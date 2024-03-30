https://1prime.ru/20240330/peregovory-846885420.html
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о переговорах
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о переговорах - 30.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о переговорах
Геополитическая реальность после начала СВО изменилась. Также изменились границы между Россией и Украиной. Всем придется считаться с тем, что у РФ появились... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T12:18+0300
2024-03-30T12:18+0300
2024-03-30T12:18+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
дмитрий песков
переговоры
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Геополитическая реальность после начала СВО изменилась. Также изменились границы между Россией и Украиной. Всем придется считаться с тем, что у РФ появились четыре новых субъекта. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского. В пятницу в интервью телеканалу CBS News Зеленский допустил, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. Он выразил мнение, что Владимир Путин будет готов к диалогу, если "потеряет территории", вошедшие в состав РФ после начала СВО. При этом ранее Киев утверждал, что начало переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах страны на момент распада СССР."Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации. У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова Зеленского о том, что когда РФ вернется к границам на момент начала СВО, тогда Путин будет готов к диалогу с Киевом по мирному урегулированию.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
https://1prime.ru/20240329/peskov-846848913.html
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владимир зеленский, дмитрий песков, переговоры
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, переговоры
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о переговорах
Песков: Украине на переговорах придется учитывать новую геополитическую реальность
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Геополитическая реальность после начала СВО изменилась. Также изменились границы между Россией и Украиной. Всем придется считаться с тем, что у РФ появились четыре новых субъекта. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского.
В пятницу в интервью телеканалу CBS News Зеленский допустил, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. Он выразил мнение, что Владимир Путин будет готов к диалогу, если "потеряет территории", вошедшие в состав РФ после начала СВО. При этом ранее Киев утверждал, что начало переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах страны на момент распада СССР.
"Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации. У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова Зеленского о том, что когда РФ вернется к границам на момент начала СВО, тогда Путин будет готов к диалогу с Киевом по мирному урегулированию.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Песков оценил готовность Киева "пообщаться"