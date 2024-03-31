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В ЛНР показали подземный город для бойцов с передовой - 31.03.2024, ПРАЙМ
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В ЛНР показали подземный город для бойцов с передовой
В ЛНР показали подземный город для бойцов с передовой - 31.03.2024, ПРАЙМ
В ЛНР показали подземный город для бойцов с передовой
Подразделения службы тыла 2-го армейского корпуса ЮВО показали первый созданный в Луганской Народной Республике подземный город для вышедших с передовой... | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T07:58+0300
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ЛУГАНСК, 31 мар - ПРАЙМ. Подразделения службы тыла 2-го армейского корпуса ЮВО показали первый созданный в Луганской Народной Республике подземный город для вышедших с передовой. военных. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что пункт создан восстановления бойцов и представляет собой практически целый город под землей. Его построили для безопасности личного состава. Возвращающиеся на восстановление с передовой военные могут здесь помыться, постирать одежду, подстричься и получить четырехразовое горячее питание. "Здесь на стенах есть технологические карты для приготовления пищи в полевых условиях. Стоят кухни прицепные, на которых непосредственно осуществляется приготовление горячей пищи", — рассказал корреспонденту РИА Новости начальник службы продовольственного снабжения с позывным "Волга", показывая горячий цех. "Волга" также продемонстрировал протяженный переход из горячего цеха в столовые для рядового и командного состава. Внутри помещений развешаны картины детей-сирот из интернатов ЛНР. По словам "Волги", было принято решение повесить именно детские рисунки, а не наглядную агитацию, как в месте проживания личного состава. Военный сообщил, что особенность комплекса состоит в том, что сам объект находится под землей и пищу также готовят под землей, при этом есть разделение по цехам. "Ну и, самое главное, это первый подземный объект на территории ЛНР. Чтобы "запуститься", нам потребовалось полтора месяца, а сейчас мы продолжаем совершенствовать материальную базу. Ведь совершенству нет предела", — сказал "Волга".
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лнр
Спецоперация на Украине, ЛНР
07:58 31.03.2024
 
В ЛНР показали подземный город для бойцов с передовой

РИА Новости: в ЛНР появился подземный город для возвращающихся с фронта военных

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоенные действия
Военные действия - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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ЛУГАНСК, 31 мар - ПРАЙМ. Подразделения службы тыла 2-го армейского корпуса ЮВО показали первый созданный в Луганской Народной Республике подземный город для вышедших с передовой. военных. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что пункт создан восстановления бойцов и представляет собой практически целый город под землей. Его построили для безопасности личного состава. Возвращающиеся на восстановление с передовой военные могут здесь помыться, постирать одежду, подстричься и получить четырехразовое горячее питание.
"Здесь на стенах есть технологические карты для приготовления пищи в полевых условиях. Стоят кухни прицепные, на которых непосредственно осуществляется приготовление горячей пищи", — рассказал корреспонденту РИА Новости начальник службы продовольственного снабжения с позывным "Волга", показывая горячий цех.
"Волга" также продемонстрировал протяженный переход из горячего цеха в столовые для рядового и командного состава. Внутри помещений развешаны картины детей-сирот из интернатов ЛНР. По словам "Волги", было принято решение повесить именно детские рисунки, а не наглядную агитацию, как в месте проживания личного состава.
Военный сообщил, что особенность комплекса состоит в том, что сам объект находится под землей и пищу также готовят под землей, при этом есть разделение по цехам.
"Ну и, самое главное, это первый подземный объект на территории ЛНР. Чтобы "запуститься", нам потребовалось полтора месяца, а сейчас мы продолжаем совершенствовать материальную базу. Ведь совершенству нет предела", — сказал "Волга".
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