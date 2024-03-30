https://1prime.ru/20240330/berbok-846882725.html

"Втянуть в войну". Бербок позволила себе очередной выпад против Путина

"Втянуть в войну". Бербок позволила себе очередной выпад против Путина - 30.03.2024, ПРАЙМ

"Втянуть в войну". Бербок позволила себе очередной выпад против Путина

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что президент России Владимир Путин якобы не желает вести переговоры по урегулированию конфликта и стремится втянуть | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T09:58+0300

2024-03-30T09:58+0300

2024-03-30T09:58+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что президент России Владимир Путин якобы не желает вести переговоры по урегулированию конфликта и стремится втянуть НАТО в войну, при этом она не привела аргументов в защиту этого тезиса."Он более чем ясно дает понять, что находится за пределами досягаемости рациональных аргументов и ценностей человечества. И он определенно не хочет вести переговоры", — сказала Бербок в интервью газетам медиагруппы Funke.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению министра, целью Путина было и остается "разрушить существование Украины как независимой, свободной страны и втянуть НАТО в войну". "Мы с самого начала дали понять, что никогда этого не допустим. И это правда", — сказала Бербок.По ее словам, для Запада недопустимо позволить себя запугать "курсом дегуманизации", которого, по утверждению министра, придерживается российское руководство."Мы можем добиться мира и человечности в Европе только своими силами", — заявила она.Бербок добавила, что с начала СВО Путин неоднократно подвергал испытанию солидарность Европы. Говоря об инструментах, которые применяет Россия, министр отметила, что они не ограничиваются чисто военными, к ним относятся "фейковые новости, манипуляции, целенаправленное влияние".Министр также заявила о мрачных перспективах для Запада в случае успехов России. "Если Путин победит, безопасность всех нас в Европе и международный порядок также окажутся под угрозой", — подчеркнула она. "Поддержка Украины – это наша собственная гарантия безопасности", — заявила Бербок.На Западе в последнее время все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.По вопросу украинского конфликта Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать его маховик, а закончить противостояние. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам президента, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

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германия, россия, украина, анналена бербок, владимир путин