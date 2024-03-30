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Идите с "Миром". Как и зачем теперь платить в Армении - 30.03.2024, ПРАЙМ
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Идите с "Миром". Как и зачем теперь платить в Армении
Идите с "Миром". Как и зачем теперь платить в Армении - 30.03.2024, ПРАЙМ
Идите с "Миром". Как и зачем теперь платить в Армении
С 30 марта 2024 года в Армении 16 местных банков прекращают обслуживать карточки российской платежной системы "Мир". Это означает, что владельцы карты не только | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T05:05+0300
2024-03-30T05:57+0300
мнения аналитиков
армения
карта "мир"
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С 30 марта 2024 года в Армении 16 местных банков прекращают обслуживать карточки российской платежной системы "Мир". Это означает, что владельцы карты не только не смогут расплачиваться картой в местах, где есть POS терминалы этих банков, но и снимать армянские драмы в банкоматах со своих карточных счетов, открытых в российских банках. Однако это не касается банка "ВТБ Армения", который продолжит обслуживать карты МИР, используя возможности своей инфраструктуры.Полагаю, что данный запрет связан с совокупностью причин. Первая - боязнь властей Армении, что местные банки попадут под вторичные санкции США. После выхода указа президента США Джо Байдена в декабре 2023 года, облегчающего процедуру включения в "черные списки", сделать это можно достаточно быстро. Но основная причина, безусловно, это политика. Власти Армении, запретив своим банкам обслуживать карты российской платежной системы, одновременно и показывают свое недовольство действиями России в рамках Карабахского конфликта, и свою лояльность по отношению США и ЕС, прежде всего Франции, на поддержку которой руководство Армении очень рассчитывает.Но в итоге от этой меры страна проиграет. Можно ожидать снижение туристического потока в Армению, ведь на любые неудобства с платежами наши люди реагируют быстро и целенаправленно - ищут другие страны, где проблем с привычными способами оплаты и получения денежных средств не возникает. Кроме того, негативный эффект затронет рядовых граждан Армении, которые получают переводы от родственников из России. То есть, власти Армении сознательно пошли на непопулярный шаг как среди бизнеса, так и у населения в угоду своим политическим установкам.Тем не менее, с моей точки зрения, ничего трагического и непоправимого не произошло. Во- первых, в республике функционирует банк "ВТБ Армения", у которого полсотни отделений и почти 200 банкоматов по всей стране. Есть много банкоматов в столице - Ереване. Платежи и переводы в рублях автоматически перейдут к филиалу российского госбанка. Во-вторых, наличные рубли всегда можно обменять на драмы. Разрешен ввоз в Армению наличных рублей в эквиваленте до 2000 долларов США. Брать с собой доллары и евро не обязательно, но с точки зрения диверсификации возможных рисков можно пару сотен в наличной иностранной валюте иметь в наличии.Туристам, для которых возможность пользоваться на отдыхе банковской картой принципиальна, можно обратить внимание на другие страны, где принимают "Мир". Официально, согласно информации с сайта российской платежной системы, это Абхазия, Вьетнам, Беларусь, Казахстан, Куба, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Южная Осетия.По отзывам туристов проблем не возникает сейчас с оплатой в Абхазии, Беларуси, Кубе и Южной Осетии в тех местах, где есть терминалы. В Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане ряд банков уже ввел ограничения на обслуживание карт "Мир" из-за включения платежной системы в санкционные списки, опасаясь вторичных санкций. Во Вьетнаме пока не так много местных банков, готовых работать с системой "Мир". Турецкие банки еще в прошлом году стали "завинчивать гайки" по отношению вообще к банковскому обслуживанию россиян. В то же время, на Кубе правительство специально вводит в обязанность кубинским банкам найти возможности по обслуживанию российской платежной системы.Таким образом, исходя из лояльности к "Миру", можно рекомендовать для посещения россиянами Беларусь, Кубу, Абхазию и Южную Осетию. Отношение вьетнамских банков будет зависеть от объема турпотока. В случае увеличения спроса со стороны приезжающих в эту страну россиян начнет расти и предложение со стороны вьетнамских банков.
