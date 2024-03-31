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"Спишу три удара". Байден вызвал Трампа на поединок
"Спишу три удара". Байден вызвал Трампа на поединок - 31.03.2024, ПРАЙМ
"Спишу три удара". Байден вызвал Трампа на поединок
Президент США Джо Байден предложил экс-главе Белого дома и вероятному конкуренту на ближайших выборах Дональду Трампу сыграть в гольф. | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T05:40+0300
2024-03-31T05:40+0300
2024-03-31T05:40+0300
политика
джо байден
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ВАШИНГТОН, 31 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден предложил экс-главе Белого дома и вероятному конкуренту на ближайших выборах Дональду Трампу сыграть в гольф. "Дональд, мое предложение сыграть в гольф все еще в силе", — написал он в соцсети Х. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТаким образом баллотирующийся на второй четырехлетний срок 81-летний Байден стремится доказать избирателям свою моложавость. Он также пообещал, что даст 77-летнему Трампу фору. "Я дам тебе списать три удара, если ты сам будешь носить свою сумку", — заявил Байден. В ходе выступления в четверг на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке, Байден сообщил, что Трампа он впервые пригласил на гольф-поединок с гандикапом, когда тот впервые явился в Овальный кабинет Белого дома – после победы на выборах 2016 года, но еще до инаугурации. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.
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джо байден, дональд трамп
Политика, Джо Байден, Дональд Трамп
"Спишу три удара". Байден вызвал Трампа на поединок
Байден предложил Трампу сыграть в гольф и пообещал дать фору
ВАШИНГТОН, 31 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден предложил экс-главе Белого дома и вероятному конкуренту на ближайших выборах Дональду Трампу сыграть в гольф.
"Дональд, мое предложение сыграть в гольф все еще в силе", — написал он в соцсети Х.
Таким образом баллотирующийся на второй четырехлетний срок 81-летний Байден стремится доказать избирателям свою моложавость. Он также пообещал, что даст 77-летнему Трампу фору.
"Я дам тебе списать три удара, если ты сам будешь носить свою сумку", — заявил Байден.
В ходе выступления в четверг на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке, Байден сообщил, что Трампа он впервые пригласил на гольф-поединок с гандикапом, когда тот впервые явился в Овальный кабинет Белого дома – после победы на выборах 2016 года, но еще до инаугурации.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.
Байден заявил, что не считает себя "особенным"