения всегда была одной из наиболее дружественных стран и для российского бизнеса. По подсчетам местного Минфина, в прошлом году релоканты обеспечили 6% роста ВВП.По словам Егора Диашова, гендиректора инвестиционной компании "Диалот", для малого и среднего бизнеса отмена "Мира" несет существенные неудобства, ведь многие переводы идут через карту. Крупный бизнес имеет более широкие ресурсы, поэтому справиться с трудностями ему легче."Сейчас происходит перестройка транссанкционных цепочек. Некоторые крупные и центральные иностранные банки останавливают обслуживание карт "Мир", но другие начинают или продолжают работу. Из-за этого происходят затруднения с оплатами и транзакциями бизнеса. Однако такие процессы обычно происходят быстро, поэтому стоит надеяться на скорое урегулирование вопроса", - считает он.Тем более, ничего совсем уж непоправимого не случилось. В республике по-прежнему работает банк "ВТБ Армения", у которого полсотни отделений и почти 200 банкоматов по всей стране. Платежи и переводы в рублях автоматически перейдут к филиалу российского госбанка. А те, у кого в Армении бизнес, или постоянно проживающие в этой стране озаботятся получением местной карты, если до сих пор этого не сделали.Худой "Мир" лучшеТуристам проще, ведь Армения – не Европа и даже не Турция, где не принимают (или ограниченно принимают) рубли. Здесь российские деньги меняют на драмы почти в любом обменнике. В Армению можно ввозить рубли в эквиваленте до 2000 долларов США, этого должно хватить для обычного отдыха. Брать с собой доллары и евро не обязательно, но с точки зрения диверсификации возможных рисков можно пару сотен в наличной иностранной валюте иметь в наличии, считает Зарипов.Тем, для которых возможность пользоваться на отдыхе банковской картой принципиальна, можно обратить внимание на другие страны, где принимают "Мир". Официально, согласно информации с сайта российской платежной системы, это Абхазия, Вьетнам, Беларусь, Казахстан, Куба, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Южная Осетия.По отзывам туристов, сейчас проблем нет с оплатой в Абхазии, Беларуси, и Южной Осетии, а также на Кубе – разумеется, в тех местах, где есть терминалы. В Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане ряд банков уже ввел ограничения на обслуживание карт "Мир", опасаясь вторичных санкций. Во Вьетнаме пока не так много местных банков, готовых работать с системой "Мир".Отношение зависит и от политической составляющей. Так, турецкие банки еще в прошлом году стали "завинчивать гайки" по банковскому обслуживанию россиян. Хотя страна вроде бы нам дружественная. В то же время, на Кубе правительство специально вводит в обязанность местным банкам найти возможности по обслуживанию российской платежной системы.Таким образом, исходя из лояльности к "Миру", можно рекомендовать для посещения россиянами Беларусь, Кубу, Абхазию и Южную Осетию. Отношение вьетнамских банков будет зависеть от объема турпотока. Если будет спрос со стороны приезжающих россиян, начнет расти и предложение.В других странах можно использовать карту двух платежных систем (например, "Мир" и китайская UnionPay). Другой популярный вариант для онлайн-переводов — "Юнистрим" и "Золотая Корона". Третий вариант — откройте карту местного банка. Кто-то использует криптовалюты, это тоже может быть выходом, советует Диашов.В Банке России заверяют, что сотрудничество с дружественными странами в отношении приема карты "Мир" продолжится. При этом каждое государство принимает решение по обслуживанию самостоятельно. А россияне голосуют кошельком, точнее картой, за тех, кто сделал выбор в нашу пользу.

https://1prime.ru/20240320/mir-846511479.html

https://1prime.ru/20240320/myanma-846493768.html

армения

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

карта "мир", армения