https://1prime.ru/20240331/diktator-846897388.html

Глава Херсонской области назвал Зеленского военным диктатором

Глава Херсонской области назвал Зеленского военным диктатором - 31.03.2024, ПРАЙМ

Глава Херсонской области назвал Зеленского военным диктатором

Владимир Зеленский стал для Украины военным диктатором, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом он заявил РИА Новости. | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T07:04+0300

2024-03-31T07:04+0300

2024-03-31T07:05+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский стал для Украины военным диктатором, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом он заявил РИА Новости."Зеленский, отказавшись проводить в стране президентские выборы, окончательно загнал себя в тупик и безвыходную ситуацию. Он стал для Украины военным диктатором", — сказал Сальдо. По его словам, Зеленский утратил права говорить от имени Украины и украинского народа.Выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая.

https://1prime.ru/20240331/plan-846896159.html

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владимир зеленский, владимир сальдо