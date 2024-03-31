https://1prime.ru/20240331/plan-846896159.html

"План простой": Зеленскому предложили способ прекращения конфликта

"План простой": Зеленскому предложили способ прекращения конфликта - 31.03.2024, ПРАЙМ

"План простой": Зеленскому предложили способ прекращения конфликта

Чтобы прекратить конфликт на Украине, Владимиру Зеленскому следует начать с отвода украинских войск с оккупированных ими частей новых регионов России. С таким... | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T06:17+0300

2024-03-31T06:17+0300

2024-03-31T06:17+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

владимир рогов

мирные переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - ПРАЙМ. Чтобы прекратить конфликт на Украине, Владимиру Зеленскому следует начать с отвода украинских войск с оккупированных ими частей новых регионов России. С таким предложением выступил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.Ранее Зеленский заявил, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. Сейчас он говорит о границах Украины 2022 года. Киев ранее заявлял, что проведение мирных переговоров невозможно до тех пор, пока российская армия не покинет территорию Украины в границах 1991 года. Позднее в интервью телеканалу CBS News Зеленский заявил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"План для Зеленского простой. Если говорить о границах 2022 года, то я думаю, что тогда ему надо начинать с отвода оккупационных сил ВСУ, которые сейчас находятся на части территорий Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР", — сказал Рогов РИА Новости. Он добавил, что после этого переговоры должны сводиться только к одному – началу процесса капитуляции и освобождения юго-восточных русских земель, подконтрольных сейчас Киеву, от нацисткой власти, с параллельной денацификацией, демилитаризацией и закреплением русского язык как государственного. "В перспективе в областях — Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и так до Львовской и Закарпатской — должны пройти свободные референдумы, на которых люди выразят свое видение будущего: в составе какого государства им быть", — отметил Рогов.

https://1prime.ru/20240330/peregovory-846883962.html

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владимир зеленский, владимир рогов, мирные переговоры