https://1prime.ru/20240331/bomba-846902773.html

"Остается воронка". В США назвали российское оружие, приводящее ВСУ в ужас

"Остается воронка". В США назвали российское оружие, приводящее ВСУ в ужас - 31.03.2024, ПРАЙМ

"Остается воронка". В США назвали российское оружие, приводящее ВСУ в ужас

Украинская армия не обладает оружием, которое может справиться с российскими планирующими бомбами КАБ. Об этом сообщает издание Forbes. | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T14:25+0300

2024-03-31T14:25+0300

2024-03-31T14:25+0300

спецоперация на украине

вкс россии

всу

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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Украинская армия не обладает оружием, которое может справиться с российскими планирующими бомбами КАБ. Об этом сообщает издание Forbes.Авторы материала отмечают, что эти бомбы — "чудо-оружие" русских, против которого у украинцев практически нет контрмер". Журналисты напомнили, что российской армии потребовалась лишь пара сотен таких бомб для полного уничтожения обороны ВСУ в районе Авдеевки.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"От зданий остается лишь воронка после попадания всего одной бомбы", — рассказал изданию отступавший из Авдеевки украинский военный.Также отмечается, что у Киева есть лишь крайне ограниченное число американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, которыми он не может рисковать,.ВКС России используют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Они позволяют наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь ЗРК.

https://1prime.ru/20240329/ukraine-846847141.html

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вкс россии, всу