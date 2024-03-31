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"Это рынок". Офицеры ВСУ рассказали СМИ о способах привлечения новобранцев
"Это рынок". Офицеры ВСУ рассказали СМИ о способах привлечения новобранцев - 31.03.2024, ПРАЙМ
"Это рынок". Офицеры ВСУ рассказали СМИ о способах привлечения новобранцев
Военные подразделения стали сами привлекать новобранцев при помощи маркетинга в связи со слабой эффективностью официальной системы призыва, сообщает... | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T21:35+0300
2024-03-31T21:35+0300
2024-03-31T21:35+0300
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Военные подразделения стали сами привлекать новобранцев при помощи маркетинга в связи со слабой эффективностью официальной системы призыва, сообщает американская газета The New York Times.В материале статьи указывается, что батальоны ВСУ вынуждены сами проводить рекрутинг, поскольку военное руководство страны набирает людей или слишком старых и немотивированных, или со слабым здоровьем.По словам журналиста NYT, офицерам нужно убедить украинцев в том, что риски умереть в бою не так уж и высоки."Это как рынок. Вы должны попытаться найти людей с помощью маркетинговых методов", – объяснил изданию украинский офицер Мирослав Хай.Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью агентству Укринформ заявил о переходе украинской армии к стратегической обороне вследствие нехватки западных вооружений.
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всу, сво
Спецоперация на Украине, ВСУ, СВО
"Это рынок". Офицеры ВСУ рассказали СМИ о способах привлечения новобранцев
NYT: офицеры ВСУ самостоятельно набирают призывников взамен старых и больных
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ.
Военные подразделения стали сами привлекать новобранцев при помощи маркетинга в связи со слабой эффективностью официальной системы призыва, сообщает
американская газета The New York Times.
В материале статьи указывается, что батальоны ВСУ вынуждены сами проводить рекрутинг, поскольку военное руководство страны набирает людей или слишком старых и немотивированных, или со слабым здоровьем.
По словам журналиста NYT, офицерам нужно убедить украинцев в том, что риски умереть в бою не так уж и высоки.
"Это как рынок. Вы должны попытаться найти людей с помощью маркетинговых методов", – объяснил изданию украинский офицер Мирослав Хай.
"Уничтожили". На Западе раскрыли, как Россия парализовала ВСУ
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью агентству Укринформ заявил о переходе украинской армии к стратегической обороне вследствие нехватки западных вооружений.