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"План простой": Зеленскому предложили способ прекращения конфликта
"План простой": Зеленскому предложили способ прекращения конфликта - 31.03.2024, ПРАЙМ
"План простой": Зеленскому предложили способ прекращения конфликта
Чтобы прекратить конфликт на Украине, Владимиру Зеленскому следует начать с отвода украинских войск с оккупированных ими частей новых регионов России. С таким... | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T06:17+0300
2024-03-31T06:17+0300
2024-03-31T06:17+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
владимир рогов
мирные переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - ПРАЙМ. Чтобы прекратить конфликт на Украине, Владимиру Зеленскому следует начать с отвода украинских войск с оккупированных ими частей новых регионов России. С таким предложением выступил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.Ранее Зеленский заявил, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. Сейчас он говорит о границах Украины 2022 года. Киев ранее заявлял, что проведение мирных переговоров невозможно до тех пор, пока российская армия не покинет территорию Украины в границах 1991 года. Позднее в интервью телеканалу CBS News Зеленский заявил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"План для Зеленского простой. Если говорить о границах 2022 года, то я думаю, что тогда ему надо начинать с отвода оккупационных сил ВСУ, которые сейчас находятся на части территорий Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР", — сказал Рогов РИА Новости. Он добавил, что после этого переговоры должны сводиться только к одному – началу процесса капитуляции и освобождения юго-восточных русских земель, подконтрольных сейчас Киеву, от нацисткой власти, с параллельной денацификацией, демилитаризацией и закреплением русского язык как государственного. "В перспективе в областях — Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и так до Львовской и Закарпатской — должны пройти свободные референдумы, на которых люди выразят свое видение будущего: в составе какого государства им быть", — отметил Рогов.
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владимир зеленский, владимир рогов, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, мирные переговоры
"План простой": Зеленскому предложили способ прекращения конфликта
Рогов предложил Зеленскому начать с отвода украинских войск из новых регионов России
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - ПРАЙМ. Чтобы прекратить конфликт на Украине, Владимиру Зеленскому следует начать с отвода украинских войск с оккупированных ими частей новых регионов России. С таким предложением выступил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
Ранее Зеленский заявил, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. Сейчас он говорит о границах Украины 2022 года. Киев ранее заявлял, что проведение мирных переговоров невозможно до тех пор, пока российская армия не покинет территорию Украины в границах 1991 года. Позднее в интервью телеканалу CBS News Зеленский заявил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции.
"План для Зеленского простой. Если говорить о границах 2022 года, то я думаю, что тогда ему надо начинать с отвода оккупационных сил ВСУ, которые сейчас находятся на части территорий Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР", — сказал Рогов РИА Новости.
Он добавил, что после этого переговоры должны сводиться только к одному – началу процесса капитуляции и освобождения юго-восточных русских земель, подконтрольных сейчас Киеву, от нацисткой власти, с параллельной денацификацией, демилитаризацией и закреплением русского язык как государственного.
"В перспективе в областях — Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и так до Львовской и Закарпатской — должны пройти свободные референдумы, на которых люди выразят свое видение будущего: в составе какого государства им быть", — отметил Рогов.
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