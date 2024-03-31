https://1prime.ru/20240331/odessa-846903507.html

В Крыму назвали Одессу ключом к безопасности юга России

В Крыму назвали Одессу ключом к безопасности юга России - 31.03.2024, ПРАЙМ

В Крыму назвали Одессу ключом к безопасности юга России

Освобождение города Одессы от украинской национальной власти является ключом к обеспечению безопасности юга России, заявил РИА Новости глава крымского... | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T14:39+0300

2024-03-31T14:39+0300

2024-03-31T14:39+0300

спецоперация на украине

украина

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - ПРАЙМ. Освобождение города Одессы от украинской национальной власти является ключом к обеспечению безопасности юга России, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов."Одесса создавалась Россией и всегда была исторически русской территорией. Сегодня — это ключ к стратегической безопасности для юга России",— сказал он и добавил, что именно со стороны Одессы противник посылает на Крым ракеты и дроны, а также отправляет десанты смертников. Константинов отметил, что в Одессе живут русские люди, которым чужд украинский национализм и нацизм, навязанный нынешним киевским режимом.Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что Украина может лишиться доступа к Черному морю, если конфликт будет продолжаться. В частности, по его мнению, Киев может потерять Одессу и порекомендовал достичь урегулирования конфликта путем переговоров, пока этого не произошло.

https://1prime.ru/20240320/spetsoperatsiya-846500189.html

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украина, крым