https://1prime.ru/20240330/zelenskiy-846879339.html

Зеленский допустил переговоры без условия возврата к границам 1991 года

Зеленский допустил переговоры без условия возврата к границам 1991 года - 30.03.2024, ПРАЙМ

Зеленский допустил переговоры без условия возврата к границам 1991 года

Владимир Зеленский впервые сделал заявление о том, что мирные переговоры Москвы и Киева могут быть начаты даже без условия возврата Украины к границам 1991... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T05:43+0300

2024-03-30T05:43+0300

2024-03-30T05:43+0300

спецоперация на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский впервые сделал заявление о том, что мирные переговоры Москвы и Киева могут быть начаты даже без условия возврата Украины к границам 1991 года. Соответствующее заявление он сделал в беседе с телеканалом CBS News.Ранее в Киеве ставили условием, что мирные переговоры не будут проводиться, пока войска России не будут выведены с территории Украины в границах 1991 года. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак заявил Зеленский, Россия будет "готова к диалогу", если Украина сумеет выйти на границы 2022 года, то есть до рубежи до начала специальной военной операции. "Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем", - отметил Зеленский.По его мнению, когда президент России Владимир Путин "потеряет" территории, занятые с начала СВО, он будет готов к переговорам."Я уверен: когда он потеряет то, что он захватил, начиная с 2022 года, он... будет готов к диалогу", - сказал Зеленский. Россия не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев ввел на них законодательный запрет. Запад призывает Москву к переговорам, готовность к которым она проявляет, однако на Западе не желают замечать постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле заявляли ранее, что предпосылки для перехода ситуации в развитии украинского конфликта в мирное русло в настоящее время отсутствуют, абсолютным приоритетом для Москвы сейчас является достижение целей СВО, а на данный момент это возможно лишь военным путем. В Кремле подчеркивали, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала СВО 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, которые несут ответственность за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары лишь по военной инфраструктуре и ВСУ и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам Путина, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://1prime.ru/20240329/ukraine-846859656.html

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украина, россия, владимир зеленский