https://1prime.ru/20240329/bank-846863458.html
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Ильяс Зарипов
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Ильяс Зарипов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
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7 495 645-6601
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
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40
мнения аналитиков, армения, карта "мир"
Мнения аналитиков, АРМЕНИЯ, карта "Мир"
05:05 30.03.2024 (обновлено: 05:57 30.03.2024)
 

Идите с "Миром". Как и зачем теперь платить в Армении

© fotolia.com / tas33050391Ереван
Ереван - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
© fotolia.com / tas33050391
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Ильяс Зарипов, к.э.н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова
Ильяс Зарипов
Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова
Все материалы
С 30 марта 2024 года в Армении 16 местных банков прекращают обслуживать карточки российской платежной системы "Мир". Это означает, что владельцы карты не только не смогут расплачиваться картой в местах, где есть POS терминалы этих банков, но и снимать армянские драмы в банкоматах со своих карточных счетов, открытых в российских банках. Однако это не касается банка "ВТБ Армения", который продолжит обслуживать карты МИР, используя возможности своей инфраструктуры.
Полагаю, что данный запрет связан с совокупностью причин. Первая - боязнь властей Армении, что местные банки попадут под вторичные санкции США. После выхода указа президента США Джо Байдена в декабре 2023 года, облегчающего процедуру включения в "черные списки", сделать это можно достаточно быстро. Но основная причина, безусловно, это политика. Власти Армении, запретив своим банкам обслуживать карты российской платежной системы, одновременно и показывают свое недовольство действиями России в рамках Карабахского конфликта, и свою лояльность по отношению США и ЕС, прежде всего Франции, на поддержку которой руководство Армении очень рассчитывает.
Банковское обслуживание, банкомат - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
ЦБ сообщил о росте числа карт "Мир"
Вчера, 16:15
Но в итоге от этой меры страна проиграет. Можно ожидать снижение туристического потока в Армению, ведь на любые неудобства с платежами наши люди реагируют быстро и целенаправленно - ищут другие страны, где проблем с привычными способами оплаты и получения денежных средств не возникает. Кроме того, негативный эффект затронет рядовых граждан Армении, которые получают переводы от родственников из России. То есть, власти Армении сознательно пошли на непопулярный шаг как среди бизнеса, так и у населения в угоду своим политическим установкам.
Тем не менее, с моей точки зрения, ничего трагического и непоправимого не произошло. Во- первых, в республике функционирует банк "ВТБ Армения", у которого полсотни отделений и почти 200 банкоматов по всей стране. Есть много банкоматов в столице - Ереване. Платежи и переводы в рублях автоматически перейдут к филиалу российского госбанка. Во-вторых, наличные рубли всегда можно обменять на драмы. Разрешен ввоз в Армению наличных рублей в эквиваленте до 2000 долларов США. Брать с собой доллары и евро не обязательно, но с точки зрения диверсификации возможных рисков можно пару сотен в наличной иностранной валюте иметь в наличии.
Туристам, для которых возможность пользоваться на отдыхе банковской картой принципиальна, можно обратить внимание на другие страны, где принимают "Мир". Официально, согласно информации с сайта российской платежной системы, это Абхазия, Вьетнам, Беларусь, Казахстан, Куба, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Южная Осетия.
По отзывам туристов проблем не возникает сейчас с оплатой в Абхазии, Беларуси, Кубе и Южной Осетии в тех местах, где есть терминалы. В Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане ряд банков уже ввел ограничения на обслуживание карт "Мир" из-за включения платежной системы в санкционные списки, опасаясь вторичных санкций. Во Вьетнаме пока не так много местных банков, готовых работать с системой "Мир". Турецкие банки еще в прошлом году стали "завинчивать гайки" по отношению вообще к банковскому обслуживанию россиян. В то же время, на Кубе правительство специально вводит в обязанность кубинским банкам найти возможности по обслуживанию российской платежной системы.
Таким образом, исходя из лояльности к "Миру", можно рекомендовать для посещения россиянами Беларусь, Кубу, Абхазию и Южную Осетию. Отношение вьетнамских банков будет зависеть от объема турпотока. В случае увеличения спроса со стороны приезжающих в эту страну россиян начнет расти и предложение со стороны вьетнамских банков.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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