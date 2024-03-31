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"Остается воронка". В США назвали российское оружие, приводящее ВСУ в ужас
"Остается воронка". В США назвали российское оружие, приводящее ВСУ в ужас - 31.03.2024, ПРАЙМ
"Остается воронка". В США назвали российское оружие, приводящее ВСУ в ужас
Украинская армия не обладает оружием, которое может справиться с российскими планирующими бомбами КАБ. Об этом сообщает издание Forbes. | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T14:25+0300
2024-03-31T14:25+0300
2024-03-31T14:25+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Украинская армия не обладает оружием, которое может справиться с российскими планирующими бомбами КАБ. Об этом сообщает издание Forbes.Авторы материала отмечают, что эти бомбы — "чудо-оружие" русских, против которого у украинцев практически нет контрмер". Журналисты напомнили, что российской армии потребовалась лишь пара сотен таких бомб для полного уничтожения обороны ВСУ в районе Авдеевки.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"От зданий остается лишь воронка после попадания всего одной бомбы", — рассказал изданию отступавший из Авдеевки украинский военный.Также отмечается, что у Киева есть лишь крайне ограниченное число американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, которыми он не может рисковать,.ВКС России используют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Они позволяют наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь ЗРК.
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вкс россии, всу
Спецоперация на Украине, ВКС России, ВСУ
"Остается воронка". В США назвали российское оружие, приводящее ВСУ в ужас
Forbes: российские планирующие бомбы КАБ уничтожают оборону ВСУ
МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ.
Украинская армия не обладает оружием, которое может справиться с российскими планирующими бомбами КАБ. Об этом сообщает издание Forbes
.
Авторы материала отмечают, что эти бомбы — "чудо-оружие" русских, против которого у украинцев практически нет контрмер". Журналисты напомнили, что российской армии потребовалась лишь пара сотен таких бомб для полного уничтожения обороны ВСУ в районе Авдеевки.
"От зданий остается лишь воронка после попадания всего одной бомбы", — рассказал изданию отступавший из Авдеевки украинский военный.
Также отмечается, что у Киева есть лишь крайне ограниченное число американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, которыми он не может рисковать,.
ВКС России используют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Они позволяют наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь ЗРК.
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