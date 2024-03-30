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Российские военные подбили под Авдеевкой очередной танк Abrams - 30.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240330/svo-846894848.html
Российские военные подбили под Авдеевкой очередной танк Abrams
Российские военные подбили под Авдеевкой очередной танк Abrams - 30.03.2024, ПРАЙМ
Российские военные подбили под Авдеевкой очередной танк Abrams
Российские военные подбили еще один танк Abrams ВСУ под Авдеевкой при помощи БПЛА "Ланцет", сообщил РИА Новости силовики. | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T23:41+0300
2024-03-30T23:41+0300
спецоперация на украине
украина
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ЛУГАНСК, 30 мар – ПРАЙМ. Российские военные подбили еще один танк Abrams ВСУ под Авдеевкой при помощи БПЛА "Ланцет", сообщил РИА Новости силовики. На кадрах видео, оказавшегося в распоряжении РИА Новости, БПЛА "Ланцет" врезается в стоящий между деревьев американский танк. "Сегодня ударом российского беспилотника "Ланцет" был поражен M1A1SA Abrams на авдеевском направлении СВО. Сработали военнослужащие группировки "Центр". Факт удара нашим барражирующим боеприпасом по американской машине вы можете видеть воочию", — сообщил собеседник агентства.Как отметил источник агентства, пока неизвестно, уничтожен ли танк, потребуется время для подтверждения информации.Ранее Министерство обороны заявляло о поражении танка Abrams на Авдеевском направлении российским Т-72Б3 с первого выстрела. Как сообщал автор YouTube-канала The New Atlas бывший морпех Брайан Берлетик, это стало значительным ударом по репутации американского вооружения.
https://1prime.ru/20240329/svo-846854004.html
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украина, танки abrams, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, танки Abrams, СВО
23:41 30.03.2024
 
Российские военные подбили под Авдеевкой очередной танк Abrams

Российские военные подбили под Авдеевкой очередной танк Abrams ВСУ

© Фото : Public Domain/Spc. Christian CarrilloТанк M1A1 Abrams
Танк M1A1 Abrams - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
© Фото : Public Domain/Spc. Christian Carrillo
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ЛУГАНСК, 30 мар – ПРАЙМ. Российские военные подбили еще один танк Abrams ВСУ под Авдеевкой при помощи БПЛА "Ланцет", сообщил РИА Новости силовики.
На кадрах видео, оказавшегося в распоряжении РИА Новости, БПЛА "Ланцет" врезается в стоящий между деревьев американский танк.
"Сегодня ударом российского беспилотника "Ланцет" был поражен M1A1SA Abrams на авдеевском направлении СВО. Сработали военнослужащие группировки "Центр". Факт удара нашим барражирующим боеприпасом по американской машине вы можете видеть воочию", — сообщил собеседник агентства.
Как отметил источник агентства, пока неизвестно, уничтожен ли танк, потребуется время для подтверждения информации.
*Зенитно-ракетный комплекс С-300 - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию ЗРК С-300
29 марта, 14:36
Ранее Министерство обороны заявляло о поражении танка Abrams на Авдеевском направлении российским Т-72Б3 с первого выстрела. Как сообщал автор YouTube-канала The New Atlas бывший морпех Брайан Берлетик, это стало значительным ударом по репутации американского вооружения.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАтанки AbramsСВО
 
 
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