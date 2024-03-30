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Посол Родригес ответил на вопрос об использовании карт "Мир" в Перу
Посол Родригес ответил на вопрос об использовании карт "Мир" в Перу - 30.03.2024, ПРАЙМ
Посол Родригес ответил на вопрос об использовании карт "Мир" в Перу
Вопрос использования карт российской платежной системы "Мир" в Перу не стоит сейчас на повестке дня, заявил посол страны в Москве Хуан Хенаро дель Кампо... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T09:28+0300
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2024-03-30T09:28+0300
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Вопрос использования карт российской платежной системы "Мир" в Перу не стоит сейчас на повестке дня, заявил посол страны в Москве Хуан Хенаро дель Кампо Родригес. "Нет, эта тема не обсуждается и не стоит на повестке дня", - сказал он в интервью агентству, отвечая на соответствующий вопрос. Также Лима пока не рассматривает идею об использовании национальных валют в торговле с Москвой, добавил дипломат. "Я знаю, что такие предложения (об использовании национальных валют в торговле с другими странами – ред.) есть. Но для Перу этот вопрос не стоит на повестке дня", - добавил он. Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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перу, карта "мир"
Экономика, ПЕРУ, карта "Мир"
Посол Родригес ответил на вопрос об использовании карт "Мир" в Перу
Посол Родригес: вопрос использования карт "Мир" в Перу не стоит сейчас на повестке дня
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Вопрос использования карт российской платежной системы "Мир" в Перу не стоит сейчас на повестке дня, заявил посол страны в Москве Хуан Хенаро дель Кампо Родригес.
"Нет, эта тема не обсуждается и не стоит на повестке дня", - сказал он в интервью агентству, отвечая на соответствующий вопрос.
Также Лима пока не рассматривает идею об использовании национальных валют в торговле с Москвой, добавил дипломат.
"Я знаю, что такие предложения (об использовании национальных валют в торговле с другими странами – ред.) есть. Но для Перу этот вопрос не стоит на повестке дня", - добавил он.
Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 10.00 мск.
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