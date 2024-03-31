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На рынке подержанных авто еще есть ценные экземпляры. Рассказываем о них

На рынке подержанных авто еще есть ценные экземпляры. Рассказываем о них - 31.03.2024, ПРАЙМ

На рынке подержанных авто еще есть ценные экземпляры. Рассказываем о них

Автопарк в России пока не претерпел глобальных изменений - на рынке подержанных машин по-прежнему лидируют “японцы” и “немцы”, среди которых еще можно выбрать... | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T02:02+0300

2024-03-31T02:02+0300

2024-03-31T02:02+0300

экономика

авто

спрос на легковые авто

подержанные авто

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Автопарк в России пока не претерпел глобальных изменений - на рынке подержанных машин по-прежнему лидируют “японцы” и “немцы”, среди которых еще можно выбрать подходящий экземпляр, рассказал агентству “Прайм” руководитель группы исследований и клиентской аналитики Авто.ру Алексей Муханов.Среди стран-производителей автомобилей с пробегом, которые предлагаются в настоящий момент, по-прежнему лидирует Япония, ее доля доходит до 25 процентов (всего на 2 п.п. ниже, чем в июле 2023 года). На втором месте остается Германия (22 процента), на третьем — отечественный автопром (18 процентов).Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Заметные изменения мы сможем наблюдать через два-три года, когда на вторичном рынке станут появляться китайские автомобили, купленные в 2022–2023 годах. Пока что их доля немного увеличилась до 3,5 процента. Помимо этого, на рынке подержанных машин лидирующую позицию все так же занимают автомобили стоимостью от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей (21 процент)”, - отметил специалист.По его словам, в условиях сокращения притока запасных частей и увеличения сроков доставки меньше всего проблем доставят самые массовые автомобили. По итогам 2023 года топ-5 наиболее популярных брендов в категории автомобилей с пробегом составили Hyundai, Toyota, Mercedes-Benz, Kia и Volkswagen.По данным Авто.ру, средний пробег подержанного автомобиля, выставленного на продажу в 2023 году, - около 130 тысяч километров, а его возраст - более десяти лет. Наиболее востребованными моделями в бюджетном сегменте остаются Volkswagen Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris. В премиальном сегменте пятерку наиболее популярных моделей составили: Mercedes-Benz E-Class, BMW X5, BMW 5er, Toyota Land Cruiser, BMW 3er.

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авто, спрос на легковые авто, подержанные авто