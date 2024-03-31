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"Нам нужно больше". Кличко выступил против заморозки конфликта на Украине - 31.03.2024, ПРАЙМ
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"Нам нужно больше". Кличко выступил против заморозки конфликта на Украине
"Нам нужно больше". Кличко выступил против заморозки конфликта на Украине - 31.03.2024, ПРАЙМ
"Нам нужно больше". Кличко выступил против заморозки конфликта на Украине
Мэр Киева Виталий Кличко выступил против заморозки украинского конфликта, территориальных уступок и потребовал у Запада больше систем противовоздушной обороны и | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T11:30+0300
2024-03-31T11:30+0300
спецоперация на украине
виталий кличко
поддержка украины
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко выступил против заморозки украинского конфликта, территориальных уступок и потребовал у Запада больше систем противовоздушной обороны и зенитных ракет. Об этом он заявил немецкому изданию Bild."Нам нужно больше ПВО, больше зенитных ракет... Это неверная позиция (идея заморозки конфликта — ред.), вместо этого мы нуждаемся в большей поддержке. Мы не отдадим никаких территорий России", — сказал он. Ранее глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил о необходимости подумать о том, как заморозить вооруженный конфликт на Украине, чтобы затем положить ему конец. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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виталий кличко, поддержка украины
Спецоперация на Украине, Виталий Кличко, поддержка Украины
11:30 31.03.2024
 
"Нам нужно больше". Кличко выступил против заморозки конфликта на Украине

Кличко выступил против заморозки конфликта на Украине и попросил системы ПВО и ракеты

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко выступил против заморозки украинского конфликта, территориальных уступок и потребовал у Запада больше систем противовоздушной обороны и зенитных ракет. Об этом он заявил немецкому изданию Bild.
"Нам нужно больше ПВО, больше зенитных ракет... Это неверная позиция (идея заморозки конфликта — ред.), вместо этого мы нуждаемся в большей поддержке. Мы не отдадим никаких территорий России", — сказал он.
Ранее глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил о необходимости подумать о том, как заморозить вооруженный конфликт на Украине, чтобы затем положить ему конец.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
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Спецоперация на УкраинеВиталий Кличкоподдержка Украины
 
 
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