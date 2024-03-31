https://1prime.ru/20240331/klichko-846900603.html

"Нам нужно больше". Кличко выступил против заморозки конфликта на Украине

"Нам нужно больше". Кличко выступил против заморозки конфликта на Украине - 31.03.2024, ПРАЙМ

"Нам нужно больше". Кличко выступил против заморозки конфликта на Украине

Мэр Киева Виталий Кличко выступил против заморозки украинского конфликта, территориальных уступок и потребовал у Запада больше систем противовоздушной обороны и | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T11:30+0300

2024-03-31T11:30+0300

2024-03-31T11:30+0300

спецоперация на украине

виталий кличко

поддержка украины

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко выступил против заморозки украинского конфликта, территориальных уступок и потребовал у Запада больше систем противовоздушной обороны и зенитных ракет. Об этом он заявил немецкому изданию Bild."Нам нужно больше ПВО, больше зенитных ракет... Это неверная позиция (идея заморозки конфликта — ред.), вместо этого мы нуждаемся в большей поддержке. Мы не отдадим никаких территорий России", — сказал он. Ранее глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил о необходимости подумать о том, как заморозить вооруженный конфликт на Украине, чтобы затем положить ему конец. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240331/ukraina-846898905.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

виталий кличко, поддержка украины