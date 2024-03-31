Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иностранные права на управление авто в России будут действовать один год - 31.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240331/prava-846895627.html
Иностранные права на управление авто в России будут действовать один год
Иностранные права на управление авто в России будут действовать один год - 31.03.2024, ПРАЙМ
Иностранные права на управление авто в России будут действовать один год
С 1 апреля иностранные права на управление автотранспортом будут действовать в РФ в течение года или до получения водителем вида на жительство в стране либо... | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T05:55+0300
2024-03-31T05:55+0300
водительские права
авто
иностранные граждане
https://cdnn.1prime.ru/img/83898/55/838985523_0:109:3255:1940_1920x0_80_0_0_efef78e38a09e8bf3eeec23641c0a27e.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. С 1 апреля иностранные права на управление автотранспортом будут действовать в РФ в течение года или до получения водителем вида на жительство в стране либо российского гражданства. Соответствующие изменения в федеральный закон опубликованы на портале правовой информации. "Иностранные национальные и международные водительские удостоверения... признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ по истечении одного года со дня вступления в силу настоящего федерального закона", — сказано в документе. Изменения также предусматривают, что получить российские водительские удостоверения иностранцы смогут в течение года без сдачи экзаменов. По данным МВД России, зарубежные права могут быть признать недействительными по истечении года (с 1 апреля) или с "даты получения или приобретения ВНЖ либо российского гражданства". Изменения были внесены в федеральный закон в июле 2023 года и вступают в силу с 1 апреля.
https://1prime.ru/20240327/moskvich-846770541.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83898/55/838985523_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_d339ed29dc265e5acf574b63266df85e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
водительские права, авто, иностранные граждане
водительские права, Авто, иностранные граждане
05:55 31.03.2024
 
Иностранные права на управление авто в России будут действовать один год

С 1 апреля зарубежные права на управление автомобилем в России будут действовать один год

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВечерний МКАД
Вечерний МКАД - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. С 1 апреля иностранные права на управление автотранспортом будут действовать в РФ в течение года или до получения водителем вида на жительство в стране либо российского гражданства. Соответствующие изменения в федеральный закон опубликованы на портале правовой информации.
"Иностранные национальные и международные водительские удостоверения... признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ по истечении одного года со дня вступления в силу настоящего федерального закона", — сказано в документе.
Изменения также предусматривают, что получить российские водительские удостоверения иностранцы смогут в течение года без сдачи экзаменов.
По данным МВД России, зарубежные права могут быть признать недействительными по истечении года (с 1 апреля) или с "даты получения или приобретения ВНЖ либо российского гражданства".
Изменения были внесены в федеральный закон в июле 2023 года и вступают в силу с 1 апреля.
Старт продаж автомобилей Москвич у всех официальных дилеров - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
Раскупили почти все: этот автомобиль подешевел в России на 700 тысяч рублей
27 марта, 12:04
 
водительские праваАвтоиностранные граждане
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала