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В Госдуме заявили, что не Зеленскому диктовать условия переговоров
В Госдуме заявили, что не Зеленскому диктовать условия переговоров - 30.03.2024, ПРАЙМ
В Госдуме заявили, что не Зеленскому диктовать условия переговоров
Не Владимиру Зеленскому диктовать условия переговоров, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T14:34+0300
2024-03-30T14:34+0300
2024-03-30T14:35+0300
спецоперация на украине
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владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – ПРАЙМ. Не Владимиру Зеленскому диктовать условия переговоров, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. "Мы сегодня не нуждаемся в таком переговорщике как Зеленский, и не ему диктовать условия переговоров. Для того, чтобы у России что-то отобрать, это нужно сначала захватить. А пока что мы видим успехи украинской армии с размером в воробьиный клюв", — сказал Белик РИА Новости. По его словам, сегодня каждый украинский солдат понимает, что столкнулся с противником, который ему не по зубам. Он подчеркнул, что "победные фанфары" трубит только Зеленский, а его окружение в основном молчит. По его словам, Зеленскому, сидя в теплом офисе, заявляет о каких-то достижениях, после которых он согласится пойти на переговоры, а вот те, кто должен обеспечить переговорный процесс, сильно сомневаются в успехах данного мероприятия на поле боя. Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года: теперь он говорит о границах Украины 2022 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Зеленского, указала, что тот нервничает, так как у него на носу "выборы" или "не выборы".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
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россия, украина, сво, переговоры, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, переговоры, Владимир Зеленский
В Госдуме заявили, что не Зеленскому диктовать условия переговоров
Белик: Россия не нуждается в таком переговорщике, как Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – ПРАЙМ. Не Владимиру Зеленскому диктовать условия переговоров, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"Мы сегодня не нуждаемся в таком переговорщике как Зеленский, и не ему диктовать условия переговоров. Для того, чтобы у России что-то отобрать, это нужно сначала захватить. А пока что мы видим успехи украинской армии с размером в воробьиный клюв", — сказал Белик РИА Новости.
По его словам, сегодня каждый украинский солдат понимает, что столкнулся с противником, который ему не по зубам. Он подчеркнул, что "победные фанфары" трубит только Зеленский, а его окружение в основном молчит. По его словам, Зеленскому, сидя в теплом офисе, заявляет о каких-то достижениях, после которых он согласится пойти на переговоры, а вот те, кто должен обеспечить переговорный процесс, сильно сомневаются в успехах данного мероприятия на поле боя.
"Выборы на носу". Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах
Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года: теперь он говорит о границах Украины 2022 года.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Зеленского, указала, что тот нервничает, так как у него на носу "выборы" или "не выборы".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.