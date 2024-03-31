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Глава Херсонской области назвал Зеленского военным диктатором - 31.03.2024, ПРАЙМ
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Глава Херсонской области назвал Зеленского военным диктатором
Глава Херсонской области назвал Зеленского военным диктатором - 31.03.2024, ПРАЙМ
Глава Херсонской области назвал Зеленского военным диктатором
Владимир Зеленский стал для Украины военным диктатором, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом он заявил РИА Новости. | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T07:04+0300
2024-03-31T07:05+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский стал для Украины военным диктатором, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом он заявил РИА Новости."Зеленский, отказавшись проводить в стране президентские выборы, окончательно загнал себя в тупик и безвыходную ситуацию. Он стал для Украины военным диктатором", — сказал Сальдо. По его словам, Зеленский утратил права говорить от имени Украины и украинского народа.Выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая.
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владимир зеленский, владимир сальдо
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Владимир Сальдо
07:04 31.03.2024 (обновлено: 07:05 31.03.2024)
 
Глава Херсонской области назвал Зеленского военным диктатором

Глава Херсонской области Сальдо: Зеленский стал для Украины военным диктатором

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский стал для Украины военным диктатором, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом он заявил РИА Новости.
"Зеленский, отказавшись проводить в стране президентские выборы, окончательно загнал себя в тупик и безвыходную ситуацию. Он стал для Украины военным диктатором", — сказал Сальдо.
По его словам, Зеленский утратил права говорить от имени Украины и украинского народа.
Выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
"План простой": Зеленскому предложили способ прекращения конфликта
06:17
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир Сальдо
 
 
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