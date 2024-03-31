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На рынке подержанных авто еще есть ценные экземпляры. Рассказываем о них - 31.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240331/avto-846854919.html
На рынке подержанных авто еще есть ценные экземпляры. Рассказываем о них
На рынке подержанных авто еще есть ценные экземпляры. Рассказываем о них - 31.03.2024, ПРАЙМ
На рынке подержанных авто еще есть ценные экземпляры. Рассказываем о них
Автопарк в России пока не претерпел глобальных изменений - на рынке подержанных машин по-прежнему лидируют “японцы” и “немцы”, среди которых еще можно выбрать... | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T02:02+0300
2024-03-31T02:02+0300
экономика
авто
спрос на легковые авто
подержанные авто
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Автопарк в России пока не претерпел глобальных изменений - на рынке подержанных машин по-прежнему лидируют “японцы” и “немцы”, среди которых еще можно выбрать подходящий экземпляр, рассказал агентству “Прайм” руководитель группы исследований и клиентской аналитики Авто.ру Алексей Муханов.Среди стран-производителей автомобилей с пробегом, которые предлагаются в настоящий момент, по-прежнему лидирует Япония, ее доля доходит до 25 процентов (всего на 2 п.п. ниже, чем в июле 2023 года). На втором месте остается Германия (22 процента), на третьем — отечественный автопром (18 процентов).Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Заметные изменения мы сможем наблюдать через два-три года, когда на вторичном рынке станут появляться китайские автомобили, купленные в 2022–2023 годах. Пока что их доля немного увеличилась до 3,5 процента. Помимо этого, на рынке подержанных машин лидирующую позицию все так же занимают автомобили стоимостью от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей (21 процент)”, - отметил специалист.По его словам, в условиях сокращения притока запасных частей и увеличения сроков доставки меньше всего проблем доставят самые массовые автомобили. По итогам 2023 года топ-5 наиболее популярных брендов в категории автомобилей с пробегом составили Hyundai, Toyota, Mercedes-Benz, Kia и Volkswagen.По данным Авто.ру, средний пробег подержанного автомобиля, выставленного на продажу в 2023 году, - около 130 тысяч километров, а его возраст - более десяти лет. Наиболее востребованными моделями в бюджетном сегменте остаются Volkswagen Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris. В премиальном сегменте пятерку наиболее популярных моделей составили: Mercedes-Benz E-Class, BMW X5, BMW 5er, Toyota Land Cruiser, BMW 3er.
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авто, спрос на легковые авто, подержанные авто
Экономика, Авто, спрос на легковые авто, подержанные авто
02:02 31.03.2024
 
На рынке подержанных авто еще есть ценные экземпляры. Рассказываем о них

Аналитик Муханов: на рынке подержанных авто лидируют “японцы” и “немцы”

© РИА Новости . Георгий Зимарев | Перейти в медиабанк% Автомобили на парковке в торговом центре Ашан города Краснодар
% Автомобили на парковке в торговом центре Ашан города Краснодар - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Автопарк в России пока не претерпел глобальных изменений - на рынке подержанных машин по-прежнему лидируют “японцы” и “немцы”, среди которых еще можно выбрать подходящий экземпляр, рассказал агентству “Прайм” руководитель группы исследований и клиентской аналитики Авто.ру Алексей Муханов.
Среди стран-производителей автомобилей с пробегом, которые предлагаются в настоящий момент, по-прежнему лидирует Япония, ее доля доходит до 25 процентов (всего на 2 п.п. ниже, чем в июле 2023 года). На втором месте остается Германия (22 процента), на третьем — отечественный автопром (18 процентов).
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“Заметные изменения мы сможем наблюдать через два-три года, когда на вторичном рынке станут появляться китайские автомобили, купленные в 2022–2023 годах. Пока что их доля немного увеличилась до 3,5 процента. Помимо этого, на рынке подержанных машин лидирующую позицию все так же занимают автомобили стоимостью от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей (21 процент)”, - отметил специалист.
По его словам, в условиях сокращения притока запасных частей и увеличения сроков доставки меньше всего проблем доставят самые массовые автомобили. По итогам 2023 года топ-5 наиболее популярных брендов в категории автомобилей с пробегом составили Hyundai, Toyota, Mercedes-Benz, Kia и Volkswagen.
По данным Авто.ру, средний пробег подержанного автомобиля, выставленного на продажу в 2023 году, - около 130 тысяч километров, а его возраст - более десяти лет. Наиболее востребованными моделями в бюджетном сегменте остаются Volkswagen Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris. В премиальном сегменте пятерку наиболее популярных моделей составили: Mercedes-Benz E-Class, BMW X5, BMW 5er, Toyota Land Cruiser, BMW 3er.
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