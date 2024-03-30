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На кладбищах Европы множатся могилы погибших на Украине наемников

На кладбищах Европы множатся могилы погибших на Украине наемников - 30.03.2024, ПРАЙМ

На кладбищах Европы множатся могилы погибших на Украине наемников

На кладбищах в европейских странах появляется все больше могил, где похоронены погибшие на Украине наемники, погибших на Украине. Этот факт, как отмечает РИА... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T10:35+0300

2024-03-30T10:35+0300

2024-03-30T10:35+0300

спецоперация на украине

польша

украина

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ВАРШАВА/ПАРИЖ, 30 мар - ПРАЙМ. На кладбищах в европейских странах появляется все больше могил, где похоронены погибшие на Украине наемники, погибших на Украине. Этот факт, как отмечает РИА Новости, наглядно противоречит утверждениям европейских политиков, что погибать за европейцев будут украинские граждане. Так, на военном кладбище в Варшаве стоит большой памятник. Он представляет собой квадратную плиту из черного гранита с прорезанным в центре крестом. Место явно рассчитано на двоих, погибший покоится в левой части могилы. Из надписи следует, что это Даниель Штыбер 1987 года рождения, уроженец Варшавы. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Солдат специального подразделения Международного легиона территориальной обороны Украины. Поляк доброволец", - гласит подпись. На большом цветном фото запечатлен улыбающийся молодой человек. Он одет в камуфляж, при полной выкладке и с оружием. СМИ ранее сообщали, что наемник погиб при взрыве мины-ловушки. При этом известно, что Штыбер никогда не служил в армии, однако был инструктором по стрельбе. На Украину он прибыл в марте 2022 года, а погиб спустя несколько месяцев, 22 ноября. В польских СМИ время от времени публикуются отрывочные данные о гражданах страны, которые погибли на украинском конфликте. Один из них - Томаш Валентек. Он погиб от разорвавшихся осколков танкового снаряда. Известно, что поляк ранее был профессиональным бойцом ММА. В феврале 2022 года он вступил в Международный легион. На Украине в ночь с 4 на 5 декабря 2022 года погибли еще двое бойцов Международного легиона из Польши. Сообщалось, что это Януш Шеремета и Кшиштоф Тыфель. Последнему было более 40 лет, он не имел никакого военного опыта. Однако 7 марта он прибыл в тренировочный лагерь, расположенный подо Львовом. Несколько дней спустя российские войска ударили по расположению ракетами. Другой наемник, Шеремет, все же успел доехать до зоны боевых действий, на момент гибели он командовал взводом. Есть свежие могилы наемников и во Франции. Одна из них расположена на небольшом кладбище Кран-Жеврье в пригороде Анси, департамент Верхняя Савойя. В глубине кладбища можно найти небольшой простой обелиск, на котором выгравировано только имя - Давид Донш. Его годы жизни 1972 - 2023. По официальным общедоступным данным, место его смерти - Украина, в Анси его кремировали. При этом на могиле Украина не упоминается, также нет данных свидетельствующих об участии покойного в боевых действиях. Вместе с тем, как указано на сайте французского военного аналитика Николя Чинквини, занимающегося поиском информации о воюющих там французах, Давид Донш - бывший военнослужащий. Он прибыл на Украину в августе 2022 года и погиб под Донецком 7 февраля 2023 года. Это произошло во время боя в составе неонацистского батальона "Сич". Эксперт публикует фотографию военного и скриншот публикации в соцсети, который посвящен французу после его смерти. Французский сайт, где публикуются данные из свидетельств о смерти, подтверждает, что Донш умер на Украине 7 февраля 2023 года. Видео еще одной могилы во Франции опубликовала в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Там похоронен 22-летний француз по имени Андреас Галлоцци, уроженец города Дижон. Фото на могиле и его оформление однозначно указывают на участие молодого человека в боевых действиях на Украине. СМИ уточняли, что его убили в феврале 2023 года в ЛНР. Как заявили родители, они "очень гордятся" своим сыном. При этом его мать даже поехала на Майдан в Киеве, чтобы почтить память Андреаса спустя год после гибели. На Украине, как пишут французские СМИ, были убиты восемь наемников из различных регионов Франции, помимо двух "гуманитариев" и трех журналистов. Имена пяти из боевиков опубликовали СМИ, а также обнародовали их семьи. Как выясняется, некоторые, в их числе 32-летний Уилфрид Блерио, были близки к нацистским движениям. На форме Блерио до гибели в июне 2022 года на фронте в Харькове был изображен герб "дивизии мизантропов" - она представляет собой украинскую нацистскую организацию. Большинство из восьми французских наемников были молоды, военного опыта не имели. Двадцатилетний Адриен Дюге-Лейуд был убит в Харькове в июне 2022 года. Как заявили родители, их сын ушел воевать, "чтобы быть полезным". У 30-летнего Кевина Дэвида был небольшой военный опыт. За несколько дней до гибели он заявил французскому журналисту, что уехал воевать на Украину "за деньги". В марте 2023 года он погиб в Артемовске (украинское название - Бахмут). Тридцатилетний парижанин Себастьен Ланде до поездки на Украину служил во французской армии десантником, был в Ираке и Сирии. Его убили недалеко от Изюма в июле 2023 года. Сообщалось также о двух французских "гуманитариев", которых убили на Украине во время их работы в швейцарской НПО "Протестантская взаимопомощь" - вместе с тем, их история, по-видимому, указывает на то, что они были военнослужащими. Сын одного из них, Кристофер, рассказал радио Europe 1, что отец, имевший русское происхождение, всю жизнь служил военным во французском иностранном легионе. По словам Кристофера, его отец "использовал свой военный опыт для обеспечения безопасности гуманитарных конвоев, предназначенных для мирных жителей Украины". Его отец проходил военную службу на Украине еще в советские времена. МИД Франции публикует очень мало информации об этих смертях и не раскрывает их имен. Места, где похоронены наемники, также не разглашаются. По данным российского Минобороны, ходе специальной военной операции были убиты почти 6 тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину воевать на стороне киевского режима. При этом лидирует списке Польша. Из Румынии, по данным военного ведомства России, приехали 784 наемника, уничтожены 349. Следственный комитет объявил в розыск свыше 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, часть из них арестована заочно.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по словам главы государства, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://1prime.ru/20240329/ukraine-846847141.html

https://1prime.ru/20240311/naemnik-846133304.html

https://1prime.ru/20240209/843026058.html

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