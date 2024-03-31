https://1prime.ru/20240331/prava-846895627.html
Иностранные права на управление авто в России будут действовать один год
Иностранные права на управление авто в России будут действовать один год - 31.03.2024, ПРАЙМ
Иностранные права на управление авто в России будут действовать один год
С 1 апреля иностранные права на управление автотранспортом будут действовать в РФ в течение года или до получения водителем вида на жительство в стране либо... | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T05:55+0300
2024-03-31T05:55+0300
2024-03-31T05:55+0300
водительские права
авто
иностранные граждане
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. С 1 апреля иностранные права на управление автотранспортом будут действовать в РФ в течение года или до получения водителем вида на жительство в стране либо российского гражданства. Соответствующие изменения в федеральный закон опубликованы на портале правовой информации. "Иностранные национальные и международные водительские удостоверения... признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ по истечении одного года со дня вступления в силу настоящего федерального закона", — сказано в документе. Изменения также предусматривают, что получить российские водительские удостоверения иностранцы смогут в течение года без сдачи экзаменов. По данным МВД России, зарубежные права могут быть признать недействительными по истечении года (с 1 апреля) или с "даты получения или приобретения ВНЖ либо российского гражданства". Изменения были внесены в федеральный закон в июле 2023 года и вступают в силу с 1 апреля.
https://1prime.ru/20240327/moskvich-846770541.html
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водительские права, авто, иностранные граждане
водительские права, Авто, иностранные граждане
Иностранные права на управление авто в России будут действовать один год
С 1 апреля зарубежные права на управление автомобилем в России будут действовать один год
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. С 1 апреля иностранные права на управление автотранспортом будут действовать в РФ в течение года или до получения водителем вида на жительство в стране либо российского гражданства. Соответствующие изменения в федеральный закон опубликованы на портале правовой информации.
"Иностранные национальные и международные водительские удостоверения... признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ по истечении одного года со дня вступления в силу настоящего федерального закона", — сказано в документе.
Изменения также предусматривают, что получить российские водительские удостоверения иностранцы смогут в течение года без сдачи экзаменов.
По данным МВД России, зарубежные права могут быть признать недействительными по истечении года (с 1 апреля) или с "даты получения или приобретения ВНЖ либо российского гражданства".
Изменения были внесены в федеральный закон в июле 2023 года и вступают в силу с 1 апреля.
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