https://1prime.ru/20240330/svo-846894848.html

Российские военные подбили под Авдеевкой очередной танк Abrams

Российские военные подбили под Авдеевкой очередной танк Abrams - 30.03.2024, ПРАЙМ

Российские военные подбили под Авдеевкой очередной танк Abrams

Российские военные подбили еще один танк Abrams ВСУ под Авдеевкой при помощи БПЛА "Ланцет", сообщил РИА Новости силовики. | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T23:41+0300

2024-03-30T23:41+0300

2024-03-30T23:41+0300

спецоперация на украине

украина

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ЛУГАНСК, 30 мар – ПРАЙМ. Российские военные подбили еще один танк Abrams ВСУ под Авдеевкой при помощи БПЛА "Ланцет", сообщил РИА Новости силовики. На кадрах видео, оказавшегося в распоряжении РИА Новости, БПЛА "Ланцет" врезается в стоящий между деревьев американский танк. "Сегодня ударом российского беспилотника "Ланцет" был поражен M1A1SA Abrams на авдеевском направлении СВО. Сработали военнослужащие группировки "Центр". Факт удара нашим барражирующим боеприпасом по американской машине вы можете видеть воочию", — сообщил собеседник агентства.Как отметил источник агентства, пока неизвестно, уничтожен ли танк, потребуется время для подтверждения информации.Ранее Министерство обороны заявляло о поражении танка Abrams на Авдеевском направлении российским Т-72Б3 с первого выстрела. Как сообщал автор YouTube-канала The New Atlas бывший морпех Брайан Берлетик, это стало значительным ударом по репутации американского вооружения.

https://1prime.ru/20240329/svo-846854004.html

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украина, танки abrams, сво