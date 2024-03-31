https://1prime.ru/20240331/diktator-846897388.html
Глава Херсонской области назвал Зеленского военным диктатором
Глава Херсонской области назвал Зеленского военным диктатором - 31.03.2024, ПРАЙМ
Глава Херсонской области назвал Зеленского военным диктатором
Владимир Зеленский стал для Украины военным диктатором, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом он заявил РИА Новости. | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T07:04+0300
2024-03-31T07:04+0300
2024-03-31T07:05+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
владимир сальдо
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:9:1629:925_1920x0_80_0_0_557eaf64adcd3e80d969efd77a367a68.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский стал для Украины военным диктатором, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом он заявил РИА Новости."Зеленский, отказавшись проводить в стране президентские выборы, окончательно загнал себя в тупик и безвыходную ситуацию. Он стал для Украины военным диктатором", — сказал Сальдо. По его словам, Зеленский утратил права говорить от имени Украины и украинского народа.Выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая.
https://1prime.ru/20240331/plan-846896159.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_91:0:1539:1086_1920x0_80_0_0_97429d919ace8fd545cf30da3cddcb38.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, владимир сальдо
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Владимир Сальдо
Глава Херсонской области назвал Зеленского военным диктатором
Глава Херсонской области Сальдо: Зеленский стал для Украины военным диктатором
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский стал для Украины военным диктатором, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом он заявил РИА Новости.
"Зеленский, отказавшись проводить в стране президентские выборы, окончательно загнал себя в тупик и безвыходную ситуацию. Он стал для Украины военным диктатором", — сказал Сальдо.
По его словам, Зеленский утратил права говорить от имени Украины и украинского народа.
Выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая.
"План простой": Зеленскому предложили способ прекращения конфликта