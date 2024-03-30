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Автоэксперт рассказал про новые правила ввоза иномарок в РФ из стран ЕАЭС - 30.03.2024, ПРАЙМ
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Автоэксперт рассказал про новые правила ввоза иномарок в РФ из стран ЕАЭС
Автоэксперт рассказал про новые правила ввоза иномарок в РФ из стран ЕАЭС - 30.03.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт рассказал про новые правила ввоза иномарок в РФ из стран ЕАЭС
Правительство РФ ужесточило контроль за уплатой таможенной пошлины с импортных автомобилей: с 1 апреля все недоплаченные налоги и сборы будут учитываться в... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T16:31+0300
2024-03-30T16:31+0300
экономика
еаэс
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ ужесточило контроль за уплатой таможенной пошлины с импортных автомобилей: с 1 апреля все недоплаченные налоги и сборы будут учитываться в составе утилизационного сбора, пояснил РИА Новости постановление кабмина автоэксперт Максим Кадаков. "Правительство взялось за контроль уплаты таможенной пошлины. В странах ЕАЭС таможенные ставки одинаковые, но в Белоруссии могут устанавливать определенные льготы, а в Киргизии закрывали глаза на занижение таможенной стоимости. Например, юрлица ввозили новую Toyota Camry через Киргизию якобы за 10 тысяч долларов (ниже рыночной — прим. ред.), и именно с этой суммы платилась таможенная пошлина", — рассказал он. Кадаков пояснил, что с 1 апреля вводится система управления рисками (СУР), она позволит контролировать происхождение любого товара. Предполагается, что в неё войдут Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия."Наша таможня сможет смотреть: откуда автомобиль, как он оказался на территории ЕАЭС. Если ввезен, например, через Киргизию (для этого страна должна поделиться таможенными базами), то будет видно, что за машину должно было быть заплачено, допустим, 12 тысяч евро таможенных платежей, а заплатили 2 тысячи евро. Владелец должен будет заплатить все недоимки или попросту не сможет зарегистрировать машину", — пояснил Кадаков, отметив, что через Киргизию среди стран ЕАЭС сейчас ввозится больше всего иномарок. Все недоимки — по пошлине, НДС и акцизу — будут сформированы в совокупный платеж и включены в утилизационный сбор. Как поясняли в феврале в кабмине, такой подход позволит избежать ситуаций, когда граждане и компании, ввозящие автомобили, растаможенные в странах ЕАЭС, получают необоснованные преимущества по сравнению с автовладельцами, делающими это в России и уплачивающими установленные законом налоги и сборы в полном объеме. Правила касаются как юридических, так и физических лиц. Последним нововведение особенно актуально, поскольку, как правило, они покупали в странах ЕАЭС ввезенные из-за рубежа иномарки у юрлиц, а потом привозили их в РФ на продажу. Им, как новым владельцам, в РФ придётся доплачивать недоимки, если автомобиль был растаможен в ЕАЭС с заниженной стоимостью. При этом все это касается бензиновых автомобилей, электромобили с 1 апреля можно будет растаможивать только в РФ, уточнил Кадаков.
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еаэс, утильсбор
Экономика, ЕАЭС, утильсбор
16:31 30.03.2024
 
Автоэксперт рассказал про новые правила ввоза иномарок в РФ из стран ЕАЭС

Кадаков: недоплаченные налоги за авто из ЕАЭС будут включены в состав утильсбора

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Nissan Note на улице Владивостока
Автомобиль Nissan Note на улице Владивостока - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ ужесточило контроль за уплатой таможенной пошлины с импортных автомобилей: с 1 апреля все недоплаченные налоги и сборы будут учитываться в составе утилизационного сбора, пояснил РИА Новости постановление кабмина автоэксперт Максим Кадаков.
"Правительство взялось за контроль уплаты таможенной пошлины. В странах ЕАЭС таможенные ставки одинаковые, но в Белоруссии могут устанавливать определенные льготы, а в Киргизии закрывали глаза на занижение таможенной стоимости. Например, юрлица ввозили новую Toyota Camry через Киргизию якобы за 10 тысяч долларов (ниже рыночной — прим. ред.), и именно с этой суммы платилась таможенная пошлина", — рассказал он.
Кадаков пояснил, что с 1 апреля вводится система управления рисками (СУР), она позволит контролировать происхождение любого товара. Предполагается, что в неё войдут Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.
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"Наша таможня сможет смотреть: откуда автомобиль, как он оказался на территории ЕАЭС. Если ввезен, например, через Киргизию (для этого страна должна поделиться таможенными базами), то будет видно, что за машину должно было быть заплачено, допустим, 12 тысяч евро таможенных платежей, а заплатили 2 тысячи евро. Владелец должен будет заплатить все недоимки или попросту не сможет зарегистрировать машину", — пояснил Кадаков, отметив, что через Киргизию среди стран ЕАЭС сейчас ввозится больше всего иномарок.
Все недоимки — по пошлине, НДС и акцизу — будут сформированы в совокупный платеж и включены в утилизационный сбор. Как поясняли в феврале в кабмине, такой подход позволит избежать ситуаций, когда граждане и компании, ввозящие автомобили, растаможенные в странах ЕАЭС, получают необоснованные преимущества по сравнению с автовладельцами, делающими это в России и уплачивающими установленные законом налоги и сборы в полном объеме.
Правила касаются как юридических, так и физических лиц. Последним нововведение особенно актуально, поскольку, как правило, они покупали в странах ЕАЭС ввезенные из-за рубежа иномарки у юрлиц, а потом привозили их в РФ на продажу. Им, как новым владельцам, в РФ придётся доплачивать недоимки, если автомобиль был растаможен в ЕАЭС с заниженной стоимостью.
При этом все это касается бензиновых автомобилей, электромобили с 1 апреля можно будет растаможивать только в РФ, уточнил Кадаков.
 
ЭкономикаЕАЭСутильсбор
 
 
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