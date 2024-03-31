Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Спишу три удара". Байден вызвал Трампа на поединок - 31.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240331/poedinok-846895492.html
"Спишу три удара". Байден вызвал Трампа на поединок
"Спишу три удара". Байден вызвал Трампа на поединок - 31.03.2024, ПРАЙМ
"Спишу три удара". Байден вызвал Трампа на поединок
Президент США Джо Байден предложил экс-главе Белого дома и вероятному конкуренту на ближайших выборах Дональду Трампу сыграть в гольф. | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T05:40+0300
2024-03-31T05:40+0300
политика
джо байден
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84248/81/842488178_0:86:1611:992_1920x0_80_0_0_d5a90022f6bcac41ddaf4a63c7026b89.jpg
ВАШИНГТОН, 31 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден предложил экс-главе Белого дома и вероятному конкуренту на ближайших выборах Дональду Трампу сыграть в гольф. "Дональд, мое предложение сыграть в гольф все еще в силе", — написал он в соцсети Х. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТаким образом баллотирующийся на второй четырехлетний срок 81-летний Байден стремится доказать избирателям свою моложавость. Он также пообещал, что даст 77-летнему Трампу фору. "Я дам тебе списать три удара, если ты сам будешь носить свою сумку", — заявил Байден. В ходе выступления в четверг на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке, Байден сообщил, что Трампа он впервые пригласил на гольф-поединок с гандикапом, когда тот впервые явился в Овальный кабинет Белого дома – после победы на выборах 2016 года, но еще до инаугурации. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.
https://1prime.ru/20240329/bayden-846877112.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84248/81/842488178_88:0:1524:1077_1920x0_80_0_0_ed685207ea79575ab7c8fb8179b3f270.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
джо байден, дональд трамп
Политика, Джо Байден, Дональд Трамп
05:40 31.03.2024
 
"Спишу три удара". Байден вызвал Трампа на поединок

Байден предложил Трампу сыграть в гольф и пообещал дать фору

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 31 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден предложил экс-главе Белого дома и вероятному конкуренту на ближайших выборах Дональду Трампу сыграть в гольф.
"Дональд, мое предложение сыграть в гольф все еще в силе", — написал он в соцсети Х.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Таким образом баллотирующийся на второй четырехлетний срок 81-летний Байден стремится доказать избирателям свою моложавость. Он также пообещал, что даст 77-летнему Трампу фору.
"Я дам тебе списать три удара, если ты сам будешь носить свою сумку", — заявил Байден.
В ходе выступления в четверг на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке, Байден сообщил, что Трампа он впервые пригласил на гольф-поединок с гандикапом, когда тот впервые явился в Овальный кабинет Белого дома – после победы на выборах 2016 года, но еще до инаугурации.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
Байден заявил, что не считает себя "особенным"
29 марта, 20:30
 
ПолитикаДжо БайденДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала