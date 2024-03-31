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"Остается воронка". В США назвали российское оружие, приводящее ВСУ в ужас - 31.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240331/bomba-846902773.html
"Остается воронка". В США назвали российское оружие, приводящее ВСУ в ужас
"Остается воронка". В США назвали российское оружие, приводящее ВСУ в ужас - 31.03.2024, ПРАЙМ
"Остается воронка". В США назвали российское оружие, приводящее ВСУ в ужас
Украинская армия не обладает оружием, которое может справиться с российскими планирующими бомбами КАБ. Об этом сообщает издание Forbes. | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T14:25+0300
2024-03-31T14:25+0300
спецоперация на украине
вкс россии
всу
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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Украинская армия не обладает оружием, которое может справиться с российскими планирующими бомбами КАБ. Об этом сообщает издание Forbes.Авторы материала отмечают, что эти бомбы — "чудо-оружие" русских, против которого у украинцев практически нет контрмер". Журналисты напомнили, что российской армии потребовалась лишь пара сотен таких бомб для полного уничтожения обороны ВСУ в районе Авдеевки.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"От зданий остается лишь воронка после попадания всего одной бомбы", — рассказал изданию отступавший из Авдеевки украинский военный.Также отмечается, что у Киева есть лишь крайне ограниченное число американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, которыми он не может рисковать,.ВКС России используют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Они позволяют наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь ЗРК.
https://1prime.ru/20240329/ukraine-846847141.html
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вкс россии, всу
Спецоперация на Украине, ВКС России, ВСУ
14:25 31.03.2024
 
"Остается воронка". В США назвали российское оружие, приводящее ВСУ в ужас

Forbes: российские планирующие бомбы КАБ уничтожают оборону ВСУ

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКорректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью КАБ-250ЛГ-Э (К047Э)
Корректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью КАБ-250ЛГ-Э (К047Э) - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Украинская армия не обладает оружием, которое может справиться с российскими планирующими бомбами КАБ. Об этом сообщает издание Forbes.
Авторы материала отмечают, что эти бомбы — "чудо-оружие" русских, против которого у украинцев практически нет контрмер". Журналисты напомнили, что российской армии потребовалась лишь пара сотен таких бомб для полного уничтожения обороны ВСУ в районе Авдеевки.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"От зданий остается лишь воронка после попадания всего одной бомбы", — рассказал изданию отступавший из Авдеевки украинский военный.
Также отмечается, что у Киева есть лишь крайне ограниченное число американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, которыми он не может рисковать,.
ВКС России используют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Они позволяют наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь ЗРК.
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
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Спецоперация на УкраинеВКС РоссииВСУ
 
 
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